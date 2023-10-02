Ahmet Şık'ın polis amirleriyle sarmaş dolaş fotoğrafları HDP'li ismi rahatsız etti - Son Dakika

Ahmet Şık'ın polis amirleriyle sarmaş dolaş fotoğrafları HDP'li ismi rahatsız etti

Son Güncelleme: 02.10.2023 17:28

Paylaştığı bir fotoğrafta TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın polis amirleriyle ''sarmaş dolaş'' olduğunu savunan eski HDP'li Ferhat Encü, Şık'ı ''Ayıptır!'' diyerek eleştirdi.

Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık'ın polislerle samimi olduğu bir fotoğrafı paylaşan Halkların Demokratik Partisi eski Milletvekili Ferhat Encü, "Birçok işkence talimatını veren ve birçok işkenceye karışan amirlerle tokalaşmak, sarmaş-dolaş olmak hem de Cumartesi Anneleri gözaltına alındığı günde bunu yapmak en hafif tabirler ayıptır!" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Milletvekili Ferhat Encü, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'ı eleştiren bir paylaşımda bulundu.

AHMET ŞIK'IN POLİSLERLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Cumartesi Anneleri'nin her hafta eylem yaptığı Galatasaray Meydanı'ndan bir fotoğraf paylaşan Encü, Şık'ın polislerle "sarmaş dolaş" olduğunu savundu.

Ahmet Şık'ın polis amirleriyle sarmaş dolaş fotoğrafları HDP'li ismi rahatsız etti

"EN HAFİF TABİRLE AYIPTIR"

Encü, "Birçok işkence talimatını veren ve birçok işkenceye karışan amirlerle tokalaşmak, sarmaş-dolaş olmak hem de Cumartesi Anneleri gözaltına alındığı günde bunu yapmak en hafif tabirler ayıptır!" ifadelerini kullandı.

İşte o fotoğraf kareleri;

Ahmet Şık'ın polis amirleriyle sarmaş dolaş fotoğrafları HDP'li ismi rahatsız etti
Ahmet Şık'ın polis amirleriyle sarmaş dolaş fotoğrafları HDP'li ismi rahatsız etti

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Son Dakika Politika Ahmet Şık'ın polis amirleriyle sarmaş dolaş fotoğrafları HDP'li ismi rahatsız etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Şık'ın polis amirleriyle sarmaş dolaş fotoğrafları HDP'li ismi rahatsız etti - Son Dakika
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