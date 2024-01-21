Ahmet Türk, DEM Parti\'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

F.Bahçe\'ye 2 gole mal olan gol öncesinde faul var mı?

Hiç tanımadığı genci "Sen kafirsin" diyerek vahşice katletti

Samsunspor maçında 2 puan bırakan İsmail Kartal yine aynı yorumu yaptı

Kur\'an-ı Kerim\'i 3 kez öptükten sonra ayağı ile bastı

Mardin'de 14 Ocak'ta partisinin ön seçim sonuçlarında yüzde 50 oranını geçemediği için adaylıktan çekildiğini açıklayan Ahmet Türk, ikna edilerek, DEM Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak tanıtıldı. Eş başkan adayı da Devrim Demir oldu.

Ahmet Türk

DEM PARTİ'NİN MARDİN ADAYI OLDU

Mardin'de 14 Ocak'ta Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için DEM Parti'nin yaptığı ön seçimde oyların çoğunu alan ancak yüzde 50 oranını aşamadığı için adaylıktan çekildiğini açıklayan Ahmet Türk, ikna edilerek, Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı oldu.

DEM Parti'nin kentte özel bir tesiste genel merkez yöneticileri, il ve ilçe örgütlerinin katılımıyla düzenlediği aday tanıtım toplantısında Ahmet Türk'ün adaylığı açıklanırken, şarkıcı Devrim Demir de eş başkan adayı olarak tanıtıldı.

AHMET TÜRK KİMDİR?

Ahmet Türk 2 Temmuz 1942 tarihinde Mardin'de doğdu. Lise mezunu olan Türk 1973 yılında Demokratik Parti'den Mardin milletvekilli seçildi. 1974'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçerek görevini sürdürdü. Daha sonra Sosyaldemokrat Halkçı Parti içerisinde yer aldı. 1989 yılında yaşanan Paris'teki Kürt Konferansı'na katıldığı gerekçesiyle partiden ihraç edildi. 1990 senesinde HEP'in kurulmasında öncü oldu. Ayrıca HADEP ve DEHAP yönetiminde çalışmalarda bulundu.

22 Temmuz 2007 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde Mardin Bağımsız Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Öte yandan Demokratik Toplum Partisi'nin genel başkanlık görevini yürüttü. DTP, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılınca, milletvekilliği düşürüldü. Bunun yanında Ahmet Türk'e 2013 yılında silahlı terör örgütüne üye olmak, silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçlamalarıyla 7 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştır.