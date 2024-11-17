Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, İzmir'de partisinin ilçe kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, İzmir'de partisinin ilçe kongresinde konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 çocuğun annesiyle görüştüğünü belirterek, "Bu olayın üzüntüsünü bir anne olarak hala yüreğimde, ciğerimde taşıyorum.

17.11.2024 18:17
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 çocuğun annesiyle görüştüğünü belirterek, "Bu olayın üzüntüsünü bir anne olarak hala yüreğimde, ciğerimde taşıyorum. Annemizin acısını paylaşıyorum. Bakanlık olarak yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Çeşme ilçe teşkilatı 7. Olağan Kongresi, Çakabey Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Kongreye katılarak bir konuşma yapan Bakan Göktaş, AK Parti'nin 23 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milletin gönlünden doğduğunu, hizmet ve eser siyasetiyle halkın teveccühüne mazhar olmuş bir hareketle yola çıktıklarını söyledi.

Türkiye'nin demokrasisini güçlendirmek, ekonomisini büyütmek ve sosyal adaleti sağlamak için reformlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Göktaş, Türkiye'nin en güçlü partisi olarak, geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa etmek için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

İzmir'in tarımı, sanayisi ve turizmiyle ülkenin kalkınmasına son derece büyük katkılar sağlayan çok özel bir şehir olduğunu aktaran Göktaş, şöyle devam etti:

"İzmir'imize 449 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların yaklaşık 28,3 milyar lirası ise aile ve sosyal hizmetler alanında yapılan yatırım ve desteklerden oluşuyor. Bu kapsamda İzmir'de 15 sosyal hizmet merkezimizle tüm hizmetlerimizi tek çatı altında ulaşılabilir kıldık. Aile sosyal destek programımızla 2017 yılından bu yana 316 bin 262 haneye destek olduk. Bugün İzmir'de sosyal ve ekonomik destek programıyla aile bütünlüğünü koruyarak 6 bin 843 çocuğumuzun sağlıklı gelişimine katkı sunuyoruz."

"Yanında olmaya devam edeceğiz."

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 çocuğun hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Göktaş, çocuklara Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diledi.

Bakan Göktaş, olaydan sonra anneyle görüştüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nitekim anne ile görüştüğümde, "Evlatlarım beni hayata bağlayan tek şeydi. Anneme bile emanet etmek istemezdim evlatlarımı" dedi. Bu olayın üzüntüsünü bir anne olarak hala yüreğimde, ciğerimde taşıyorum. Annemizin acısını paylaşıyorum. Bakanlık olarak yanında olmaya devam edeceğiz."

Bakan Göktaş, kentte ev tipi bakım modelinde 52 çocuk eviyle hizmet verdiklerini, bir çocuk evleri sitesi ve 3 çocuk koruma ilk müdahale ve değerlendirme birimiyle 647 çocuğa devletin şefkat şemsiyesi altında koruma ve bakım hizmeti sunduklarını vurguladı.

Kentte 471 koruyucu aileyle 523 çocuğu sıcak yuvalara kavuşturduklarını aktaran Göktaş, İzmir'de 57 kadın kooperatifiyle kadınların başarılı birer girişimci olmalarına destek olduklarını bildirdi.

Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasına önem verdiklerini vurgulayan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Şehrimizde bulunan 31 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız aracılığıyla ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu hizmetimizden de İzmir'de 19 bin 350 vatandaşımız faydalanıyor. 1 bakım ve rehabilitasyon merkezimiz, 5 umut evi ve 16 özel engelli bakım merkezimizde bin 502 engelli vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye'nin en büyük huzurevi olan Narlıdere Huzurevi başta olmak üzere 8 huzurevi ve 55 özel huzurevinde hizmet alan 3 bin 933 büyüğümüze hizmet veriyoruz. Engelli, yaşlı, kadın, çocuk, şehit ve gazilerimize hak temelli bir anlayışla sosyal hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz."

AK Parti MKYK üyesi Emre Cemil Ayvalı, AK Parti İzmir milletvekilleri Şebnem Bursalı, Mehmet Ali Çelebi, AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan ve İl Başkanı Bilal Saygılı'nın da konuşma yaptığı kongrede mevcut başkan Pınar Ayyıldız Özen'in hazırladığı listeyle seçime geçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, İzmir'de partisinin ilçe kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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