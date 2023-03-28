Adaylığı eleştirilmişti! CHP'nin Muharrem İnce defterini tamamıyla kapattığı iddia edildi - Son Dakika
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Adaylığı eleştirilmişti! CHP'nin Muharrem İnce defterini tamamıyla kapattığı iddia edildi

28.03.2023 14:29

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine odaklanırken, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı "muhalefetin oylarını böleceği" gerekçesiyle eleştiriliyor. Ankara kulislerinde konuşulan iddiaya göre CHP, yarıştan çekilmesi beklenmeyen Muharrem İnce defterini tamamen kapatırken, CHP'den de buna dair bir çağrı yapılmaması konusunda karar birliğine varıldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 100 bin barajını geçerek 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmen aday olması muhalefet kanadında tepki çekmeye devam ediyor.

"YALNIZCA NEZAKET ZİYARETİ OLACAK"

Adaylıktan çekilmesi yönünde yapılan çağrılara olumsuz yanıt veren Muharrem İnce bugün yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görüşme daveti beklediğini tekrarlarken, CHP kanadı bu zirvenin nezaket ziyareti kapsamında kalması gerektiğine karar verdi.

"ADAYLIK KONUSUNDA BİR HAYLİ ISRARCI"

Ankara kulislerine düşen son iddiaya göre CHP, yarıştan çekilmesi yönünde yapılan çağrıları duymazdan gelen Muharrem İnce defterini kapatmaya çok yakın. İnce'nin adaylık konusunda ısrarcı olduğu ve "ikna edilemez" bulunduğu görüşünün hakim olduğu CHP'de bazı partililerin de Muharrem İnce hakkında uyarıldığı öğrenildi.

PARTİLİLERE MUHARREM İNCE UYARISI

İddiaya göre özellikle parti kimliği taşıyan, sözleri CHP adına söylenmiş sayılacak isimlere "İnce hakkında asla kötü söz etmeyin" dendi. Diken'de yer alan habere göre çekilme ihtimalini görmeyen CHP'nin 'kırmadan ve dökmeden' İnce'nin mevcut ve olası seçmenlerini ikna etmeye yönelecek.

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Son Dakika Politika Adaylığı eleştirilmişti! CHP'nin Muharrem İnce defterini tamamıyla kapattığı iddia edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adaylığı eleştirilmişti! CHP'nin Muharrem İnce defterini tamamıyla kapattığı iddia edildi - Son Dakika
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