Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Görevine Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Görevine Döndü

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Görevine Döndü
06.08.2025 15:03  Güncelleme: 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ev hapsi kaldırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, görevine geri dönerek basın açıklaması yaptı. Başkan Tutdere, halkın desteği ile sürecin aşıldığını vurguladı ve Adıyaman'ı yeniden inşa edeceğini ifade etti.

Ev hapsi kaldırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, görevine dönerek makamında basın açıklaması yaptı. Başkan Tutdere, Adıyaman Belediyesi'nin halkın belediyesi olduğunu vurguladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçundan tutuklanması ve ardından 'konutu terk etmeme' adli kontrolüyle tahliye edilmesi üzerine 10.07.2025 tarihinde, Anayasa'nın 127'nci ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereği geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Ancak İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 25.07.2025 tarihli ve 2025/8494 sayılı kararıyla bu adli kontrol kaldırılmış; böylece İçişleri Bakanı tarafından Başkan Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla görevine dönen Başkan Tutdere, bugün belediye binasında makamına geçerek mesaisine başladı.

Başkan Tutdere, kamuoyuna yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik mesajları verdi, yaşanan süreci halkın vicdanının yön verdiği bir mücadele olarak nitelendirdi.

Adıyaman Belediyesi'nde basın mensuplarına açıklama yapan Tutdere, sürecin başından bu yana halkın desteğini hissettiğini belirtti. Göreve iadesinin hem hukuken hem vicdanen doğru bir karar olduğunu ifade eden Başkan Tutdere, "5 Temmuz'da gözaltına alındım. Ardından dört gün nezarette kaldım ve ev hapsine alındım. 10 Temmuz'da görevden uzaklaştırıldım. Ancak yapılan hukuksuzluğa karşı hem halkımız hem Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlarımız büyük bir dayanışma gösterdi. 25 Temmuz'da ev hapsi kararı kaldırıldı. Dün itibariyle de hukuka uygun olarak görevime iade edildim. Bugün Adıyaman Belediyesi'nde, halkımızın bize emanet ettiği bu görevin başındayım" dedi.

"Bu karar halkın vicdanında zaten verilmişti"

Tutdere, halk iradesinin ve vicdanının her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayarak, "31 Mart'ta halkın helal oylarıyla seçildiğimiz görevden, geçici olarak uzaklaştırıldık. Ancak halkımız bu kararı hiçbir zaman kabul etmedi. Edirne'den Mersin'e, Samsun'dan Hatay'a kadar milyonlarca insan bu haksızlığa karşı ses yükseltti. Vicdanlar bu yanlışı kabul etmedi, hukuk da gereğini yaptı.

Türkiye'de birçok belediye başkanı görevdeyken gözaltına alınmış, tutuklanmış ya da yerlerine kayyum atanmıştır. Bu süreçte anayasanın masumiyet karinesi, seçme ve seçilme hakkı gibi temel ilkelerine uyulmalıdır. Hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmayan herkes masumdur. Tutuklu belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmasını, kayyum uygulamalarının son bulmasını talep ediyoruz. Bu, yalnızca hukuk değil; barış ve kardeşlik adına da gereklidir" sözlerini kullandı.

Adıyaman'ı ayağa kaldıracaklarını da söyleyen Başkan Tutdere, "Depremin yaralarını sarmak, Adıyaman'ı yeniden inşa etmek ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Şeffaf, açık ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Adıyaman halkı rahat olsun; biz her zaman yanlarında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Abdurrahman Tutdere, Ev hapsi, Son Dakika

Son Dakika Politika Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Görevine Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi
Xabi Alonso’nun Arda Güler kararı Real Madrid’i karıştırdı Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı
Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Kavgayı ayırmak isterken silahla vuruldu Kavgayı ayırmak isterken silahla vuruldu
Ankara’da aç kalan ayı restoranı bastı Ankara'da aç kalan ayı restoranı bastı
DMM, “ÖSYM’nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği“ iddiasını yalanladı DMM, "ÖSYM'nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği" iddiasını yalanladı
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
Muayeneden geçemeyen otomobilini ateşe verdi Muayeneden geçemeyen otomobilini ateşe verdi
Beykoz’da denize girmek 5 gün süreyle yasaklandı Beykoz'da denize girmek 5 gün süreyle yasaklandı

14:32
Zamanlaması manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
Zamanlaması manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
14:14
Epstein’in gizli arşivi açıldı Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
Epstein'in gizli arşivi açıldı! Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
13:59
Sahte psikolog “Dernek başkanıyım“ deyip halı yıkamacılardan para toplamış
Sahte psikolog "Dernek başkanıyım" deyip halı yıkamacılardan para toplamış
21:11
Dışişleri Bakanı Fidan’ın diploması ile ilgili iddialara belgelerle yalanlama geldi
Dışişleri Bakanı Fidan'ın diploması ile ilgili iddialara belgelerle yalanlama geldi
20:45
Alkollü araç kullanırken yakalanan gurbetçi bedelini ağır ödedi: Ben bu ülkeden nasıl çıkacağım
Alkollü araç kullanırken yakalanan gurbetçi bedelini ağır ödedi: Ben bu ülkeden nasıl çıkacağım?
20:43
GBT kontrolü yapmak isteyen jandarma ekiplerine saldırı: Seni sivilken vururum, öldürürüm
GBT kontrolü yapmak isteyen jandarma ekiplerine saldırı: Seni sivilken vururum, öldürürüm
20:40
999 kişi dönerden zehirlenmişti Bilirkişi raporunda korkunç detaylar
999 kişi dönerden zehirlenmişti! Bilirkişi raporunda korkunç detaylar
20:29
Acı haberi basın toplantısında alan Mourinho gözyaşlarını tutamadı
Acı haberi basın toplantısında alan Mourinho gözyaşlarını tutamadı
20:19
Yoğun trafiği atlatmak için çim alandan ilerledi
Yoğun trafiği atlatmak için çim alandan ilerledi
20:03
Tarihi komisyonun Meclis’teki ilk toplantısı sona erdi
Tarihi komisyonun Meclis'teki ilk toplantısı sona erdi
19:49
Beyaz Saray çatısına çıkan Trump’tan ’nükleer füze inşa edeceğiz’ çıkışı
Beyaz Saray çatısına çıkan Trump'tan 'nükleer füze inşa edeceğiz' çıkışı
19:48
Sınava girmeden ehliyet aldı, utanmadan paylaştı
Sınava girmeden ehliyet aldı, utanmadan paylaştı
19:35
Beykoz’da denize girmek 5 gün süreyle yasaklandı
Beykoz'da denize girmek 5 gün süreyle yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 15:08:20. #7.11#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Görevine Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.