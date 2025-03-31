Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç\'tan İsrail Dışişleri Bakanı\'na sert tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal ifadelerine tepki gösterdi. Tunç, ''İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri tam anlamıyla küstahlıktır ve asla kabul edilemez'' ifadelerini kullandı.

31.03.2025 00:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yaptığı skandal açıklamaya "İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri tam anlamıyla küstahlıktır ve asla kabul edilemez." diyerek tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik skandal bir açıklamaya imza attı.

YILMAZ TUNÇ'TAN SERT TEPKİ

İsrailli bakanın skandal açıklamasına tepki gösteren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Tunç yaptığı açıklamada Saar'a tepki göstererek; "İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri tam anlamıyla küstahlıktır ve asla kabul edilemez.

Sayın Cumhurbaşkanımız, "Daha adil bir dünya mümkün" diyerek, her zaman mazlumun yanında duran ve uluslararası alanda adaletin en gür sesi olan bir liderdir" dedi.

"ZALİMLERİN KARŞISINDA DİMDİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tunç açıklamasında ayrıca şöyle dedi: "Gazze'de 50 binden fazla masumu katlederek soykırım suçu işleyen, uluslararası mahkemelerce tedbir ve tutuklama kararlarına muhatap olan İsrailli yetkililerin, çirkin ifadeleriyle bu insanlık suçlarını örtbas etmeleri mümkün değildir.

Bebek katili barbarlar, dökülen her damla kanın hesabını uluslararası hukuk önünde eninde sonunda verecektir. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında, zalimlerin ise karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki

ERDOĞAN'A DİKTATÖR DEDİ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında "Hem bölge için hem de kendi halkı için tehlikelidir" ifadelerini kullandı.

Saar'ın X açıklamasında "Gerçek yüzünü herkes gördü. Diktatör Erdoğan antisemitik yüzünü ortaya çıkardı. Erdoğan, şu günlerde açıkça görüldüğü gibi, hem bölge için hem de kendi halkı için tehlikelidir. Umarız NATO ittifakındaki ülkeler bunu anlar – bir an önce fark etmeleri dileğiyle" diye yazdı.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Tahsin Erdogdu:
    ulan bu haberi kim yapıyor İsrail dünya ya kafa tutuyor sen nesin 5 3 Yanıtla
  • 250934:
    o.c. İsrail in parmagi da vardır bu gösterilerde, kendi jatliamkk ki aerını gündemin arkasına atmak için 3 3 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    SİZ ANCAK DÜMENDEN SÖZLE TEPKİ VERİRSİNİZ KOVUN GİTSİN ELÇİSİNİ KOVAMAZSINIZ ÇÜNKÜ İKİNİZDE ABD NİN DOSTUSUNUZ 3 1 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    volkan konak öldü huuuu? 4 0 Yanıtla
  • 205622:
    nerde asrın lideri heeeey İsrail desin sikiyor mu 1 0 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Çok tirsmislardir Asrın lideri hadlerini bildirir simdi 0 0 Yanıtla
  • Halis demir:
    israil sahibi abd.chp nin sabibi ingiliz tasmaları gevşek kalınca havlıyorlar havlayan köpek ısırmaz. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’tan Galatasaray’a Squid Game temalı gönderme Beşiktaş'tan Galatasaray'a Squid Game temalı gönderme
İbrahim Hatipoğlu derbi sonrası ateş püskürdü: Efendi Beşiktaş’a yakışmadı İbrahim Hatipoğlu derbi sonrası ateş püskürdü: Efendi Beşiktaş'a yakışmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail’i kahru perişan eylesin Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin
Sergen Yalçın’dan bomba iddia: Fenerbahçe şampiyon olur Sergen Yalçın'dan bomba iddia: Fenerbahçe şampiyon olur
Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye’de Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye'de
Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk’a patladı: Ne alaka hocam Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk'a patladı: Ne alaka hocam
Ahmet Şara’nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
Hayatını kaybeden Volkan Konak’ın son kulis görüntüleri ortaya çıktı Hayatını kaybeden Volkan Konak'ın son kulis görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti İşte son anları Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları
Ünlü sanatçı Volkan Konak, sahnede fenalaştı Ünlü sanatçı Volkan Konak, sahnede fenalaştı
Balıkesir’de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti Balıkesir'de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

01:56 Hayatını kaybeden Volkan Konak’ın son kulis görüntüleri ortaya çıktı Hayatını kaybeden Volkan Konak'ın son kulis görüntüleri ortaya çıktı
01:32 Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti İşte son anları Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları
00:02 Ünlü sanatçı Volkan Konak, sahnede fenalaştı Ünlü sanatçı Volkan Konak, sahnede fenalaştı
21:56 Balıkesir’de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti Balıkesir'de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
21:44 İsrail Dışişleri Bakanı’ndan Erdoğan’a Sert Sözler, Türkiye’den Daha Sert Yanıt İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a Sert Sözler, Türkiye'den Daha Sert Yanıt
11:43 Dilenciler lüks araçlarla ’’Mesaiye’’ geldi Dilenciler lüks araçlarla ''Mesaiye'' geldi
11:38 Cengiz Ünder, ABD’de bir ilki yaşadı Cengiz Ünder, ABD'de bir ilki yaşadı
11:01 Ahmet Şara’nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
10:57 Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk’a patladı: Ne alaka hocam Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk'a patladı: Ne alaka hocam
10:38 Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye’de Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye'de
10:36 Sergen Yalçın’dan bomba iddia: Fenerbahçe şampiyon olur Sergen Yalçın'dan bomba iddia: Fenerbahçe şampiyon olur
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail’i kahru perişan eylesin Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin
09:59 İbrahim Hatipoğlu derbi sonrası ateş püskürdü: Efendi Beşiktaş’a yakışmadı İbrahim Hatipoğlu derbi sonrası ateş püskürdü: Efendi Beşiktaş'a yakışmadı
09:49 Beşiktaş’tan Galatasaray’a Squid Game temalı gönderme Beşiktaş'tan Galatasaray'a Squid Game temalı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 02:11:20. #7.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement