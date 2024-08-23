Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa'da Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası'nın Temel Atma Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa'da Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası'nın Temel Atma Töreni'ne katıldı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ikinci yüzyılında vesayetçi ruhtan arındırılmış bir anayasa hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi ve Şanlıurfa Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası'nın temelini attı.

23.08.2024 15:12
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, " Türkiye'nin ikinci yüzyılında, tamamen vesayetçi ruhtan arındırılmış bir anayasa hedefliyoruz. Bu, milletimize olan borcumuzdur ve TBMM'de siyasi partilerimizin uzlaşmasıyla gerçekleştirilmesini umuyoruz" dedi.

Bir dizi ziyaretler ve açılışlarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ilk olarak Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Hasan Şıldak tarafından karşılanan Bakan Tunç, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra kentteki yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Tunç, daha sonra Şanlıurfa Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası'nın Temel Atma Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Tunç, depremde 15 adliye binasının ağır hasar gördüğünü belirterek, Malatya ve Besni'nin yanı sıra Şanlıurfa'daki inşaatın da başladığını kaydetti. Bakan Tunç, yıkılan cezaevlerinin yapımının da hızla devam ettiğini, 12 cezaevinin hasar gördüğünü ve 12 bin mahkumun başka cezaevlerine nakledildiğini söyledi. Deprem bölgesinde idari yargıda 48 bin 226 karar verildiğini belirten Tunç, 14 bin 652 binanın hasarlı olmadığına karar verildiğini, bu binaların yıkım kararlarının iptal edildiğini söyledi.

'YEREL MİMARİYE UYGUN İNŞA EDİLECEK'

Bakan Tunç, "Deprem anından itibaren devletimizin tüm kurumları teyakkuza geçti, arama kurtarma çalışmaları ve sonrasında yaraların sarılması için büyük bir mücadele başlattık. Bu mücadeleye devam ediyoruz. Kabinemizin birinci önceliği, deprem bölgesini hızla ayağa kaldırmak, vatandaşlarımızı kalıcı konutlara yerleştirmek ve hasar gören kamu binalarını hizmete sunmaktır. Şanlıurfa Adalet Sarayı Ek Binamız, 55 bin 377 metrekare kapalı alan, 35 duruşma salonu, 132 hakim ve savcı odası, idare ve vergi mahkemeleri, icra müdürlüğü, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğü, denetimli serbestlik birimleri, 3 bodrum, zemin ve 6 kat ile toplam 329 araçlık otoparktan oluşacak. Bilişim altyapıları ile donatılacak ve yerel mimariye uygun olarak inşa edilecek. Bu binanın adalet teşkilatımıza, hemşerilerimize ve Şanlıurfa'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

AVUKATLIK SINAVI 29 EYLÜL'DE

Bakan Tunç, 2002'den bu yana 78 müstakil adliye binasının modern binalarla değiştirildiğini, toplamda da 366 yeni adalet binası yapıldığını belirtti. Mahkeme sayısının 7 bin 133'e çıkarıldığını ve idari yargıda önemli bir artış sağlandığını ifade eden Tunç, hukuk fakültesi mezunları için yeni sınav uygulamaları başlatıldığını ve avukatlık sınavının 29 Eylül'de yapılacağını da açıkladı. Anayasa'da yapılan kısmi değişikliklerle vesayetçi ruhunu ortadan kaldırdıklarını aktaran Tunç, "Milletimizin onayıyla Anayasa'mızda yaptığımız kısmi değişikliklerle Anayasa'nın vesayetçi ruhunu ortadan kaldırdık. Yeni, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ile temel hak ve özgürlükleri güçlendirdik. Türkiye'nin ikinci yüzyılında, tamamen vesayetçi ruhtan arındırılmış bir anayasa hedefliyoruz. Bu, milletimize olan borcumuzdur ve TBMM'de siyasi partilerimizin uzlaşmasıyla gerçekleştirilmesini umuyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Bakan Tunç ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası'nın temelini atmak için dualar eşliğinde butona bastı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa\'da Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası\'nın Temel Atma Töreni\'ne katıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa'da Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası'nın Temel Atma Töreni'ne katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa'da Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası'nın Temel Atma Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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