Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlike var - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlike var

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum, hissediyorum.

17.07.2024 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum, hissediyorum. Çünkü 15 Temmuz'un hesabı görülmedi daha. 15 Temmuz'un hesabı görülmeden herhangi bir yeni devlet reformunun yapılması da çok zor." dedi.

Davutoğlu, Saadet Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Başkanlığına sunulduğunu anımsattı.

Söz konusu artışın tüm emeklilere yansımayacağını belirten Davutoğlu, "12 bin 500 lirayla bir emekli gerçekten onurlu bir hayat sürdürebilir mi? Bu maaşı yaşamak için değil, hayattan emekli etmek için verilen bir maaş olarak görürüz. Bu iktidar, bu maaşla yeterince beslenemeyen yaşlı, güçsüz emeklileri bir an önce dünyadan ahirete emekli etmek için bu maaşı veriyor. 12 bin 500 lira ile yaşlı bir çift ne alacak, hangi gıdayla beslenecek?" diye sordu.

Çiftçilerin de durumunun iyi olmadığını söyleyen Davutoğlu, buğdayın tonunun dünyadaki fiyatının 18 bin lira civarında, Türkiye'de ise bu rakamın desteklerle birlikte ortalama 11 bin lira civarında olduğunu söyledi. Davutoğlu, "Çiftçiler geleceği göremiyorlar. Toprak sahipsiz kalacak, vatan dediğimiz toprak ekilemez hale gelecek. Çünkü çiftçilerimiz her geçen gün topraktan kopuyor." sözlerini sarf etti.

Ahmet Davutoğlu, Öğretmenlik Mesleği Kanunu teklifini de eleştirdi.

Teklife göre, öğretmenlerin fakülteden mezun olduktan sonra KPSS'ye çalışacağını, daha sonra da iki yıl Milli Eğitim Akademisi'nde eğitime alınacaklarını aktaran Davutoğlu, "Sonra da üç yıl aday öğretmen olarak devam edecekler. Bu, bir öğretmenin yuva kurması, hayata atılması için ancak 28 ile 30 yaşları arası demek. Bu öğretmen o sırada ne yiyecek, ne içecek? Aday olarak aldığı, öğretmene verdiği, vereceği maaş da ne, 14 bin lira. Yani diyor ki 'sen velilere muhtaç ol, sosyal yardıma muhtaç ol ama öğretmenlik yap'. Böyle öğretmenlik olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Devletle millet arasındaki bağı parlamentonun kurduğunu, parlamentosu iyi çalışmayan ülkelerde milletle devlet arasındaki bağın koptuğunu dile getiren Davutoğlu, "Yazın ortasına gelmişisiniz, en temel 5 kanunu bir haftada çıkarmaya çalışıyorsunuz. Adaletle ilgili olan 9. Yargı Paketi, içinde birçok vergiyle ilgili düzenlemeler olan ve milletin ümüğünü sıkan Vergi Kanunu, aylardır tartışılan Hayvan Hakları Kanunu, ticaret kanunu ve Öğretmenlik Mesleği Kanunu parlamentoda görüşülecek. Böyle rezalet görülmedi. Bunun her biri geniş toplumsal kesimleri ilgilendiren yasalar." ifadesini kullandı.

Davutoğlu, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 8'inci yılı olduğunu söyleyerek, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andı.

Darbe girişimiyle ilgili doğru düzgün bir muhasebe yapılmadığını vurgulayan Davutoğlu, "Bir haftadır bana 'Yine bir tehlike mi görüyorsunuz?' diye soruluyor. Evet, devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum, hissediyorum. Çünkü 15 Temmuz'un hesabı görülmedi daha. 15 Temmuz'un hesabı görülmeden herhangi bir yeni devlet reformunun yapılması da çok zor." görüşünü paylaştı.

TBMM'de kurulan FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Raporu'nun yayımlanmadığına işaret eden Davutoğlu, "Darbe Araştırma Komisyonunun raporu yayımlanmadan 15 Temmuz'un hakkı verilemez." diye konuştu.

"Ne oldu da artık sessizleştik"

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının hala devam ettiğine dikkati çekerek, "İsrail'in bombaları altında kalan sadece Gazze değil, maalesef 7 Ekim'den bu yana tüm insanlık bombalar altında kalmaya devam ediyor. Soykırım, katliam, ambargo bütün alçaklığıyla devam ederken, ülkemizdeki sessizliği ise kabul edilebilir olarak görmüyoruz. Ne oldu da artık sessizleştik?" sorusunu yöneltti.

Mağdur ve mazlum Filistinlilerin yanında durmaya devam edeceklerini ifade eden Kaya, iktidarın, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten itibaren gereken diplomatik adımları atmakta geç kaldığı için sonuçların caydırıcı olmadığını; bugünden itibaren kınamak ve protesto etmek yerine daha etkili icraatların hayata geçirilmesini beklediklerini vurguladı.

Ülkede büyük bir kesimin yoksullukla mücadele ettiğini anlatan Kaya, "Bugün geldiğimiz nokta Adalet ve Kalkınma Partisinin özellikle son yıllarda uyguladığı, ekonomi bilimiyle alakası olmayan faiz politikalarının ve herhangi bir müktesebata dayanmayan 'faiz sebep enflasyon sonuç' politikalarının etkisidir." dedi.

Saadet Partili Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidar, 'Nasıl olsa bu ülke dört yıl seçimsiz bir dönem geçirecek. Biz iki yıl bu yükü fakir fukaranın sırtına vuralım, iki yıl sonra makro göstergeler düzelmeye başlayacak. Millet bunları unutur' gibi bir gaflete düşebilirler. Ama dört yıl seçimsiz bir döneme güvenmeyin. Çünkü bu tencerenin nice iktidarları gönderdiğine bu millet şahittir. Şayet siz bu yükü fakir fukaranın sırtına yüklemeye çalışırsanız, değil dört yıl bir yıl dahi o koltuklarınıza oturamayacağınızı bu meclis kürsüsünden bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Kaynak: AA

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlike var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
13:02 Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum
11:15 Sarıgül’den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
11:02 Antalya’da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
14:05 Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth’e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi
14:00 Hindistan’da bir okulda toplu tecavüz skandalı 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü
13:41 Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi
13:08 Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı
12:51 Acun Ilıcalı’dan “Fenerbahçe’nin şampiyonluğu mu, Hull City’nin Premier Lig’e çıkması mı“ sorusuna olay yanıt Acun Ilıcalı'dan "Fenerbahçe'nin şampiyonluğu mu, Hull City'nin Premier Lig'e çıkması mı?" sorusuna olay yanıt
12:04 Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor Real Madrid, Mbappe’ye resmen servet ödeyecek Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek
11:27 Atladı uçağına gitti Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri’yi getiriyor Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor
11:04 Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 14:23:09. #1.13#
SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlike var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement