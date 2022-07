Ahmet Davutoğlu 2023 seçimleri hakkında konuştu: Kolay olmayacak

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu BBC'ye verdiği röportajda gündemi değerlendirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den erken seçim hamlesi beklediğini ifade eden Davutoğlu, 2023 seçimleri konusunda da muhalefet partilerine uyarıda bulundu.

"BEKLENMEDİK GELİŞMELERLE KARŞI KARŞIYA KALIRLAR"

Seçimleri analiz ettiğini bildiren Ahmet Davutoğlu, kolay bir zafer inancının muhalefetin 'yumuşak karnı' olduğunu dile getirdi.Davutoğlu, hiçbir seçimin kolay geçmeyeceği inancını taşıdığını da sözlerine ekledi. Davutoğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şöyle: "Yok. Ben, daha önce iki seçimi yönettim başbakan olarak 7 Haziran ve 1 Kasım'da. Daha önce de fiilen bilim adamı olarak seçimleri analiz ettim. Ben hiçbir seçimin kolay olduğu kanaatini taşımıyorum. Daha doğrusu seçimin kolay bir zafer olacağını düşünenler, en büyük siyasi yanılgıyı yaşarlar. Hiç beklenmedik gelişmelerle karşı karşıya kalırlar.

"KOLAY ZAFER İNANCI MUHALEFETİN YUMUŞAK KARNI"

Sandık kontrol edilebilir bir şey değildir. Sandıkları kontrol edebileceklerini zannedenler hep yanıldılar, örnekleri o kadar çok ki. Dolayısıyla, kolay bir zafer inancının, muhalefetin yumuşak karnı olduğu kanaatindeyim. Bizim hepimizin yumuşak karnı. Kolay bir zafer, bir anda muhalefetin herhangi bir unsurunu, tek başına davranmaya sevk edebileceği gibi erken bir çıkışla, büyük bir potansiyeli zaafa da uğratabilir. Reel olarak da bunu böyle görmüyorum. Seçimin mekaniği yoktur, dinamiği vardır, seçim dinamikleri her an değişir."

"BAHÇELİ'DEN ERKEN SEÇİM HAMLESİ BEKLİYORUM"

Davutoğlu, "Erken seçim bekliyor musunuz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Ben hep şunu söylerim, Türkiye'de biz iki şeyi bilemeyiz; bir ecelimizin ne zaman geleceğini, iki sandığın önümüze ne zaman geleceğini. Dolayısıyla, ecele her an gelebilecekmiş gibi insanın hazır olması lazım. Siyasi partilerin de sandık her an önüne gelecekmiş gibi hazır olması lazım. Ama ben Sayın Erdoğan'ın son ana kadar gücünü kullanmaya çalışacağı kanaatindeyim. Bir de uzun süre iktidara sahip olanlar genellikle bir yanılsama içine girerler. Sanki biraz sonra işler düzelecekmiş gibi. Burada iktidarın seçim konusundaki kırılgan taşı sayın Bahçeli'dir. 2002 ve geçen seçim sayın Bahçeli'nin psikolojisine ayarlı seçimler oldu. Yine benzer sürpriz yapabilir. Sayın Erdoğan, döneminin sonuna kadar beklemeyi uygun görse bile sayın Bahçeli'den her an bir hamle ben bekliyorum. Ama biz parti olarak hemen seçim diyoruz."