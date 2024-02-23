ABD, Rusya\'ya 500\'den fazla yeni yaptırım uygulayacak

ABD hükümeti, Ukrayna işgali ve Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin ölümü nedeniyle Rusya'ya mali ve askeri kurumları içeren 500'den fazla yeni yaptırım uygulanacağını açıkladı.
ABD, Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırım paketini açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna işgali ve Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin ölümü nedeniyle Rusya'ya mali ve askeri kurumları kapsayan 500'den fazla yeni yaptırım uygulanacağı belirtildi. Navalny'nin hapsedilmesinde rol oynayan yetkililere yönelik de tedbirlerin yer aldığı yaptırımlar, Rusya'nın kartlı ödeme sistemi Mir'i ve ihracat kısıtlamalarına maruz kalacak yaklaşık 100 firma ile kişiyi içerisine alıyor. Ayrıca ABD'nin yaptırımları Rusya'nın gelecekteki enerji üretimini geliştiren ve insansız hava aracı konusunda İran'la işbirliği yapan şirketler ile Rus ordusuna malzeme gönderen işletmelerle bağlantılı kuruluşlara da uygulanacak.
ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, "Yeni yaptırımlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yurtdışındaki saldırganlığından ve yurtiçindeki baskısından dolayı daha da ağır bir bedel ödemesini sağlayacak. Eğer Putin ölüm ve yıkımının bedelini ödemezse devam edecektir" dedi.
ABD'nin açıkladığı son paket ile birlikte yaptırım uygulanan kuruluşların sayısı 4 binin üzerine çıkmış oldu.
AB, Rusya'ya 13. yaptırım paketini de açıkladı
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell de, Rusya'nın silah temin etmesine yardımcı olmakla ve Ukraynalı çocukların kaçırılmasına karışmakla suçlanan 200 şirket ve kişiyi içeren yaptırım paketini açıkladı. Borrell, "Ukrayna'nın meşru müdafaa mücadelesini kazanmasına yardımcı olma kararlılığımızı sürdürüyoruz" dedi.
Yaptırım uygulanacak kişiler arasında Kuzey Kore'nin savunma bakanı dahil Kuzey Kore silahlarının Rusya'ya sevkiyatını sağlayan 10 Rus şirketi ve şahıs da buunuyor. AB, savaşın başlamasından bu yana 2 binden fazla kişiye yaptırım uyguladı. - WASHINGTON
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