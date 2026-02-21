Abdullah Gül cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Son noktayı koydu - Son Dakika
Abdullah Gül cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Son noktayı koydu

Abdullah Gül cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Son noktayı koydu
21.02.2026 16:01
Haber Videosu

Son günlerde siyasi kulislerde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeniden aday olacağına ilişkin iddialar konuşulmaya devam ediyor. Konuyla ilişin Gül'den ilk açıklama geldi. Herhangi bir adaylık hazırlığı ya da beklentisinin söz konusu olmadığının altını çizen Gül, ''Külliyen yalan ve asparagas'' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin erken seçim çağrıları devam ediyor. Bu kapsamda siyasi kulislerde de çeşitli spekülasyonlar devam etmekte. Son olarak özellikle sosyal medyayı karıştıran bir iddia ortaya atıldı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün önümüzdeki seçimlerde CHP'den yeniden aday olacağı söylentileri gündeme geldi.

tv100 ekranlarında önemli değerlendirmelerde bulunan gazeteci Sinan Burhan, Abdullah Gül'ün bilgisi dahilinde konuyla ilgili önemli bilgiler verdi. Kamuoyunda çok konuşulan iddialara ilişkin açıklamalarda bulunan Burhan şunları söyledi:

SON NOKTAYI KOYDU

"Uzun yıllardır Abdullah Bey'i tanıyorum. Ben Abdullah Bey'in sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olacağına ihtimal vermem. Böyle bir beklenti içerisinde olduğunu da düşünmüyorum. Ben yine de arayarak Abdullah Gül'ün ofisiyle görüştüm. Oradaki isimler de Abdullah Bey'in bilgisi dahilinde, kendisinin açıklaması olarak da verebiliriz. Denildi ki; bizim ne CHP ile bir görüşmemiz oldu, ne de adaylıkla ilgili bir beklentimiz, ne de talebimiz var. Bu haberler asparagastır, ciddiye almıyoruz. Bu sebeple Abdullah Gül birinci dereceden çıkıp açıklama yapmadı çünkü ciddiye almıyoruz."

ABDULLAH GÜL KİMDİR?

Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29 Ekim 1950 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Gül, akademik kariyerinin ardından bir süre Suudi Arabistan'daki İslam Kalkınma Bankası'nda ekonomist olarak görev yaptı.

Siyasi hayatına 1991 yılında Refah Partisi'nden milletvekili seçilerek adım atan Gül, Fazilet Partisi'nin kapatılmasının ardından 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucu kadrosunda yer aldı. 2002 yılında kısa bir süre başbakanlık görevini üstlenen Gül, 2003–2007 yılları arasında Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2007 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhurbaşkanı seçilen Abdullah Gül, 2014 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Görev süresi boyunca özellikle Avrupa Birliği süreci, demokratikleşme reformları ve dış politika alanındaki temaslarıyla ön plana çıktı.

Cumhurbaşkanlığı görevini 2014 yılında devreden Gül, aktif siyasetten büyük ölçüde çekilerek kamuoyundaki açıklamaları ve değerlendirmeleriyle gündeme gelmeye devam etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    aday olsa da zaten Reis Karşısında kazanma şansı sıfır 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Gül cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Son noktayı koydu
