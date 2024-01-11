Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Kayıp depremzede çocuklar iddiası yalan

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, son günlerde sosyal medyada gündeme getirilen 'kayıp depremzede çocuklar' iddiasını yalanlayarak, "1912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekrar ilan ediyorum. Bu çocukların kimlik tespitleri devletin bütün birimleriyle titizlikle yapıldı" dedi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Ankara'daki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanı sıra bakanlıkların üst düzey yetkilileri katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Göktaş, son günlerde özellikle sosyal medyada gündeme getirilen 'kayıp depremzede çocuklar' iddiasını yalanlayarak, "Felaketin ilk anından itibaren devletimizi aciz göstermek isteyen kötü niyetli çevreler, yalan haber üreterek kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktan hiç vazgeçmediler. Bugün aynı çevrelerin, küresel bazı gündemleri de fırsat bilerek aynı kaos arayışına girdiklerini üzülerek görüyoruz. Depremde yakınlarını kaybeden çocuklarla ilgili bilgiler, felaketin ilk gününden itibaren şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldı. Bize yöneltilen soruları bıkmadan cevaplamaya, üretilen yalanlara karşı doğru bilgiyi paylaşmaya devam edeceğiz. 1912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekrar ilan ediyorum. Bu çocukların kimlik tespitleri devletin bütün birimleriyle titizlikle yapıldı. Bu durum, gece- gündüz demeden mesai yapan arkadaşlarımızın fedakarlıklarının hiçe sayılmasıdır ve büyük bir haksızlıktır. Tüm bunları göz önüne alarak yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunmak istiyorum" diye konuştu.

'1 MİLYON 646 BİN KİŞİYE REHBERLİK HİZMETİ SUNDUK'

Ardından kadına yönelik şiddetle mücadeleye değinen Göktaş, 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kanunu' ile dünyada ender rastlanan bir hukuki düzenlemeyi hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Hukuki altyapıyı güçlendirmenin yanı sıra pek çok kurumsal yeniliği vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İlkini 2012'de açtığımız Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimizle (ŞÖNİM) bugün 81 ilimizde rehberlik ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Bugüne kadar ŞÖNİM'ler aracılığıyla toplam 1 milyon 646 bin kişiye rehberlik hizmeti sunduk. 2022 yılında nüfusun yoğun olduğu illerde birden fazla ŞÖNİM açılmasına yönelik çalışmalar başlattık" ifadelerini kullandı.

'ŞİMDİYE KADAR 4 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE ULAŞTIK'

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin siyaset üstü bir mesele olduğunu kaydeden Göktaş, bu anlamda şiddetin çözümü için toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk almasının büyük önem arz ettiğini belirtti. Bu konuda kamu çalışanları başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine farkındalık sağlayıcı eğitim ve seminerler vermeye devam ettiklerini aktaran Göktaş, "Bu çalışmalarımızla şimdiye kadar 4 milyondan fazla kişiye ulaştık. Sizlerle beraber alacağımız yeni kararlarla, 85 milyon vatandaşımızın hayatında yeni ve güzel bir yol açmak en önemli arzumuzdur" dedi.

Nihai hedeflerinin tüm kadınların mutlu ve güvende olması ve şiddetin tek bir türünün dahi yaşanmaması olduğunu bildiren Göktaş, bu hedefe ulaşmada katkı sunan tüm paydaşlara da teşekkür etti.

