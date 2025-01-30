Abdullah Zeydan'ın Duruşması 11 Şubat'a Ertelendi - Son Dakika
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Politika

Abdullah Zeydan'ın Duruşması 11 Şubat'a Ertelendi

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın yeniden yargılandığı davanın duruşması, sağlık sorunları nedeniyle 11 Şubat'a ertelendi. Savcının esas hakkındaki mütalaasında Zeydan'a terör örgütüne yardım etmek suçlaması yöneltiliyor.

30.01.2025 20:25  Güncelleme: 20:28
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Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın duruşması 11 Şubat'a ertelendi

DİYARBAKIR - Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın, yeniden yargılandığı dava 11 Şubat'a ertelendi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Zeydan ve avukatı sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmadı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, mazereti kabul ederek, Zeydan'ın esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı 11 Şubat'a erteledi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Ocak 2018'deki duruşmada eski HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 5 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırılmasına karar verilmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuş, Yargıtay 16. Ceza Dairesince karar bozulmuştu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamının ardından 6 Ocak 2022'de tekrar görülen davada Abdullah Zeydan'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetmiş, daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesince karar bozulmuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Abdullah Zeydan'ın Duruşması 11 Şubat'a Ertelendi - Son Dakika

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