Abdullah Zeydan'ın Duruşması 30 Ocak'a Ertelendi - Son Dakika
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Politika

Abdullah Zeydan'ın Duruşması 30 Ocak'a Ertelendi

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek' suçundan yargılandığı dava, sağlık sorunları nedeniyle 30 Ocak'a ertelendi. Mahkeme heyeti, Zeydan'ın savunma yapması için süre talebini kabul etti.

16.01.2025 22:06
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Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın duruşması 30 Ocak'a ertelendi

DİYARBAKIR - Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının Yargıtay 3. Ceza Dairesince bozulmasının ardından yeniden yargılandığı dava, 30 Ocak'a ertelendi.

Diyarbakır5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Zeydan, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmadı, avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Zeydan'ın avukatı, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin müvekkilinin de hazır edileceği duruşmada savunma yapacaklarını belirterek, süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Zeydan'ın esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı 30 Ocak'a erteledi.

Diyarbakır5. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Ocak 2018'deki duruşmada eski HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 5 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuş, Yargıtay 16. Ceza Dairesince karar bozulmuştu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamının ardından 6 Ocak 2022'de tekrar görülen davada Abdullah Zeydan'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetmiş, daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesince karar bozulmuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Abdullah Zeydan'ın Duruşması 30 Ocak'a Ertelendi - Son Dakika

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