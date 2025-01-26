Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile Yılı'nı Kutladı ve Destek Programlarını Açıkladı - Son Dakika
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Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile Yılı'nı Kutladı ve Destek Programlarını Açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile Yılı\'nı Kutladı ve Destek Programlarını Açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çankırı'da düzenlenen AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Aile yapısını korumak ve güçlendirmek amacıyla başlatılan yeni destek programları ve Aile Enstitüsü'nün kurulması hakkında bilgiler verdi.

26.01.2025 18:47  Güncelleme: 18:49
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aileyi korumak, güçlendirmek ve dinamik nüfus yapımızı desteklemek için çok önemli adımlar atacağız. Aile Enstitümüzü kurduk, Aile ve Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu'nu kurduk ve bu yıl itibariyle her doğan yeni bebek için destekleri annelerin hesabına yatıracağız" dedi.

Bakan Göktaş, AK Parti Çankırı Kadın Kolları 7'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen kongreye Bakan Göktaş'ın yanı sıra AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan, Kadın Kolları Başkanı Melike Çilhan ve çok sayıda partili katıldı.

'AİLEMİZ BİZİM GÜÇLÜ BİR DEĞERİMİZ'

Bakan Göktaş, 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Bu 'Aile Yılı' çok önemli. Öncelikle Cumhurbaşkanımız 78'inci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 'Ailemiz istikbalimiz' diyerek aileyi BM kürsüsünde merkeze oturtan tek lider olmuştur. İkincisi biz medeniyetimizden bugüne her daim gücümüzü nereden aldık, ailemizden aldık. Sokaklara her daim ailelerimize birlikte çıktık. Pandemide zor günlerimizde depremlerde, ilk sığındığımız yer ailemiz oldu. Ailemiz bizim güçlü bir değerimiz" dedi.

'DOĞURGANLIK HIZIMIZ AZALIYOR'

Bakan Göktaş, aile yapısının tehlike altında olduğunu belirterek, "Aile kavramı biliyorsunuz dünyada da çok ciddi tehdit altında, yalnızlaşıyoruz, yaşlanıyoruz, doğurganlık hızımız azalıyor. Aynı zamanda demografik yapımız, ülkemizin geleceği de çok ciddi manada aile yapısının bu şekilde değişim ve dönüşümden geçmesinden etkileniyor. Bizim gücümüz Türkiye'nin gücü, aynı zamanda genç ve dinamik aile nüfusundan kaynaklanıyor. İnşallah biz de önümüzdeki dönemde 'Aile Yılı'nı ilan etmemizle birlikte aileyi korumak, güçlendirmek ve dinamik nüfus yapımızı desteklemek için çok önemli adımlar atacağız. Aile Enstitümüzü kurduk, Aile ve Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu'nu kurduk ve bu yıl itibariyle her doğan yeni bebek için destekleri annelerin hesabına yatıracağız. Kadınları ev ve iş yaşamı dengesi arasında bir tercih yapmak zorunda bırakmamak için kreşleri ve farklı bakım modellerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bunu yaparsa AK Parti yapar" ifadelerini kullandı.

'AİLEYİ HER BİR FERDİYLE GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Aileyi güçlendireceklerini söyleyen Bakan Göktaş, "Bizler hem kadını güçlendireceğiz hem aileyi her bir ferdiyle güçlendireceğiz. Bizler kadın ve aileyi yanlış bir şekilde, birbirine çatışmalı şekilde gösteren kısır polemiklere asla girmeyeceğiz. Bizler aile içinde kadını, erkeği, çocuğu, genci yaşlısı her bir ferdi ile güçlendirmeyi amaçlıyoruz ve bu minvalde çalışıyoruz. Biz kadını güçlendireceğiz, toplumun her bir ferdini güçlendireceğiz. Bizler, sahte çatışma yaratanların, ülkemizin geleceğini ve huzurunu düşünmediğini biliyoruz ama bütün bu propagandalara rağmen çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. BM 1994 yılında 'Aile Yılı'nı ilan etmiş. Şimdi ne yapacaksınız, onları mı protesto edeceksiniz, onlara aynı şeyleri söyleyecek misiniz? Dünya yapınca problem değil, bizler kadim medeniyetimiz olan ailemizden gücümüzü alalım derken bazıları zıplıyor. Biz bunlara asla izin vermeyeceğiz. İsteseniz de istemesiniz de biz ailelerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş, Çankırı Valisi Fırat Taşolar'ı makamında ziyaret etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile Yılı'nı Kutladı ve Destek Programlarını Açıkladı - Son Dakika

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