TUNÇ: SORUŞTURMALARIN TAMAMLANMA SÜRESİNİ HIZLANDIRDIK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Adalet Bakanlığı olarak kendilerinin de kadına yönelik şiddetle etkin mücadele konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Kadına yönelik şiddetle ilgili soruşturmaların daha etkin yapılabilmesi için 2020 yılında Özel Soruşturma Büroları ile Tedbir Mahkemeleri'nin kurulduğunu hatırlatan Tunç, "Artık bir ilde, ilçede, kadına yönelik şiddet vakalarında tedbir kararları, bu konuda uzmanlaşmış tedbir mahkemeleri tarafından veriliyor. Halihazırda, 81 ilde ve 144 ilçe adliyesinde olmak üzere toplam 225 adliyede bu soruşturma büroları faaliyet gösteriyor. Bu düzenlemelerin olumlu sonuçlarını da almaya başladık. Bu kapsamda, özel bürolar kurulmadan önce kadına karşı işlenen suç soruşturmalarının ortalama tamamlanma süresini hızlandırdık. 2019 yılında 186 güne uzayan bir süreç söz konusuydu. Bu da mağduriyetlere neden oluyordu. 2023 yılından itibaren bu sürenin 51 güne indiğini görüyoruz" diye konuştu.

'96 BİN 309 PERSONELİMİZİN 45 BİNİ KADIN'

Kadına verdikleri değerin ve önemin bir diğer göstergesinin ise kadınların adalet hizmetlerinde etkin bir şekilde yer alması olduğunu söyleyen Tunç, "Hakim ve savcılarımızın yüzde 40'ının kadınlardan oluştuğunu görüyoruz. Özellikle sınavları kazananların çoğunluğunun da kadınlardan oluştuğunu görüyoruz. Bu gelişme de sevindirici bir gelişme. Halihazırda toplam 3 bin 647 olan hakim ve savcı adayımız var şu anda. Bunun 1690'ı kadın adaylardan oluşuyor. Ceza tevkif evleri hariç, adalet teşkilatımızda görev alan 96 bin 309 personelden 45 bini kadınlardan oluşuyor" ifadelerini kullandı.

YERLİKAYA: KADES UYGULAMASINDA 1 MİLYONU AŞKIN İHBAR GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise kadına yönelik şiddeti asla kabul etmediklerini vurgulayarak, kadına yönelen şiddetin çözümüne yönelik her türlü çalışmayı, girişimi en güçlü şekilde desteklediklerini dile getirdi. Asayiş başlıklarının içinde en önemli çalışma alanlarının başında aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin geldiğini söyleyen Yerlikaya, bu alanda birçok projeyi ve yenilikleri hayata geçirdiklerini aktardı. Bunlardan elektronik kelepçe projesiyle yüksek riskli pek çok olası şiddet vakasını önlemeyi başardıklarını aktaran Yerlikaya, "Şu an itibariyle aktifte 720 elektronik kelepçe uygulamamız var ve bu kapasiteyi 1500'e çıkardık. Kadın Destek Uygulaması (KADES) da bu alanda verdiğimiz mücadelede çok önemli bir yere sahip. Hayata geçirildiği günden bugüne 6 milyona yakın kişi tarafından indirilen KADES uygulamasında 1 milyonu aşkın ihbar geldi. Bu ihbarlar en hızlı şekilde değerlendirildi ve en yakın güvenlik birimlerimizce müdahalede bulunuldu. Emniyet ve jandarma teşkilatlarımızda kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren birim sayımız 1267'ye yükseltildi" dedi.

'SON 1 YILDA 300 KADIN ŞİDDET KURBANI OLDU'

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda verilen eğitimlere de değinen Bakan Yerlikaya, "Son 1 yıl içinde 250 bini aşkın kolluk personelimize kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik eğitimler verildi. 65 binin üzerinde koruyucu tedbir, 684 binin üzerinde önleyici tedbir kararı alındı. Fakat tüm bu çalışmalarımıza ve mücadelemize rağmen 2023 yılında, üzülerek ifade ediyorum ki maalesef 300 kadın şiddet kurbanı oldu. Bu cinayetlerdeki toplam şüpheli sayısı 284 idi. Bu şüphelilerden 208'i tutuklandı, 71'i intihar etti. Firarda olan 5 şahsı da yakalama çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Yerlikaya, kadına şiddeti bir insanlık suçu olarak gördüklerini ve bu konuda mücadelelerini sıfır tolerans ilkesiyle en üst seviyede sürdürdüklerini söyledi.