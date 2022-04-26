Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir - Son Dakika

Dün İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi Parkı Davası'nda tutuklu iş insanı Osman Kavala hakkında mahkeme, oy çokluğuyla "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

7 KİŞİYE 18'ER YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Davada tutuksuz yargılanan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye de 18'er yıl hapis cezası verildi.

OSMAN KAVALA KARARINA ABD VE ALMANYA'DAN DA TEPKİ GELDİ

Gezi Parkı Davası'ndan çıkan kararlar başta CHP ve HDP olmak üzere muhalefetin büyük tepkisine neden olurken, ABD ve Almanya da özellikle iş insanı Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezası kararına sert tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk makamlarına çağrıda bulunarak "Karardan endişeliyiz, derhal Osman Kavala'yı serbest bırakın" dedi.

"TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİDİR, KİMSE YARGININ ÜSTÜNDE DEĞİLDİR"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medyada da çığ gibi büyüyen tepkilere bugün yaptığı açıklamayla yanıt verdi. CHP'li Özgür Özel'in açıklamalarını kastederek "Cumhurbaşkanımıza ve hakimlere dil uzatanları kınıyorum" diyen Bakan Bozdağ, "Türkiye bir hukuk devletidir, kimse yargının üstünde değildir" ifadesini kullandı.

"TÜRK YARGISI BAĞIMSIZDIR, NE ABD NE DE BAŞKASI KARIŞAMAZ"

ABD ve Almanya'nın da karara yönelik tepkileri sorulan Bakan Bozdağ, "Türkiye'nin iç işlerine karışmak ABD ve Almanya'ya düşmez. Türk yargısı bağımsızdır, ne ABD ne de başkası karışamaz" yanıtını verdi.