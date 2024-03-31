Afyonkarahisar\'da CHP adayı Burcu Köksal ilk kadın belediye başkanı Oldu

Politika

"Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak." sözleriyle CHP'de uzun bir süre gerilime neden olan ancak daha sonra geri adım atan CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, resmi olmayan sonuçlara göre kentin ilk kadın belediye başkanı oldu.

KENTİN İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI OLDU

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Av. Burcu Köksal, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50,57 oy oranıyla seçimi birinci sırada tamamladı. Yaklaşık 52 bin oy alan Köksal, Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı olma unvanına da sahip oldu.

Sandıkların yüzde 89'unun açıldığı kentte Köksal'ın yakın rakibi AK Partili Hüseyin Ceylan Uluçay yüzde 31,69'luk oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamladı. MHP ise yüzde 10,71 oy alarak seçimi üçüncü sırada tamamladı.