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Ahmet Davutoğlu cephesinden Demirtaş'a dava yanıtı: Kötü niyetli bir yaklaşımdır - Son Dakika

Ahmet Davutoğlu cephesinden Demirtaş'a dava yanıtı: Kötü niyetli bir yaklaşımdır

24.01.2022 20:37
Ahmet Davutoğlu cephesinden Demirtaş'a dava yanıtı: Kötü niyetli bir yaklaşımdır

Selahattin Demirtaş, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası almasının ardından "Muhalefet partisi lideri olmasına rağmen bugüne kadar bu davadan vazgeçmedi. Bu nasıl bir siyaset?" demişti. Davutoğlu'nun avukatından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Müvekkilimden bağımsız olarak yürüyen ve başkaca da suç ve mağdurların olduğu yargılamanın müvekkilimiz üzerinden izah edilmeye çalışılması hakikat dışı ve kötü niyetli bir yaklaşımdır" denildi.

Selahattin Demirtaş'a, Mersin'de 27 Şubat 2016'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Hakkındaki ceza nedeniyle konuşan Demirtaş, "Muhalefet partisi lideri olmasına rağmen bugüne kadar bu davadan vazgeçmedi. Bu nasıl bir siyaset?" dedi.

DAVUTOĞLU CEPHESİNDEN YANIT

Demirtaş'ın bu sözlerine Davutoğlu cephesinden de yanıt geldi. Gelecek Partisi liderinin avukatı Ahmet Başçı, "Müvekkilimden bağımsız olarak yürüyen ve başkaca da suç ve mağdurların olduğu yargılamanın müvekkilimiz üzerinden izah edilmeye çalışılması hakikat dışı ve kötü niyetli bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.

"KAMUSAL SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Davutoğlu'nun avukatı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere dönemin Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu ve kamu kurumlarına yönelik "kamu görevlisine hakaret" ve diğer suç iddialarıyla aleyhine 2015 yılında RESEN ve KAMUSAL soruşturma ve yargılama yürütülen Sayın Selahattin Demirtaş'ın Mersin'de görülen ceza davası, Sayın Ahmet Davutoğlu'ndan bağımsız gerçekleşen bir yargılamadır.

"AÇIKÇA KÖTÜ NİYETTİR"

İş bu yargılamanın salt Sayın Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'na hakaret iddiasıyla gerçekleştiği beyanı gerçek olmayıp açıkça kötü niyettir.

1.) Sayın Genel başkan yeni bir sayfa açma adına daha önce şahsına yönelik ve kamusal olmayan tüm davalardan Şubat 2020 yılında feragat etmiştir.

2.) Mersin'de görülen davanın duruşmalarına Sayın Ahmet DAVUTOĞLU ve avukatları hiç bir zaman iştirak etmemiştir.

3.) Kamu davalarında şikayet veya şikayetten vazgeçme yoktur; yargılama süreçlerini de etkilemez.

Müvekkilimden bağımsız olarak yürüyen ve başkaca da suç ve mağdurların olduğu yargılamanın müvekkilimiz üzerinden izah edilmeye çalışılması hakikat dışı ve kötü niyetli bir yaklaşımdır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

Ahmet Davutoğlu cephesinden Demirtaş'a dava yanıtı: Kötü niyetli bir yaklaşımdır
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