Bakan Göktaş, 931 Mühendis Kız Öğrenciye Burs Sağlandığını Açıkladı

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "931 mühendis adayı kız öğrenciye burs imkanı sağladık"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Uluslararası Hayırseverlik Günü'nde konuştu

İSTANBUL - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesi ile mühendis genç kızlarımıza destek olduk. Bu kapsamda 931 kız öğrenciye burs, staj ve istihdam imkanı, mentorluk desteği sağladık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tüm dünyada 5 Eylül'de kutlanan Uluslararası Hayırseverlik Günü'nde hayırseverlerle bir araya geldi. Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşen buluşmaya Bakan Göktaş'ın yanı sıra iş dünyasından birçok hayırsever katıldı. Bakan Göktaş, toplantı öncesi yaptığı basın açıklamasında, "Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesiyle 931 kız öğrenciye destek sağlandığını söyledi.

"Bu projeler, kurumlara artı değer kazandırmakta"

Bakanlık olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verildiğini ifade eden Bakan Göktaş, "Birçok projemizi, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın paydaşlığında yürütüyoruz. Bu noktada bakanlık olarak özel sektör ortaklığıyla gerçekleştirdiğimiz iki güzel projemizden bahsetmek istiyorum. İlki olan "Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesiyle Limak Vakfı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP'nin paydaşlığında mühendis genç kızlarımıza destek olduk. Bu kapsamda 931 kız öğrenciye burs, staj ve istihdam imkanı, mentorlük desteği sağladık. Bir diğer önemli projemiz ise ne eğitimde ne istihdam yer alan kadınlara yönelik 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar' projesidir. Sabancı Vakfı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile UNDP'nin destekleriyle genç kadınların sosyo-ekonomik hayata katılımlarına destek olduk. Bugünkü toplantımızın tüm kurumlarımızla benzer çalışmalarla yeni iş birlikleri kurmamıza vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002'den bugüne kadar sosyal hizmetlerin ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırılmasında çok büyük adımlar atıldı. Bakanlık olarak, yürüttüğümüz çalışmalarla talep odaklı hizmet anlayışından vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde görüp tespit ettiğimiz arz odaklı hizmet anlayışına geçtik. Bu noktada özel sektörün yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri büyük önem arz ediyor. Bu projeler, kalkınmaya ve refaha katkı sağlamanın yanı sıra kurumlara artı değer kazandırmakta" diye konuştu.

"Dijital bağımlılıkla ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık"

Dijital bağımlılıkla ilgili projelerin arttırıldığını belirten Bakan Göktaş, "Yapılan araştırmalar sosyal sorumluluk projeleri yürüten firmaların daha çok tercih edildiğini de ortaya koymaktadır. Yani, bugün gelinen noktaya baktığımızda kurumsal hayırseverliğin, içinde bulunan tüm paydaşlar için fayda sağladığını görüyoruz. Biz de, bunun iyi değerlendirilmesi gereken bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda bakanlık olarak; sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve ilgili tüm paydaşları kapsayan bir anlayışla tüm taraflarla iş birliğimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda bir vizyon belgesi ve eylem planı hazırladık. 'Yüzüncü Yıl Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve 2. Eylem Planını' Eylül ayının sonunda kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz. Bu noktada, bakanlık olarak, önümüzdeki dönemde gündemimizin giderek yoğunlaşacağını özellikle belirtmek isterim. Bu süreçte üzerinde önemle durduğumuz başlıklardan biri bağımlılık. Özellikle dijital bağımlılıkla ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. Aynı şekilde kadına yönelik şiddetle mücadele, kadın girişimciliği artırılması için çalışmalar yürütüyoruz. Ailenin güçlendirilmesi ve korunması, engelli hizmetlerimizin çeşitlendirilmesi gündemimizde olan diğer konular. ve tüm bu alanlarda sizlerle iş birliği kurmaktan ve yeni projeler hayata geçirmekten son derece memnuniyet duyarız" dedi.