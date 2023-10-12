ABD ve İsrail, İran'ı bombalamayı istiyor

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, İsrail'deki çatışmalara dahil olduğuna dair doğrudan kanıt olmasa da ABD ve İsrail'in, İran'ı bombalamasını istediğini belirtti.

Senatör Graham, İsrail ile İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başı çektiği Filistinli gruplar arasındaki çatışmalara ilişkin CNN'e konuştu.

Graham'a, "İran'ın çatışmalara dahil olduğuna dair doğrudan kanıt olmamasına rağmen ABD ve İsrail'in İran'ı bombalamasını isteyip istemediği" soruldu.

Soruya "Evet." yanıtını veren Graham, İran altyapısına ortak askeri operasyon yapılması çağrısında bulundu.

Senatör, "Bu savaş İsrail'e karşı kızışırsa, İran'ı suçluyorum. Onları uyarma zamanı. Bedelini ağır ödeyecekler. Bence, bunların hepsini yapabiliriz. Bence İran'la bir savaş olsa kazanırdık." diye konuştu.

Graham, "Eğer İran ile Hamas ve Hizbullah'ın terör faaliyetleri arasındaki bağlantıyı anlamıyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz." ifadesini de sözlerine ekledi.

İran'ın, Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdığı iddiası

CNN'in haberinde ABD'nin, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırılar karşısında İranlı üst düzey hükümet yetkililerinin "hazırlıksız yakalandığını" gösteren özel istihbarat verileri topladığı bildirilmişti.

Haberin dayandırıldığı kaynaklar, ilgili istihbarat verilerinin, İran'ın "hazırlıksız yakalandığını" göstermesi nedeniyle, saldırıların "planlanması, kaynak sağlanması veya onaylanması süreçlerine İran'ın doğrudan dahil olduğu" iddialarına şüphe düşürdüğüne işaret etmişti.

ABD istihbarat birimlerinin, Tahran'ın saldırıya doğrudan müdahil olup olmadığı konusunda tam bir sonuca varmaya henüz hazır olmadığına işaret edilmişti.

Hamas'ın saldırılarından bu yana ABD'li yetkililer, İran'ın Hamas'a uzun yıllardır destek sağladığı ve bu nedenle İran'ın böylesine büyük saldırı planından habersiz olmayacağı ve "suç ortağı" olarak katkıda bulunduğu eleştirileri yöneltmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1203 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 763 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.