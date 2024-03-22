Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'in darbe çıkışına sert tepki - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'in darbe çıkışına sert tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da gerçekleşen mitingde CHP Lideri Özgür Özel'in darbe söylemine tepki gösterdi. Bakan Tunç'un seçim ofisi açılışında yaptığı Çay var mı esprisi ise güldürdü. Tunç, darbeci zihniyetin hala devam ettiğini vurgulayarak, bu ülkede bir daha darbeci, vesayetçi anlayışa fırsat vermeyeceklerini belirtti.

22.03.2024 19:22  Güncelleme: 19:25
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Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'in darbe çıkışına sert tepki

Bakan Tunç'un seçim ofisi açılışındaki "Çay var mı" esprisi güldürdü

BARTIN - Memleketi Bartın'ın Hasankadı Beldesi'nde gerçekleşen mitinge katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, burada CHP Lideri Özgür Özel'in darbe söylemine "Darbecinin yaşlısı genci mi olur" diyerek tepki gösterdi. Bakan Tunç'un seçim ofisi açılışında ise yaptığı Çay var mı esprisi ise güldürdü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Ak Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ile birlikte partisinin Hasankadı Beldesi'nde düzenlenen mitinge katıldı. Mitingde konuşan Bakan Tunç, vesayetçi anlayışı tarihe gömdüklerini ifade ederek, "Bundan sonra bu ülkede bir daha darbeci, vesayetçi anlayış hortlamasın diye anayasamızda reformlar yaptık ve bundan sonra darbeci, vesayetçi anlayış, hiçbir zaman bu ülkede hortlayamayacak" dedi.

Darbeci zihniyetin halen devam ettiğine de vurgu yapan Bakan Tunç, CHP Lideri Özgür Özel'in "Gençler darbe yapsın, razıyım" ifadelerine sert tepki gösterdi. Tunç, "Ama zihniyet gitti mi? İşte geçenlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, 'Gençler darbe yaparsa diyor, ben o darbecilere şapka çıkarırım, teslim olurum' diyor. Bunlardan siyasetçi olabilir mi? Darbecinin yaşlısı, genci mi olur? Sivili askeri mi olur? Bunların ruhuna işlemiş, bunlar kurtulamaz. Bunlar, bu vesayetçi ruhtan kurtulma mümkün değil, bunlar Yassıada zihniyetidir. Bunlar Adnan Menderes'i asıp, Maliye Bakanı'nı, Dışişleri Bakanı'nı darağacında idam edenlerdir ve o günü demokrasi bayramı diye yıllarca kutlatanlardır. Herkes her şeyi görüyor. O nedenle bu ülkede bu millet bir daha darbeci, vesayetçi anlayışa ve onların destekçilerine, siyasi uzantılarına hiçbir zaman fırsat vermeyecek. Milli irade bayrağını hiçbir zaman yere düşürmeyeceğiz. 31 Mart'ta vereceğimiz kararla hep beraber yine bunların da cevabını vermiş olacağız" diye konuştu.

Çay var mı esprisini yaptı

Tunç ve beraberindekiler mitingin ardından ise seçim irtibat ofisinin açılış törenine geçti. Törende Adalet Bakanı Tunç, "Burada çay var mı" esprisini yaptı. Bakan Tunç, gülüşmelere neden olan soruyu düzelterek tekrarladı. Tunç, yanlış anlaşılmasının önüne geçmek için, bu kez "Akşamları, iftardan sonra çay var mı" diye sordu. "Var" cevabı üzerine ise Bakan Tunç, "Tamam o zaman İftardan sonra seçim irtibat büromuzda çay varmış, Akşamları burada sohbet edebilirsiniz. hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Tunç ve beraberindekiler seçim ofisi açılışının ardından ise beldede esnafları gezerek, parti yöneticileri ve vatandaşlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA

Yılmaz Tunç, Bartın, Çay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'in darbe çıkışına sert tepki - Son Dakika

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