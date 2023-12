Adalet Bakanı Tunç, Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlunun karıştığı kazaya ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktığını belirtti

Bakan Tunç: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili ek rapor bekliyoruz

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazaya ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktığını belirterek, "Bu görüntüyle ilgili adli tıptan rapor gelmişti. Şimdi bu rapor eşliğinde yeni bir rapor düzenlenmesi noktasında ek rapor için dosya adli tıp kurumuna gönderildi. Oradan ek rapor bekliyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 'Hukuk Klinikleri Sertifika Töreni'nde konuştu. Tunç, Ankara Hukuk Fakültesi'nin cumhuriyetin ilk hukuk fakültesi olduğunu belirtti. Tunç, "Atatürk'ün kuruluş sürecindeki sözlerini buranın girişinde okuduğumuzda; gerçekten ne kadar anlamlı bir kurumda ne kadar köklü bir fakültede olduğumuzu ve ülkemizin geleceği için ne manalar ifade ettiğini çok veciz bir şekilde anlıyoruz. Buradan cumhurbaşkanları, başbakanlar yetişti. Buradan yüksek yargı kurumlarımızın başkanları, üyeleri yetişti. Ankara Hukuk'tan nice hakimler, savcılar ülkemizde adalet hizmetlerinde önemli görevler üstlendiler. O nedenle Ankara Hukuk'un başarısı tartışılmaz" dedi.

'ULUSLARARASI KURULUŞLAR ETKİSİZ KALIYOR'

Tunç, konuşmasında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinerek, "Maalesef özellikle son 2,5 aydır dünyanın gözü önünde bir insanlık suçu işleniyor. Çocuklar katlediliyor, kadınlar, masumların üstüne bomba yağdırılıyor. Filistinliler maalesef bombaların altında can veriyor. İşte bu savaş suçu işlenirken, orada katliam yapılırken; bu soruna çözüm bulması gereken uluslararası kuruluşların maalesef çözüm olmadığını ve etkisiz kaldıklarını üzülerek görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız her platformda, Birleşmiş Milletler kürsüsüne varıncaya kadar 'Dünya 5'ten büyüktür', 'Daha adil bir dünya mümkündür' derken; işte bugünlere işaret ediyor, bu sorunlara işaret ediyor. Uluslararası sistemin, uluslararası hukukun insanlığın sorunlarına çözüm üretmek için kurulan bu kuruluşların ve altına imza atılan sözleşmelerin İsrail ve Filistin meselesinde nasıl etkisiz kaldığını hep birlikte görüyoruz. Hastaneler bombalanırken, çocukların üzerine bombalar yağdırılırken maalesef Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi soruna çare olamıyor. Hatta sorunun büyümesi konusunda katkı sağlayan Güvenlik Konseyi üyeleri var. Eğer o Güvenlik Konseyi üyelerinden cesaret almasa İsrail'in bu zulmü yapması mümkün değil" diye konuştu.

'HIZLI BİR ŞEKİLDE İDDİANAME TAMAMLANACAKTIR'

Tunç, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mohamud'un oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud'un otomobil ile motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin soruşturma ile ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı. Tunç, "Bu kazayla ilgili olarak yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Bu görüntüyle ilgili adli tıptan rapor gelmişti. Şimdi bu rapor eşliğinde yeni bir rapor düzenlenmesi noktasında ek rapor için dosya adli tıp kurumuna gönderildi. Oradan ek rapor bekliyoruz ve ona göre Cumhuriyet Savcılığımız kusur durumu tespit edildiği anda, hızlı bir şekilde iddianame sürecini tamamlayacaktır. Bu konu, çok speküle edilmeye devam ediliyor. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın; bizim vatandaşımızın hakkını hukukunu, onu korumak çok önemli bizim için. Onun için bu konuya başında beri duyarlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Vatandaşımızın hakkını hukukunu takip edeceğiz ve koruyacağız" dedi.

'AF GÜNDEMDE DEĞİL'

Tunç, yeni yargı paketinde genel af olup olmayacağıyla ilgili, "Böyle bir şey söz konusu değil. Şu anda afla ilgili bir husus gündemde değil" cevabını verdi. Tunç, emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlunun ölümüne ilişkin ise "Bu konuda Ethem Büyükışık, bizleri de ziyaret etmişti. Kendisi birtakım deliller ortaya koydu ve Adalet Bakanlığı'na müracaat etti. Adalet Bakanlığı da bu konuda kanun yararına bozma istemiyle dosyayı ilgili mahkemeye gönderdi. Dolayısıyla orada hep beraber yargı sürecini takip edeceğiz" diye konuştu.