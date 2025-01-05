Adalet Bakanı Yılmaz Tunç\'tan Tanju Özcan\'a Ayrımcılık Tepkisi

Politika

Bartın'da AK Parti Bartın 7'nci Kadın Kolları İl Kongresi'ne katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, "Suriyelilerin iş yeri ruhsatlarını hukuksuz şekilde iptal ettim. İdari yargıya gitseler kazanabilirlerdi. Hala Bolu'dan gitmediklerini görünce, sularına 10 kat zam yaptım. Bu da hukuksuzdu" sözleri nedeniyle açılan soruşturmayla ilgili bir gazetecinin sorusunu yanıtladı. Bakan Tunç, Tanju Özcan'ın Suriyelilere yönelik ifadelerinden kamuoyunun çok rahatsız olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Bolu Cumhuriyet Başsavcılığımız bir soruşturma başlattı. Kamuoyunda da büyük bir tepki oluşturdu. Tabii Suriyelilerle ilgili yapmış olduğu konuşma ve bu konuşmanın dayanağı olan fiillerini, sayın belediye başkanı kamuoyu ile paylaştı. Bir ayrımcılık yaptığını, burada Suriyeli oldukları için iş yeri ruhsatı vermediğini, Suriyelilere 10 kat zamlı su tarifesi uyguladığını. Bunlar ayrımcılık içeren ifadeler ve uygulamalar hem idare hukukunda hem ceza mevzuatımızda yeri var. Dolayısıyla cumhuriyet savcılarımız, bu konuda soruşturma başlattılar. Tabi takdir onların. Burada kamuoyu özellikle Suriyelilerle ilgili yaptığı bu ayrımcı ifadelerden dolayı çok rahatsız oldu. Bu anlamda özellikle 4 milyona yakın Suriyeli, oradaki diktatörden canını kurtaran, can havliyle ülkemize sığınan binlerce kadına, çocuğa, onların bugün hayatta tutulmasını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti. ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada bir terör devleti kurulmasın, Suriye'nin iç karışıklığından istifade ederek ülkemizi yıllar boyunca tehdit eden orada oluşum olmasın ve Suriye'nin toprak bütünlüğü bozulmasın ve hemen yanı başımızda bulunan Suriye ile ilişkileri iyi olan bir Türkiye olsun diye çabaladık. O insanların bir kısmı burada iş buldu, iş kurdular, meslek sahibi oldular. Çocukları buralarda okudular, buranın okullarına gittiler. Ana dilleri yerine artık Türkçeyi biliyorlar. Dolayısıyla böyle bir ayrımcılık kokan ifadeleri kabul etmek doğru değil. Bunun cumhuriyet savcılarımız tabii ki suç edip etmediğini takdir edecek olanlar onlardır ama Bolu Cumhuriyet Başsavcılığımız da bu konuda bir soruşturma başlattı."

'BÖYLE AYRIMCILIK KOKAN İFADELERİ KABUL ETMEK DOĞRU DEĞİL'

Bartın'da AK Parti Bartın 7'nci Kadın Kolları İl Kongresi'ne katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, "Suriyelilerin iş yeri ruhsatlarını hukuksuz şekilde iptal ettim. İdari yargıya gitseler kazanabilirlerdi. Hala Bolu'dan gitmediklerini görünce, sularına 10 kat zam yaptım. Bu da hukuksuzdu" sözleri nedeniyle açılan soruşturmayla ilgili bir gazetecinin sorusunu yanıtladı. Bakan Tunç, Tanju Özcan'ın Suriyelilere yönelik ifadelerinden kamuoyunun çok rahatsız olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Bolu Cumhuriyet Başsavcılığımız bir soruşturma başlattı. Kamuoyunda da büyük bir tepki oluşturdu. Tabii Suriyelilerle ilgili yapmış olduğu konuşma ve bu konuşmanın dayanağı olan fiillerini, sayın belediye başkanı kamuoyu ile paylaştı. Bir ayrımcılık yaptığını, burada Suriyeli oldukları için iş yeri ruhsatı vermediğini, Suriyelilere 10 kat zamlı su tarifesi uyguladığını. Bunlar ayrımcılık içeren ifadeler ve uygulamalar hem idare hukukunda hem ceza mevzuatımızda yeri var. Dolayısıyla cumhuriyet savcılarımız, bu konuda soruşturma başlattılar. Tabi takdir onların. Burada kamuoyu özellikle Suriyelilerle ilgili yaptığı bu ayrımcı ifadelerden dolayı çok rahatsız oldu. Bu anlamda özellikle 4 milyona yakın Suriyeli, oradaki diktatörden canını kurtaran, can havliyle ülkemize sığınan binlerce kadına, çocuğa, onların bugün hayatta tutulmasını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti. ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada bir terör devleti kurulmasın, Suriye'nin iç karışıklığından istifade ederek ülkemizi yıllar boyunca tehdit eden orada oluşum olmasın ve Suriye'nin toprak bütünlüğü bozulmasın ve hemen yanı başımızda bulunan Suriye ile ilişkileri iyi olan bir Türkiye olsun diye çabaladık. O insanların bir kısmı burada iş buldu, iş kurdular, meslek sahibi oldular. Çocukları buralarda okudular, buranın okullarına gittiler. Ana dilleri yerine artık Türkçeyi biliyorlar. Dolayısıyla böyle bir ayrımcılık kokan ifadeleri kabul etmek doğru değil. Bunun cumhuriyet savcılarımız tabii ki suç edip etmediğini takdir edecek olanlar onlardır ama Bolu Cumhuriyet Başsavcılığımız da bu konuda bir soruşturma başlattı."

Haber: Murat ÖZELCİ/BARTIN,