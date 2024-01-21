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Ahmet Türk, DEM Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu - Son Dakika
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Ahmet Türk, DEM Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

Mardin'de geçtiğimiz hafta yapılan ön seçimde yüzde 50 oranını geçemediği için adaylıktan çekilip siyasetten çekilen Ahmet Türk'ü DEM Parti ikna etti. Ahmet Türk, DEM Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak gösterildi. Eş başkan adayı ise Devrim Demir oldu.

21.01.2024 - 17:57,  Güncelleme: 17:59
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Mardin'de 14 Ocak'ta partisinin ön seçim sonuçlarında yüzde 50 oranını geçemediği için adaylıktan çekildiğini açıklayan Ahmet Türk, ikna edilerek, DEM Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak tanıtıldı. Eş başkan adayı da Devrim Demir oldu.

Ahmet Türk, DEM Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak tanıtıldı
Ahmet Türk

DEM PARTİ'NİN MARDİN ADAYI OLDU

Mardin'de 14 Ocak'ta Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için DEM Parti'nin yaptığı ön seçimde oyların çoğunu alan ancak yüzde 50 oranını aşamadığı için adaylıktan çekildiğini açıklayan Ahmet Türk, ikna edilerek, Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı oldu.

Ahmet Türk, DEM Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak tanıtıldı

DEM Parti'nin kentte özel bir tesiste genel merkez yöneticileri, il ve ilçe örgütlerinin katılımıyla düzenlediği aday tanıtım toplantısında Ahmet Türk'ün adaylığı açıklanırken, şarkıcı Devrim Demir de eş başkan adayı olarak tanıtıldı.

AHMET TÜRK KİMDİR?

Ahmet Türk 2 Temmuz 1942 tarihinde Mardin'de doğdu. Lise mezunu olan Türk 1973 yılında Demokratik Parti'den Mardin milletvekilli seçildi. 1974'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçerek görevini sürdürdü. Daha sonra Sosyaldemokrat Halkçı Parti içerisinde yer aldı. 1989 yılında yaşanan Paris'teki Kürt Konferansı'na katıldığı gerekçesiyle partiden ihraç edildi. 1990 senesinde HEP'in kurulmasında öncü oldu. Ayrıca HADEP ve DEHAP yönetiminde çalışmalarda bulundu.

Ahmet Türk, DEM Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

22 Temmuz 2007 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde Mardin Bağımsız Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Öte yandan Demokratik Toplum Partisi'nin genel başkanlık görevini yürüttü. DTP, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılınca, milletvekilliği düşürüldü. Bunun yanında Ahmet Türk'e 2013 yılında silahlı terör örgütüne üye olmak, silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçlamalarıyla 7 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştır.

Ahmet Türk, DEM Parti\'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Ali Kublay: İyide bu tatlı su kurnazi vatan haini hapisten sağlık sorunları nedeniyle tahliye olmadimi Yanıtla 11 28
  • Selim Kayisi: Bir kaç hafta sonra el koyarlar olur biter. Yanıtla 4 7

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SON DAKİKA: Ahmet Türk, DEM Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu - Son Dakika
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