Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi

Sakarya Adapazarı Belediyesi'ndeki "yasak aşk" iddiasının perde arkasına ilişkin yeni detaylar kamuoyuna yansıdı. Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile Özel Kalem Müdiresi Elif Saçar arasında geçtiği öne sürülen 6 aylık "müstehcen" yazışmaları, Saçar'ın kızı Ceyda Saçar gündeme taşıdı.

KÜRSÜYE ÇIKTI, ANLATTIKLARI ŞOKE ETTİ

22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Ceyda Saçar, Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca'nın Sakarya'da katıldığı toplantıda kürsüye çıkarak söz konusu iddiayı dile getirdi. Saçar, Işıksu'nun kendisini tehdit ettiğini ve hakkında 50 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtığını açıkladı.

OLAY TBMM VE CİMER'E TAŞINDI

Genç hukuk öğrencisinin konuyu daha önce TBMM Dilekçe Komisyonu, Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ile CİMER'e bildirdiği ortaya çıktı. Ceyda Saçar'ın Meclis'e verdiği dilekçede şu ifadeler yer aldı: "Adapazarı Belediyesi özel kaleminde çalışan Elif Saçar'ın kızıyım. Annem ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu arasında geçen 6 aylık bir yazışma ve gece 02.50 sularında Mutlu Işıksı tarafından anneme gönderilen fotoğraf elimdedir, yazışmalar müstehcen olmakla birlikte belediyenin içişleri ile ilgili yazışmalar da vardır. yaptığımı ve şizofren olduğumu öne sürdü. Başkan da şantaj iddiası ile bana dava açtı. Teyzemlerim de olayı en başından biliyor. Annemin Mutlu Işıksu ile buluşmasına yardım ediyorlarmış. Teyzem bu süreçte belediyede işe alınmıştı."

IŞIKSU HAKKINDA DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

Olayın yankıları sürerken AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun Mutlu Işıksu hakkında disiplin sürecini başlattığı öğrenildi. Başlatılan disiplin süreciyle ilgili Adapazarı Belediyesi'ne henüz resmi tebligatın ulaşmadığı öğrenildi.

SÜRECİN NASIL SONUÇLANACAĞI MERAK KONUSU

AK Parti'de belediye başkanları ve milletvekilleri hakkında kamuoyuna yansıyan tartışmalı gelişmelerde disiplin süreci doğrudan genel merkez tarafından başlatılıyor. Sürecin nasıl sonuçlanacağı ise yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

İDDİALARI REDDETTİ

Öte yandan Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ise iddiaları reddetti. Saçar ailesinin kendisine "şantaj" yaptığını savunan Işıksu, aile hakkında 50 milyon liralık karşı tazminat davası açtı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.