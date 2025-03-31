Adalet Bakanı Yılmaz Tunç\'tan İsrail Dışişleri Bakanı\'na sert tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yaptığı skandal açıklamaya "İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri tam anlamıyla küstahlıktır ve asla kabul edilemez." diyerek tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik skandal bir açıklamaya imza attı.

YILMAZ TUNÇ'TAN SERT TEPKİ

İsrailli bakanın skandal açıklamasına tepki gösteren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Tunç yaptığı açıklamada Saar'a tepki göstererek; "İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri tam anlamıyla küstahlıktır ve asla kabul edilemez.

Sayın Cumhurbaşkanımız, "Daha adil bir dünya mümkün" diyerek, her zaman mazlumun yanında duran ve uluslararası alanda adaletin en gür sesi olan bir liderdir" dedi.

"ZALİMLERİN KARŞISINDA DİMDİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tunç açıklamasında ayrıca şöyle dedi: "Gazze'de 50 binden fazla masumu katlederek soykırım suçu işleyen, uluslararası mahkemelerce tedbir ve tutuklama kararlarına muhatap olan İsrailli yetkililerin, çirkin ifadeleriyle bu insanlık suçlarını örtbas etmeleri mümkün değildir.

Bebek katili barbarlar, dökülen her damla kanın hesabını uluslararası hukuk önünde eninde sonunda verecektir. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında, zalimlerin ise karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz."

ERDOĞAN'A DİKTATÖR DEDİ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında "Hem bölge için hem de kendi halkı için tehlikelidir" ifadelerini kullandı.

Saar'ın X açıklamasında "Gerçek yüzünü herkes gördü. Diktatör Erdoğan antisemitik yüzünü ortaya çıkardı. Erdoğan, şu günlerde açıkça görüldüğü gibi, hem bölge için hem de kendi halkı için tehlikelidir. Umarız NATO ittifakındaki ülkeler bunu anlar – bir an önce fark etmeleri dileğiyle" diye yazdı.