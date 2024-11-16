Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi - Son Dakika
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Politika

Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde kayyım atanan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'e destek için Mardin'e gitti. Kasrı Kanco Konağı'nda İmamoğlu ve CHP heyetini ağırlamak için 42 oğlak kesildi. 600 kişiye yemek hazırlanan konakta, etler 5 kazanda pişirildi.

16.11.2024 14:07  Güncelleme: 14:16
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde görevden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ü ziyaret etmek için kalabalık bir heyetle birlikte Mardin'e gitti. Ahmet Türk'ün sahibi olduğu tarihi Kasrı Kanco Konağı'nda, İmamoğlu ile beraberinde heyet için adeta seferberlik ilan edildi. Konakta 600 kişilik yemek hazırlanırken bu yemeklerde kullanılmak üzere 42 oğlak kesildi.

Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi

HEYETTE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yanındaki kalabalık heyet, Mardin'e giderek Ahmet Türk'e ziyarette bulundu. İmamoğlu'nun beraberindeki heyette CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun yer aldı.

Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi

UZUN BİR KONVOY OLUŞTU

İmamoğlu Mardin Havalimanı'nda eş başkanlar tarafından karşılandıktan sonra Ahmet Türk'ün Kasrı Kanco Konağı'na gitti. İBB Başkanı, Ahmet Türk'ün Mardin'deki 150 yıllık evine uzun bir araç konvoyu ile giriş yaptı.

Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi

KAZANLAR DOLUSU YEMEK HAZIRLANDI

Kasrı Kanco Konağı'nda İmamoğlu ve CHP heyetini ağırlamak için 42 oğlak kesildi. 600 kişiye yemek hazırlanan konakta, etler 5 kazanda pişirildi. Yemek için yüzlerce kilo pirinç kullanıldı.

İşte İmamoğlu'nun ziyaretinden kareler;

Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi
Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi
Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi
Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi

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Son Dakika Politika Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Turgay Kayaoğlu:
    hacı hacıyı tekkede pkk pkkliyi dakkada bulurmuş 77 24 Yanıtla
  • Mevlüt Arslan:
    SANADA GELİCEK Bİ KAYYUM BEKLE 62 25 Yanıtla
  • Ömer Melekoğlu:
    Ahmet Türk teröristtir ona destek verende teröristtir 48 20 Yanıtla
  • Seko:
    İstanbul un işlerini bitirdi sıra Mardin de İstanbul'un her yeri çöp 42 21 Yanıtla
  • Derviş:
    çok üzücü neden bu kadar oğlak kesildi bir de hayvan seviciler oluyor her yerde resmen katliam olmuş hatvanlara 29 8 Yanıtla
  • Coşkun Savrun:
    Zeydan Adana gibi başka ha ??????. Sizde Atatürkçüsünüz öyle mi ???? 25 10 Yanıtla
  • Ahmet Taş:
    Istanbul nimet nimet 31 4 Yanıtla
  • Burhan Erdoğan:
    Biraz da İstanbul'da dursanda kışa girerken tedbirleri alsan 23 10 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    Allah izin verirse önümüzdeki seçimlerde CHP tek parti ve Dem de etek altı parti daha açık bir ortaklık beklenemezdi 11 5 Yanıtla
  • Erdem Cambaz:
    kendi kendilerini yakıyorlar dem partiyle el ele vererek halbuki suçlarını kabullenseler bu kadar oy kaybına ugramazlar 4 4 Yanıtla
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