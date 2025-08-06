Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Görevine Döndü

Ev hapsi kaldırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, görevine dönerek makamında basın açıklaması yaptı. Başkan Tutdere, Adıyaman Belediyesi'nin halkın belediyesi olduğunu vurguladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçundan tutuklanması ve ardından 'konutu terk etmeme' adli kontrolüyle tahliye edilmesi üzerine 10.07.2025 tarihinde, Anayasa'nın 127'nci ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereği geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Ancak İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 25.07.2025 tarihli ve 2025/8494 sayılı kararıyla bu adli kontrol kaldırılmış; böylece İçişleri Bakanı tarafından Başkan Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla görevine dönen Başkan Tutdere, bugün belediye binasında makamına geçerek mesaisine başladı.

Başkan Tutdere, kamuoyuna yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik mesajları verdi, yaşanan süreci halkın vicdanının yön verdiği bir mücadele olarak nitelendirdi.

Adıyaman Belediyesi'nde basın mensuplarına açıklama yapan Tutdere, sürecin başından bu yana halkın desteğini hissettiğini belirtti. Göreve iadesinin hem hukuken hem vicdanen doğru bir karar olduğunu ifade eden Başkan Tutdere, "5 Temmuz'da gözaltına alındım. Ardından dört gün nezarette kaldım ve ev hapsine alındım. 10 Temmuz'da görevden uzaklaştırıldım. Ancak yapılan hukuksuzluğa karşı hem halkımız hem Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlarımız büyük bir dayanışma gösterdi. 25 Temmuz'da ev hapsi kararı kaldırıldı. Dün itibariyle de hukuka uygun olarak görevime iade edildim. Bugün Adıyaman Belediyesi'nde, halkımızın bize emanet ettiği bu görevin başındayım" dedi.

"Bu karar halkın vicdanında zaten verilmişti"

Tutdere, halk iradesinin ve vicdanının her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayarak, "31 Mart'ta halkın helal oylarıyla seçildiğimiz görevden, geçici olarak uzaklaştırıldık. Ancak halkımız bu kararı hiçbir zaman kabul etmedi. Edirne'den Mersin'e, Samsun'dan Hatay'a kadar milyonlarca insan bu haksızlığa karşı ses yükseltti. Vicdanlar bu yanlışı kabul etmedi, hukuk da gereğini yaptı.

Türkiye'de birçok belediye başkanı görevdeyken gözaltına alınmış, tutuklanmış ya da yerlerine kayyum atanmıştır. Bu süreçte anayasanın masumiyet karinesi, seçme ve seçilme hakkı gibi temel ilkelerine uyulmalıdır. Hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmayan herkes masumdur. Tutuklu belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmasını, kayyum uygulamalarının son bulmasını talep ediyoruz. Bu, yalnızca hukuk değil; barış ve kardeşlik adına da gereklidir" sözlerini kullandı.

Adıyaman'ı ayağa kaldıracaklarını da söyleyen Başkan Tutdere, "Depremin yaralarını sarmak, Adıyaman'ı yeniden inşa etmek ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Şeffaf, açık ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Adıyaman halkı rahat olsun; biz her zaman yanlarında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN