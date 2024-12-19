Açıkkapı'dan CHP'li Belediyelere Eleştiri

Politika

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Belediyecilik yapıyorsunuz, devlete SGK borcunuzu ödemiyorsunuz ve bu kaynakları konserlere harcıyor, kendi reklamınızı yapıyorsunuz." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'li milletvekillerinden AK Parti'li milletvekillerine yönelik "başörtüsü" üzerinden üzücü ifadeler kullanıldığını kaydederek yaşananları kınadı.

CHP'li belediyelerin hizmetlerinin yetersiz olduğunu ve sözlerini tutmadığını savunan Açıkkapı, "Büyükşehirlerde yaşayanların nasıl çileler çektiklerini takip ediyoruz. CHP demek, çöp, çukur, çamur demek." diye konuştu.

AK Parti'li Açıkkapı, söz konusu belediyelerin; raylı sistemler, trafik ve altyapı konularında vaatlerini gerçekleştirmediğini, sosyal yardımları artırmadığını ileri sürdü.

Belediyelerin, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçlarına değinen Açıkkapı, şunları kaydetti:

"SGK borçlarını ödemiyorlar. Özellikle Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e, Adana'ya bakıyorsunuz; devraldıkları dönemden kat kat SGK prim borçları olduğunu görüyoruz. Belediyecilik yapıyorsunuz, devlete SGK borcunuzu ödemiyorsunuz ve bu kaynakları konserlere harcıyor, kendi reklamınızı yapıyorsunuz. Bu belediyeler, temel sorunları çözmek yerine, reklam kampanyalarına yönelik bir çalışma gerçekleştirmişler. Burada vatandaş için kullanılması gereken meblağın büyük bir kısmı, yandaş vakıf ve derneklere akıtılıyor."