Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda sunum yapacak

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 19-20 Ağustos'ta toplanacağı, ilk oturumda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın sunum yapacağı bildirildi.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, komisyonun TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacağı belirtildi.

Açıklamada, 19 Ağustos 2025 Salı günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek toplantının birinci oturumunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın komisyona bir sunum yapacağı kaydedildi.

Komisyon toplantısına katılacak derneklerin ve vakıfların da belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Komisyon toplantısının birinci oturumunda ayrıca Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri, ikinci oturumunda ise Diyarbakır Anneleri dinlenecektir.

20 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek Komisyon toplantısının birinci oturumunda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri, ikinci oturumda ise İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri dinlenecektir."