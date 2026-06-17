ABD ve İran'dan Mutabakat Zaptı Taslağı

ABD merkezli Bloomberg haber kanalı, ABD ve İran'ın üzerinde anlaşmaya vardığı mutabakat zaptının taslağını yayınladı.

ABD merkezli Bloomberg haber kanalı, ABD ve İran'ın üzerinde anlaşmaya vardığı 14 maddelik mutabakat zaptının taslağını yayınladı. Taslakta, mutabakatın imzalanmasıyla birlikte İran ve ABD'nin mevcut savaşta yer alan müttefikleriyle birlikte tüm cephelerde, Lübnan da dahil olmak üzere savaşın derhal ve kalıcı olarak sona erdiğini ilan edeceği, tarafların ayrıca birbirlerine karşı herhangi bir düşmanca eylemde bulunmamayı taahhüt edeceği ifadeleri yer aldı. İran ve ABD'nin birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi, birbirlerinin iç işlerine müdahale etmemeyi kabul ettiği belirtilen taslakta, tarafların karşılıklı mutabakatla uzatılabilecek en fazla 60 günlük bir süre içinde nihai bir anlaşmaya ulaşmak üzere müzakereler yürüteceği ifade edildi.

Mutabakatın imzalanmasının hemen ardından ABD'nin deniz ablukasını kaldıracağı ve Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin en geç 30 gün içinde savaş öncesi duruma döndürüleceği aktarılan taslakta, ABD'nin ayrıca nihai anlaşmanın ardından 30 gün içinde bölgedeki kuvvetlerini geri çekmeyi taahhüt ettiği belirtildi. Buna karşılık İran'ın da Basra Körfezi ile Umman Denizi arasındaki ticari gemi trafiğini en geç 30 gün içinde savaş öncesi duruma döndürmek için gerekli adımları atacağı aktarılan taslakta, ABD'nin bölgesel ortaklarıyla birlikte İran'ın yeniden imarı ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar dolarlık finansman içeren kapsamlı bir plan hazırlamayı kabul ettiği kaydedildi. Taslakta ABD'nin nihai anlaşma kapsamında belirlenecek takvime uygun olarak İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırmayı taahhüt ettiği belirtildi.

İran'ın nükleer silah üretmeyeceğini teyit ettiği ifade edilen taslakta, tarafların zenginleştirilmiş uranyumun geleceği ve İran'ın nükleer ihtiyaçları dahil olmak üzere diğer tüm nükleer konuları nihai anlaşmada ele alma konusunda uzlaştığı belirtildi. Taslakta ayrıca İran'ın nükleer programında mevcut durumu koruyacağı, ABD'nin ise İran'a yeni yaptırımlar uygulamayacağı ve bölgedeki askeri varlığını artırmayacağı ifade edildi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın mutabakatın imzalanmasının hemen ardından ve yaptırımlar kaldırılıncaya kadar İran ham petrolü, petrokimya ürünleri ve türevlerinin ihracatı için muafiyetler yayımlayacağı aktarılan taslakta, bunun yanı sıra ABD'nin nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerde ilerleme sağlanmasına paralel olarak İran'ın dondurulmuş veya kısıtlanmış fon ve varlıklarını serbest bırakmayı ve bunların tam kullanımına izin vermeyi kabul ettiği belirtildi.

Mutabakat zaptının metni henüz resmi olarak yayınlanmazken, ABD ve İran'ın daha önce elektronik ortamda dijital olarak imzaladığı mutabakat zaptını 19 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen törenle imzalaması bekleniyor. - NEW YORK