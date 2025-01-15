Adalet Akademisi Kanunu Teklifi Meclis'te Tartışılıyor

Politika

MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifine ilişkin, "Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi, Türk ve Türkiye Yüzyılı olarak nitelendirdiğimiz bu yüzyılda vatandaşlarımızın adalete olan güvenin artmasına, adalet sisteminin etkin, verimli işlemesine katkıda bulunacaktır." dedi.

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifinin tümü üzerinde milletvekilleri Genel Kurul'da söz aldı.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, görüşülen kanun teklifinin önemli yönlerinden birisinin işsizliği ötelemesi olduğunu söyledi. Çalışkan, "Anlaşılıyor ki Adalet Akademisi'ne öğrenci olarak alınanlar, belli ki aday memur, aday hakim, savcı statüsünde kabul edilecekler. Bu süre içerisinde düşük ücret alınarak biraz daha emek sömürüsü gerçekleşecek." diye konuştu.

Dava süreleri düşsün diye istinaf mahkemelerinin çıkarıldığını belirten Çalışkan, bugün en basit davanın 2 ila 10 yıl arasında sürdüğünü kaydetti. Çalışkan, şöyle konuştu:

"Avukatların en fazla işsiz olduğu dönemdeyiz. Bugün hakimlerin dava yükünün adil karar vermesini engelleyecek yoğunlukta olduğu bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde, adalet mekanizmanızın gerçek problemlerinin hiçbirine çözüm bulmayıp gelip bir yeni akademi kuracağız, burada ödenekler nasıl tahsis edilecek, görev bölümü ne olacak, bununla TBMM yalnızca meşgul ediliyor."

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Adalet Akademisi'nin yargı sistemine kaliteli hakim, savcı yetiştirmek için kurulan çok önemli bir kurum olduğunu ancak bu kurumun hukuki altyapısının düzgün ve istikrarlı şekilde oluşturulamadığı için yıllardır düzensizlik içinde faaliyetlerini yürütmeye çalıştığını söyledi.

Adalet Akademisi gibi kritik bir kurumda düzenleme yapılırken geçmişte yapılan hatalardan ders alınması ve kurumun bağımsızlığını sağlayacak hukuki çerçevenin titizlikle hazırlanmasının şart olduğunu ifade eden Olgun, "Adalet Bakanlığında hakim ve savcı alımlarında görev alan heyet, Akademiden bir üyenin de bulunduğu heyetten oluşmaktadır. Bu heyete barolardan da bir temsilci alınması bir nebze olsun dengeleme görevi görecek ve sınavlar denetlenebilir olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hukuk sistemimizin geleceğe emin adımlarla ilerlemesine katkı sağlayacak"

MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, hakim ve savcı adaylarının nitelikli yetiştirilmesi noktasında Türkiye Adalet Akademisinin faaliyetlerinin oldukça önemli olduğunu vurguladı. Söz konusu kanun teklifine bakıldığında Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yeni düzenlemelerin yer aldığının bilgisini veren Bülbül, "Kanun teklifiyle adalet mekanizmasında yer alan insan kaynağının, nitelikli olarak güçlenmesi söz konusu olacaktır. Adalet sisteminin, eğitim, liyakat ve bilimsel yaklaşımla inşa edilmesi, hukuk sistemimizin geleceğe emin adımlarla ilerlemesine katkı sağlayacaktır. Söz konusu kanun teklifi, Türk ve Türkiye Yüzyılı olarak nitelendirdiğimiz bu yüzyılda vatandaşlarımızın adalete olan güvenin artmasına, adalet sisteminin etkin, verimli işlemesine katkıda bulunacaktır." diye konuştu.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, söz konusu kanun teklifinin Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yeniden düzenlendiğini ifade eti. Ayan, "Siz bu Meclisi, Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarıyla meşgul etmeye devam ediyorsunuz." dedi.

"Böyle bir yasama olabilir mi?"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Adalet Akademisi'nin 2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulduğunu, söz konusu kararnamenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini belirtti. Bülbül, "Adalet Akademisi, 5 yıldır hukuken yok hükmündeki, yasal olmayan bir dayanağa bağlı bir şekilde faaliyet gösteriyordu, dayanağı yoktu ama uygulamada Adalet Akademisi vardı. Türkiye bu hukuksuz işlemin iptali için dahi 5 yıl beklenilmesi gereken bir ülke haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenlemelerin aynısının tekrar Meclis'e getirildiğini belirten Bülbül, söz konusu kanun teklifinin bazı maddelerinin de Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi. Bülbül, "Kanun teklifi hakkında Anayasa Mahkemesine gidiyoruz, Anayasa Mahkemesi iptal ediyor, benzerini yine getiriyorsunuz. Böyle bir yasama olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Şahsı adına söz alan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet Akademisi ile ilgi yasal düzenlemenin 2019 yılında yürürlüğe girdiğini, 2023 yılının Aralık ayında Anayasa Mahkemesi tarafından düzenlemenin iptal edildiğini söyledi. Tanrıkulu, "Demek ki 2019'dan bu yana Anayasa'ya aykırı bir düzenlemeyle hakim ve savcılar yetiştirilmiş." dedi.

Şahsı adına söz alan AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, AK Parti olarak hem demokrasi üzerindeki hem de adalet üzerindeki vesayeti kaldırmak için pek çok yeniliğe ve reforma imza attıklarını söyledi.

Anayasa Mahkemesi'nin Adalet Akademisiyle ilgili iptal kararına değinen Alparslan, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı, işin esasına, birtakım eksikliklerin varlığına değil. Sadece kanunla düzenlenmesi gereken bir alanın kararnameyle düzenlenmesi nedeniyle iptal edilmiştir. Biz de bugün görüştüğümüz kanun teklifinde, bu süreci tamamlamak için Meclis'i çalıştırıyoruz ve buradan çıkacak kararla Adalet Akademisi'nin bir şekilde tekrar günün şartlarına uygun bir hale getirilmesine imkan sağlayacak adımı atıyoruz. Verilen bir yıllık süre içerisinde toplumun farklı kesimleriyle, uluslararası birtakım sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapılmış, günün ihtiyaçları doğru keşfedilmiş ve bu kanun teklifine derç edilmiştir."

Konuşmaların ardından CHP milletvekilleri, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin devamına ilişkin önerge verdi ve söz konusu önergenin oylaması sırasında yoklama talep etti. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamayınca birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.