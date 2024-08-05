Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Gazze'de 40 Bin Masum İnsan Şehit Edildi

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze'de yaşanan katliama değinerek, " Filistin'de, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 40 bin masum insan şehit edildi. Bunun 20 bine yakını çocuklardan oluşuyor. Şehit edilenlerin yüzde 80'i ise kadın ve çocuklardan oluşuyor" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı'nın düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Programı'nın açılışında bir sunum yaptı. Gazze'de yaşanan soykırıma ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarına değinen Bakan Tunç, 22 yıllık AK Parti iktidarı boyunca yargı alanında sessiz devrimler gerçekleştirildiğini belirtti.

"Gazze'de 40 bin masum insan şehit edildi"

Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) açtığı davadan bahseden Tunç, "Filistin'de, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 40 bin masum insan şehit edildi. Bunun 20 bine yakını çocuklardan oluşuyor. Şehit edilenlerin yüzde 80'i ise kadın ve çocuklardan oluşuyor. Burada soykırım suçunun bütün unsurları gerçekleşmiş durumda. Soykırımın önlenmesine ilişkin uluslararası sözleşme var. Bu sözleşmedeki tüm unsurlar gerçekleştiği için UAD'nin ilk duruşmasında bir tedbir kararı alındı. Soykırım olarak nitelendirmiyorum ama unsurları görüyorum ancak bu esas hakkında karar değil, esas hakkında karar verirken bunu dikkate alacağım ama şu anda işlenen suçun 'soykırım olduğu kanaatindeyim ve o konuda tedbir kararı alıyorum' dedi. Ama maalesef UAD'nin bu tedbir kararının icra edileceği bir mekanizma yok. BMGK'nin bu kararı icra etmesi lazım ama maalesef böyle bir yaptırımın olmadığını biz de geldiğimiz noktada görüyoruz. Uluslararası mekanizmalar maalesef insanlığın sorunlarının, insan hakları ihlallerinin giderilmesinde etkisiz kalıyorlar" ifadelerine yer verdi.

"4'üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi, 'Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgesi olacak"

Bakan Tunç, 2009 yılından bu yana yargı alanında planlı bir reform sürecinin başladığını kaydederek, "4'üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlıkları bitmek üzere. Yargı teşkilatımız, barolar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarından görüşleri aldık, vatandaşlarımızın görüşlerini aldık. 'Yargı reformunda yer almasını istediğiniz görüşler nelerdir?' diye sorduğumuz soruya 1 hafta içinde 10 binden fazla vatandaşımız görüşlerini ifade ettiler. Hazırlık sürecimiz tamamlanmak üzere. 4'üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi, 'Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgesi olacak inşallah Cumhurbaşkanımız eylül sonu gibi kamuoyuyla paylaştıktan sonra o hedefleri gerçekleştirme gayreti içerisinde olacağız. Aynı zamanda İnsan Hakları Eylem Planı hazırlığımız da devam ediyor. Birincisi 2014'te, ikincisi 2021 yılında Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Şimdi üçüncüsünün hazırlık süreci içerisindeyiz. Ekim sonu, aralık gibi tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak ve insan hakları alanında hangi reformları gerçekleştireceğimizi kamuoyuyla paylaşacağız ve bu hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ihlal kararının tüm ülkeler olarak bakıldığında yüzde 1,52, Türkiye'nin oranının ise yüzde 1,17 olduğunu belirten Tunç, şunları söyledi:

"AİHM'de toplam karar sayısının ihlal karar sayısı içerisindeki oranı son 10 yıl içerisinde baktığınız zaman esastan incelenen karar sayısı 673 bin 820, ihlal karar sayısı 10 bin 252 oldu. Türkiye'nin bu 10 yılda 95 bin 810 esastan inceleme kararı var, ihlal karar sayısı bin 126, oran yüzde 1,17. Tüm ülkeler bakımından bakıldığı zaman oran yüzde 1,52, Türkiye'nin oranı ise yüzde 1,17. Ülkemiz ortalamanın altında bir ihlal oranına sahip. Ama eleştirilere baktığınız zaman 'Türkiye, AİHM nezdinde ihlal oranı en yüksek ülkelerden' şeklinde, tabii dosya sayısı itibarıyla yüksek ama ihlal oranı itibarıyla baktığınız zaman ortalamanın altındayız."

Bakan Tunç'un sunumunun ardından İçişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı da sunum yapacak. - ANKARA