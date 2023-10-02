Ahmet Şık'ın polis amirleriyle sarmaş dolaş fotoğrafları HDP'li ismi rahatsız etti

Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık'ın polislerle samimi olduğu bir fotoğrafı paylaşan Halkların Demokratik Partisi eski Milletvekili Ferhat Encü, "Birçok işkence talimatını veren ve birçok işkenceye karışan amirlerle tokalaşmak, sarmaş-dolaş olmak hem de Cumartesi Anneleri gözaltına alındığı günde bunu yapmak en hafif tabirler ayıptır!" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Milletvekili Ferhat Encü, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'ı eleştiren bir paylaşımda bulundu.

AHMET ŞIK'IN POLİSLERLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Cumartesi Anneleri'nin her hafta eylem yaptığı Galatasaray Meydanı'ndan bir fotoğraf paylaşan Encü, Şık'ın polislerle "sarmaş dolaş" olduğunu savundu.

"EN HAFİF TABİRLE AYIPTIR"

Encü, "Birçok işkence talimatını veren ve birçok işkenceye karışan amirlerle tokalaşmak, sarmaş-dolaş olmak hem de Cumartesi Anneleri gözaltına alındığı günde bunu yapmak en hafif tabirler ayıptır!" ifadelerini kullandı.

İşte o fotoğraf kareleri;