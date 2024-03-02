Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sinop'ta yeni anayasa mücadelesi vereceğini açıkladı - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sinop'ta yeni anayasa mücadelesi vereceğini açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sinop\'ta yeni anayasa mücadelesi vereceğini açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sinop'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde yeni anayasa yapma mücadelesine vurgu yaptı. Ayrıca deprem bölgelerinin yeniden inşası ve hizmetlerin geliştirilmesi konularında da çalışmaların devam edeceğini belirtti.

02.03.2024 18:06  Güncelleme: 18:12
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Katılımcı, demokratik, sivil, temel hak ve özgürlükleri öne alan bir anlayışla yeni bir anayasayı yapmanın mücadelesini vereceğiz" dedi.

Biri dizi ziyaret ve toplantıya katılmak için Sinop'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ilk olarak Sinop Valiliği'nin ziyaret etti. Protokol üyeleri tarafından karşılanan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valilik Anı Defteri'ni imzalamasının ardından Vali Dr. Mustafa Özarslan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Bakan Tunç, sırasıyla Adalet Sarayı, Sinop Barosu ve Sakarya Caddesi'nde esnafları ziyaret etti. Akabinde AK Partinin kültür merkezindeki proje tanıtım toplantısına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada, "Sinop'umuz Karadeniz'in incisi. Türkiye'nin en güzel şehri. Karadeniz'in bütün illeri birbirinden güzel ama Sinop gerçekten coğrafyasıyla, konumuyla tartışmasız bir değere sahip. Sinop'a inşallah hep beraber sahip çıkacağız. Yakup Üçüncüoğlu başkanımız bu projeleri hızlı bir şekilde hayata geçirecek. Biz de ona destek olacağız. Sinop'un bundan sonra vakit kaybetmeyeceğine, kayıp yılları da süratli bir şekilde telafi edeceğine yürekten inanıyoruz. Sinop'ta inşallah gerçek belediyecilik başlayacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Gerçek belediyecilik 1994 yılında sayın cumhurbaşkanımızın İstanbul'da temellerini attığı ve sonrasında eser ve hizmet siyaseti olarak bütün yurda yayılan AK Parti iktidarıyla yayılan cumhur ittifakıyla birlikte ekol haline gelen bir belediyecilik. İnşallah Sinop bu heyecanı yakalamış ve 1 Nisan'dan itibaren de bunun uygulamasını Sinop'ta da göreceğiz" dedi.

"Yeni bir anayasa yapmanın mücadelesini vereceğiz"

Son 22 yıl içinde anayasada bir çok yenilik getirdiklerini belirten Bakan Tunç, "Anayasamızda gerçekleştirmiş olduğumuz sessiz devrim sayılan reformlarla hak arama yollarını genişlettik. Kadın hakları anayasamızda yoktu, çocukların korunması yoktu, özel hayatın korunması yoktu, kişisel verilerin korunması yoktu. Bilgi edinme hakkı diye bir hak anayasamızda yoktu. Bunların hepsini işte şu son dönemde 22 yıl içerisinde milletimizin onayıyla gerçekleştirdik. Bugüne kadar anayasamızda yapılan sessiz devrim sayılabilecek bu reformlar evet küçümsenmeyecek reformlar. Ülkemizin demokrasi standardını yükselten reformlar. Hükümet sistemiyle beraber cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte vatandaşlarımızın doğrudan doğruya yürütmeyi, cumhurbaşkanını seçtiği halkın idaresinin yürütmeye yansıdığı, demokrasiyi güçlendiren, cumhuriyet rejimini daha da güçlendiren yönetim reformuna da milletimizin onayıyla imza attık. Şimdi bu kazanımları koruyarak katılımcı, demokratik, sivil, temel hak ve özgürlükleri öne alan bir anlayışla yeni bir anayasayı yapmanın mücadelesini vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Depremde yıkılan 11 vilayetimizi yeniden ayağa kaldırmanın mücadelesini veriyoruz"

Deprem bölgelerine yardımların devam ettiğini söyleyen Tunç, "Ülkemizi çocuklarımızın, gençlerimizin huzurlu bir geleceğe kavuşabilmesi için terörün her türlüsünden arındırarak devam edeceğiz. Bir taraftan ülkemizi geliştirirken, kalkındırırken şehirlerimizi de inşallah tabi önceliğimiz deprem bölgemiz. Depremde yıkılan 11 vilayetimizi yeniden ayağa kaldırmanın mücadelesini veriyoruz. Orada o mücadeleyi verirken diğer şehirlerimizi de ihmal etmeden oraların imarını, ihyasını da kesintisiz sürdüreceğiz. 31 Mart'a şurada 1 ay gibi kısa bir zaman kaldı. Bu süre içerisinde inşallah kapı kapı dolaşacağız. Karadeniz'in incisi olan Sinop'a yakışır güzel hizmetlerin gelmesi için herkesin kapısına giderek Yakup Üçüncüoğlu diyeceğiz. Hep beraber ona destek vereceğiz ve inşallah 1 Nisan'dan itibaren Sinop'ta yeni bir dönemi başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Proje tanıtım toplantısı sonrası AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun tarafından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yöresel Sinop Bıçağı hediye edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu eşlik etti. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sinop'ta yeni anayasa mücadelesi vereceğini açıkladı - Son Dakika

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