Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi

Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
13.02.2026 16:50
AK Parti Genel Merkezi, adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'yu kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etti.

Sakarya Adapazarı Belediyesi'ndeki "yasak aşk" iddiasının perde arkasına ilişkin yeni detaylar kamuoyuna yansıdı. Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile Özel Kalem Müdiresi Elif Saçar arasında geçtiği öne sürülen 6 aylık "müstehcen" yazışmaları, Saçar'ın kızı Ceyda Saçar gündeme taşıdı.

KÜRSÜYE ÇIKTI, ANLATTIKLARI ŞOKE ETTİ

22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Ceyda Saçar, Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca'nın Sakarya'da katıldığı toplantıda kürsüye çıkarak söz konusu iddiayı dile getirdi. Saçar, Işıksu'nun kendisini tehdit ettiğini ve hakkında 50 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtığını açıkladı.

OLAY TBMM VE CİMER'E TAŞINDI

Genç hukuk öğrencisinin konuyu daha önce TBMM Dilekçe Komisyonu, Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ile CİMER'e bildirdiği ortaya çıktı. Ceyda Saçar'ın Meclis'e verdiği dilekçede şu ifadeler yer aldı: "Adapazarı Belediyesi özel kaleminde çalışan Elif Saçar'ın kızıyım. Annem ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu arasında geçen 6 aylık bir yazışma ve gece 02.50 sularında Mutlu Işıksı tarafından anneme gönderilen fotoğraf elimdedir, yazışmalar müstehcen olmakla birlikte belediyenin içişleri ile ilgili yazışmalar da vardır. yaptığımı ve şizofren olduğumu öne sürdü. Başkan da şantaj iddiası ile bana dava açtı. Teyzemlerim de olayı en başından biliyor. Annemin Mutlu Işıksu ile buluşmasına yardım ediyorlarmış. Teyzem bu süreçte belediyede işe alınmıştı."

IŞIKSU HAKKINDA DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

Olayın yankıları sürerken AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun Mutlu Işıksu hakkında disiplin sürecini başlattığı öğrenildi. Başlatılan disiplin süreciyle ilgili Adapazarı Belediyesi'ne henüz resmi tebligatın ulaşmadığı öğrenildi.

SÜRECİN NASIL SONUÇLANACAĞI MERAK KONUSU

AK Parti'de belediye başkanları ve milletvekilleri hakkında kamuoyuna yansıyan tartışmalı gelişmelerde disiplin süreci doğrudan genel merkez tarafından başlatılıyor. Sürecin nasıl sonuçlanacağı ise yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

İDDİALARI REDDETTİ

Öte yandan Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ise iddiaları reddetti. Saçar ailesinin kendisine "şantaj" yaptığını savunan Işıksu, aile hakkında 50 milyon liralık karşı tazminat davası açtı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Oğuz YALMAN Oğuz YALMAN:
    Bunlar buzdağının görünen kısmı. 103 20 Yanıtla
  • Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    salamiii ne yapmış sizinki sesin çıkmıyor eminim sen bı kereden bişey olmaz diyorsundur 45 28 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Ekonun deryaya dalmasına Ses çıkarmayanlar Hatta savunanlar mal bulmuş Mağribi gibi atlamışlar bu haberin üstüne Bakın biz de kim yaparsa yapsın gözünün yaşına bakılmıyor kimse sokaklara dökülmüyor işte aramızdaki fark bu 87 38
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    biz sizin gibi suçluyu Savunmuyoruz bundan önceki habere bakarsan yorumumu orada görürsün 63 11
    VillaUmut VillaUmut:
    Selami şu an tarikatın birinde zincirliyordur kendini :D 29 34
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    selami suçluyu savunmuyormusunuz. Melih Gökçek niye dışarda o zaman. oğlu neden millet vekili onzaman ? 6 1
    Szka788304 Szka788304:
    Hayrettin birkereden bir şey olmaz yaz senin ima ettiğin şekildeyse sen haklısın değilse selami haklı 4 1
    Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    çok komiksin salamiii tamda siyasetçiler gibi bla bla bla demişsin 2 2
    Szka788304 Szka788304:
    mustafa sagdic Türkiye nin ilk Disneylandı idi araştır açılışı yapılmış yeri kapatıp katrilyon nu bulan konser verdiler vizyon sizde bu 2 0
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Hayrettin Yücel. iki lafı bir araya getiremiyorsun kalkmış burda bana karşılık veriyorsun Biliyorsan konuş ibret alsınlar bilmiyorsan sus ki adm sansınlar 1 0
    eser demir eser demir:
    Selami senin akp de hiç savcı soruşturma açtı mı nasıl olursa adamlar bir den zengin oluyor her ihale alıyor 0 0
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    badem 14 6 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Çok merak ettim seni bademleyeni :))))))) 8 7
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    selami cici baban mi bu başkan hayırdır 1 3
  • 232379 232379:
    Şaşırdıkmı Hayır Araştırılsın Daha Neler Çıkar 8 6 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    1000 tane sizden bir tane bizden 9 5
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    selami sen bunları kafaya takma makarnaya devam et 4 9
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    EKO YAPINCA DA ARAŞTIRILSIN DİYORMUYDUN 7 3
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Enver Kocabaş Ağzında samn varken yorum yapma anlaşılmıyor:) 2 0
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Enver Kocadaş. Ağzında smanı bitirde öyle konuş:) 1 0
  • serda Dörtyollu serda Dörtyollu:
    Neee deeediii nee dediiii, essaaahhmııı diyooonnn gııızzz..Şimdi olay ayyuka çıktı ya, bi seferden bişey olmaz diyip, içine sindirmeye çalışırlar..Daha neler göreceğiz du bakaaayimmm uşaağuumm.,;) 0 2 Yanıtla
