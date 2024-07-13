15 Temmuz Belgeselinin Özel Gösterimi Gerçekleştirildi

Politika

"Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim" adlı 15 Temmuz belgeselinin özel gösterimi, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Programda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimiz, ülkemizin dört bir yanında o hainlere gereken cevabı o gün verdi. Tek yürek, tek bilek olarak darbecilere karşı yürüttüğümüz destansı direnişle dosta ve düşmana Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini gösterdik. 15 Temmuz'u sizlerin şahitliğinde asla ama asla unutturmayacağız, unutmayacağız" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bombalı saldırıda şehit düşen ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç için hazırlanan 'Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim' adlı belgeselin özel gösterimi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Milletimiz, ülkemizin dört bir yanında o hainlere gereken cevabı o gün verdi"

Programda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz büyük hasretleri olan, tarihin her sayfasına şanla ve şerefle imzasını atmış büyük bir milletiz. Metanetliyizdir biz, acıyı bal eğlemesini biliriz. Merhametliyizdir, mazlumun yanında olur, darda olanın yardımına koşarız. Vatan aşkıyla doluyuzdur, şehitler tepesini boş bırakmayız. Yufka yürekliyizdir, göz pınarlarımız her daim doludur bizim ama ihaneti de, hainlerin arkasında duranları da asla affetmeyiz. Bu dün böyleydi, bugün böyle ve ilelebet böyle olacak inşallah. Zira bu salonu dolduran sizler de bilirsiniz biz birbirimizi biliriz. Lakin milletimizi tanımayan, geçmişimizden, tarihimizden ders almayanlar oldu. Oysa bu millet gücünü onlara dün Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da göstermişti. Anlamayanlar, akıllanmayanlar, bu millete diz çöktürmeye çalışan alçaklar, bu kez 15 Temmuz 2016'da sahnedeydi. O karanlık gecede milletimizin üzerine uçaklarla bomba yağdırdılar. Helikopterlerle, ağır silahlarla ateş açtılar. Tanklarla üzerine yürüdüler. Gazi Meclisimize saldırdılar. Yetmedi Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı gibi şehitler ocağı olan, gururumuz olan aslan yuvalarına kinlerini kustular. Sanki Türkiye işgal kuvvetleri tarafından ablukaya alınmıştı. Sandılar ki bu millet korkup sinecekti. Sandılar ki ülkemizi kendi karanlıklarında boğacaklardı. Hayır, asla öyle olmayacaktı. O hainlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardı. Kalpleri vatan aşkıyla çarpan kahramanların, koca yürekli korkusuzların geri atacakları tek bir adımları dahi yoktu. O en kritik anlarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Halkın gücünden büyük güç tanımadım ben bugüne kadar' sözlerinden sonra yüz binlerce cesur yürek meydanlara koştu, vatanına sahip çıktı, milli iradesine sahip çıktı. Liderinin arkasında durdu. Kimi yavrusunun önüne siper etti bedenini, kızını kurtarabildi ancak kendisi şehadet şerbetini içti. Kimi son telefon konuşmasında eşinden helallik istedi, 'Merak etme döneceğim' dedi ancak bir daha asla geri dönemedi. O uzun ve zifiri karanlık gecede aziz vatanın 252 evladı şehadete ulaşırken, 2 bin 740 insanımız gazilik onuruna erişti. 15 Temmuz'da ben Gaziantep Valisi olarak görev yapıyordum. Zillet altında yaşamaktansa seve seve ve ölüme koşanların, Fransız işgalinde 'Hadi Antepliler namus günüdür' diyen Karayılan'ın yurdudur. Hamdolsun cesaretini, ferasetini ve gücünü ay yıldızlı bayrağımızdan, vatan aşkından alan milletimiz, ülkemizin dört bir yanında o hainlere gereken cevabı o gün verdi. Bir gün ismi Ahmet Oruç, Mehmet Oruç olur bu yiğitlerin, bir gün Ömer Halisdemir, Ayşe Aykaç. Selam olsun şehitlerimize, selam olsun kahraman gazilerimize, selam olsun 'Ahmet'im, Mehmet'im, canlarım benim' diye haykıran şehit babası Ali Oruç'a, şehit anası Sanem Oruç'a" dedi.

"İlk nefeslerini birlikte almışlardı, son nefeslerini birlikte verdiler"

Belgeselin konusu olan şehit ikiz kardeşlerden bahseden Yerlikaya, "Biraz sonra 'Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim' belgeselinde kahraman şehitlerimiz Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin duygu yüklü hikayelerini izleyeceğiz. Ahmet ve Mehmet ikiz kardeşlerdi. İlk nefeslerini birlikte almışlardı. Kulaklarına ilk ezan aynı anda okunmuştu. İkisi de ana kuzusuydu. En büyük hayallerini birlikte gerçekleştirdiler. İkisi de polis olmuştu. O şanlı üniformayı giymişlerdi. Helikopter pilotu olacaklardı ama 15 Temmuz'da her ikisi de şehit edildiler. İlk nefeslerini birlikte almışlardı, son nefeslerini birlikte verdiler. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk şöyle diyor; 'Türk milleti birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir.' Evet 15 Temmuz'da milletimiz birlik ve beraberliği ile cesareti ve vatan aşkıyla unutulmaz bir destan yazdı. Bu destanı sizler yazdınız. Allah hepinizden razı olsun" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini gösterdik"

Bakan Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle 15 Temmuz gecesi cumhuriyetimize, demokrasimize ve tüm bu kazanımlarımıza canımız pahasına sahip çıktık. Tek yürek, tek bilek olarak darbecilere karşı yürüttüğümüz destansı direnişle dosta ve düşmana Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini gösterdik. 15 Temmuz'u sizlerin şahitliğinde asla ama asla unutturmayacağız, unutmayacağız. Bu duygularla 15 Temmuz darbe girişiminde liderlik nasıl oluru tüm dünyaya gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu kutlu yürüyüşün ruhu olan aziz milletimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi. - İSTANBUL