AGİT\'te Terörle Mücadelede Yeni Teknolojiler Vurgulandı

Politika

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesinin (AGİTPA) Terörle Mücadele Özel Komitesi Başkanı ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, "Günümüzün giderek zorlaşan jeopolitik ortamında, AGİT ve Parlamenter Meclisi'nin önceliklerinden biri, hem etkili hem de insan haklarına köklü bir şekilde bağlı, terörizme ve şiddet içeren aşırılığa yanıtlar geliştirmek olmuştur." dedi.

Aydın, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Birleşmiş Milletler ve AGİTPA tarafından ortaklaşa düzenlenen İnternet Yönetim Forumu'nun "BM Güvenlik Konseyi Kararları uyarınca terörle mücadelede bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasına parlamenter yaklaşımlar" başlıklı oturumunda konuştu.

TBMM'de devam eden 2025 yılı bütçe görüşmelerinden dolayı oturuma çevrim içi katılan Aydın, yaptığı açılış konuşmasında, katılımcıları, "BM Güvenlik Konseyi'nin 1373 sayılı Kararı uyarınca Terörle Mücadelede Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımına İlişkin Parlamento Yaklaşımları" konulu lansman ve ödül törenine davet etti.

AGİT'in, 57 katılımcı ülkesi arasında işbirlikçi diyalog yoluyla barış ve istikrarı teşvik etmeye kendisini adamış dünyanın en büyük bölgesel güvenlik örgütü olduğunu belirten Aydın, "Günümüzün giderek zorlaşan jeopolitik ortamında, AGİT ve Parlamenter Meclisi'nin önceliklerinden biri, hem etkili hem de insan haklarına köklü bir şekilde bağlı, terörizme ve şiddet içeren aşırılığa yanıtlar geliştirmek olmuştur." diye konuştu.

Aydın, etkinliğin, Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisindeki (UNOCT) ortaklarla birlikte terörizme karşı küresel çabalara olan bu ortak bağlılığı yansıtırken, modern güvenlik stratejilerini şekillendirmede yapay zeka ve yeni teknolojilerin kritik rolünü vurguladığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Demokratik değerlerimizi baltalamaya ve toplumlarımızı kötü niyetli eylemlerle tehdit etmeye çalışanlara karşı birlikte durmalıyız. Bilgi ve iletişim teknolojileri yönetimi ve toplumu dönüştürmekte ancak terörist gruplar tarafından giderek daha fazla insan kaynağı sağlama, propaganda ve koordinasyon için kullanılmaktadır. Son veriler, bu mücadelenin ehemmiyetini vurgulamaktadır. Terörle Mücadele Küresel İnternet Forumu, 2020 ile 2023 yılları arasında yapay zeka destekli aşırılıkçı içerikte yüzde 32'lik bir artış olduğunu bildirerek, radikalizasyon ve propagandada teknolojinin artan kullanımını vurguladı.

Tüm terörist propagandanın yüzde 90'ı şu anda çevrim içi olarak yayılıyor ve yapay zeka tarafından üretilen içerik, bunun kalitesini ve miktarını önemli ölçüde artırabilir. DAEŞ, El Kaide ve PKK gibi terör örgütleri ve aşırı sağcı şiddet yanlısı aşırılıkçı gruplar, operasyonlarında yapay zekayı giderek daha fazla kullanıyor. Yapay zekanın karmaşık propaganda üretme, insan kaynağı sağlama süreçlerini otomatikleştirme ve anlatılarını güçlendirmek için sosyal medya algoritmalarını manipüle etme yeteneklerinden yararlanıyor. Bunlar, yapay zekanın ve yeni teknolojilerin terörist amaçlarla kötüye kullanılmasıyla ilişkili diğer tehditler ile parlamentoların terörle mücadelede yapay zeka kullanımına ilişkin yaklaşımları bugünkü tartışmanın odak noktası olacak."

"Parlamento Politika Diyaloğu"

MHP Erzurum Milletvekili Aydın, yapay zeka ile terörle mücadele arasındaki karmaşık ve çok yönlü bağlantının, Romanya'da aldıkları "Yapay Zeka ve Terörle Mücadele" kararından bu yana AGİT Parlamenter Meclisi'nin gündeminde yer aldığını belirtti.

İki hafta önce UNOCT ile işbirliğinde Roma'da, yapay zekanın terörist amaçlarla kötüye kullanılmasına karşı mücadele konusunda son derece önemli olduğunu belirttiği "Parlamento Politika Diyaloğu"nu düzenlediklerini anlatan Aydın, bu toplantıya dünyanın dört bir yanından 13 parlamento meclisi ve birçok tanınmış uzmanın katıldığını ifade etti.

Parlamenterlerin, terörizmi, şiddet içeren aşırılığı ve terörizme yol açan radikalizmi önlemede ve bunlarla mücadele etmede kritik bir rol oynadıklarına dikkati çeken Aydın, "Ulusal mevzuatı şekillendiren ve terörle mücadele organlarının yetkisini belirleyen kolaylaştırıcılar olarak hareket ederiz. Tüm terörle mücadele önlemlerinin temel özgürlüklere saygı göstermesini sağlayan denetleyiciler olarak hizmet ederiz ve her düzeyde farklı görüşleri bir araya getirerek yapıcı alışverişleri kolaylaştırır ve vatandaşların devlet işlerine katılımını sağlarız." dedi.

Aydın, yapay zekanın, terörist amaçlar için potansiyel kötüye kullanımının acil ve kritik bir konu olduğuna da işaret etti.