81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Afyonkarahisar'da CHP adayı Burcu Köksal ilk kadın belediye başkanı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Politika

Afyonkarahisar'da CHP adayı Burcu Köksal ilk kadın belediye başkanı Oldu

Geniş Video İzle

Afyonkarahisar'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık 52 bin oy alarak Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.

31.03.2024 22:35  Güncelleme: 23:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak." sözleriyle CHP'de uzun bir süre gerilime neden olan ancak daha sonra geri adım atan CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, resmi olmayan sonuçlara göre kentin ilk kadın belediye başkanı oldu.

KENTİN İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI OLDU

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Av. Burcu Köksal, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50,57 oy oranıyla seçimi birinci sırada tamamladı. Yaklaşık 52 bin oy alan Köksal, Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı olma unvanına da sahip oldu.

Sandıkların yüzde 89'unun açıldığı kentte Köksal'ın yakın rakibi AK Partili Hüseyin Ceylan Uluçay yüzde 31,69'luk oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamladı. MHP ise yüzde 10,71 oy alarak seçimi üçüncü sırada tamamladı.

NE OLMUŞTU?

Burcu Köksal "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak." sözleriyle CHP'de uzun bir süre gerilime neden olmuş ancak daha sonra "Belediye Başkanı olduğumda belediyenin kapısı etnik kökeni, mezhebi, görüşü ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan, bu ülkeyi seven, bu ülkenin birliğini ve bölünmez bütünlüğünü savunan herkese ardına kadar açık olacaktır." ifadelerini kullanarak geri atmıştı.

Afyonkarahisar\'da CHP adayı Burcu Köksal ilk kadın belediye başkanı Oldu
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Burcu Köksal, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Afyonkarahisar'da CHP adayı Burcu Köksal ilk kadın belediye başkanı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aydın'ın Buharkent ilçesinde AK Partili Mehmet Erol seçimi kazandı
    00:14 Aydın'ın Buharkent ilçesinde AK Partili Mehmet Erol seçimi kazandı

    Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan yerel seçimlerde mevcut Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Erol, resmi olmayan sonuçlara göre en fazla oy alarak seçimi kazandı. Erol, destek verenlere teşekkür etti ve ilçeyi daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

  • CHP'li Dursun Mirza, Bandırma Belediye Başkanı oldu
    00:13 CHP'li Dursun Mirza, Bandırma Belediye Başkanı oldu

    2024 Yerel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'li Dursun Mirza, Bandırma Belediye Başkanı oldu. Bandırma'da seçim yarışını kazanan Mirza, zaferini kutladı.

  • İzmir'de CHP Adayı Cemil Tugay Yüzde 51.54 Oy Aldı
    00:12 İzmir'de CHP Adayı Cemil Tugay Yüzde 51.54 Oy Aldı

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.

  • Ankara'da yerel seçimlerde Mansur Yavaş önde
    00:12 Ankara'da yerel seçimlerde Mansur Yavaş önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 63.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.44 oy aldı. Ankara'nın ilçelerinde ise CHP adayı birçok ilçede önde görünüyor.

  • Mansur Yavaş:
    00:10 Mansur Yavaş: "Bu Seçimin Kaybedeni, Siyasi Hayatını Müfteri Olarak Tamamlayan Turgut Altınok'tur"

    CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.

  • Sinop'ta 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları belli oldu
    00:10 Sinop'ta 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları belli oldu

    Sinop'ta yapılan yerel seçimlerde Metin Gürbüz Sinop Belediye Başkanı seçildi. Gürbüz, destekçilerine teşekkür ederek Sinop'u yeniden kazanacaklarını söyledi.

  • Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın önde
    00:09 Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın önde

    31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.

  • CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş'tan seçim sonuçları açıklaması
    00:08 CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş'tan seçim sonuçları açıklaması

    CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş, ilçedeki seçim sonuçlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Üsküdar'daki sandıkların yüzde 70'inin açıldığını ve önde olduklarını söyleyen Dedetaş, 'Çeşitli tweetler atılıyor, televizyonlarda farklı veriler paylaşılıyor. O yüzden lütfen bunlara itimat etmeyiniz. Sandıklarda çalışmaya devam.' dedi.

  • Bitlis'te AK Parti Seçim Kutlaması
    00:08 Bitlis'te AK Parti Seçim Kutlaması

    Bitlis merkezde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'li birçok kişi kutlama yaptı. AK Parti adaylarından Nesrullah Tanğlay, Abdullah Akbaba, Yavuz Gülmez, Yahya Şam, Emrullah Yıldırım, Vahdettin Barlak ve Mümin Erol seçildi.

  • Yozgat'ta Oy Sayımı Sırasında Tabancayla Ateş Edildi: 2 Yaralı
    00:07 Yozgat'ta Oy Sayımı Sırasında Tabancayla Ateş Edildi: 2 Yaralı

    Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı sırasında kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi. Olay sonucunda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

  • Manisa'da CHP Birinci Parti Oldu
    00:06 Manisa'da CHP Birinci Parti Oldu

    Çok partili siteme geçildikten sonra Manisa'da CHP, resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti oldu. CHP adayları, 15 belediyede önde bulunurken, AK Parti 2, MHP ise 1 ilçede önde yer aldı. Manisa'da CHP'nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay, yarışı önde tamamlayarak Manisa tarihindeki ilk kadın belediye başkanı oldu.


23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
18:18 Sandıkların çoğu açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların çoğu açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:35 Adaylar eşit oy alınca kazananı kura belirledi Adaylar eşit oy alınca kazananı kura belirledi
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
21:07 Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener’i istifaya davet etti Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener'i istifaya davet etti
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
15:36 Bunu da gördük Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı Bunu da gördük! Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 00:19:22. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da CHP adayı Burcu Köksal ilk kadın belediye başkanı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement