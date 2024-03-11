Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, ABD\'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

ABD'de Türk vatandaşları ile bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Eğitim Programını 2012'den beri Türkiye'de uyguluyoruz. Bu programın farklı bir modelini yurt dışındaki vatandaşlarımıza sunmak için çalışmalarımızı başlattık" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu Toplantıları için geldiği ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde, Türk vatandaşları ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek sözlerine başlayan Göktaş, "Bugün burada Anadolu'nun sıcaklığı, sevgisi ve muhabbeti var ama aynı zamanda gurbet de var" diye konuştu.
Kendisinin gurbetin ne anlama geldiğini çok iyi bilen kişiler arasında yer aldığını dile getiren Göktaş, "Büyükelçiliklerimizin kapısı vatandaşlarımıza sonuna kadar açık, taleplerini net bir şekilde ifade edebiliyor, büyükelçilerimize, başkonsolosluğumuza her aradığında ulaşabiliyor. Sizler zaman zaman yurt dışında gurbette olduğunuzu hissedebilirsiniz ama her zaman sizinle olan bir devletiniz ve arkanızda duran bir ülkeniz var" ifadelerini kullandı. Yurt dışındaki vatandaşların hassasiyetlerini yakından takip ettiklerini belirten Göktaş, şöyle konuştu:
"Ülkesinden uzakta vatandaşlarımızın aile bağları kırgınlaşabiliyor veya yaşadıkları ülkelerde çocuklarını yetiştirmede yetkililerle sorunlar yaşayabiliyorlar. Bizler de 2015'te aile ataşeliklerini kurduk, hizmet vermeye başladık. Bazı Avrupa ülkeleri ile ABD'de de bunu açmayı planlıyoruz. Aile ataşeliklerimiz vesilesiyle hem ülkemizdeki aile politikaları hem de sosyal devlet olmanın getirdiği bütün hassasiyetleri vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Ailenin güçlü olması, evlatlarımızın temeli sağlam bir zeminde büyümesi ve geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlanması demektir. Bunun için yürüttüğümüz faaliyetlerin başında Aile Eğitim Programı gelmektedir. Bu programları 2012'den beri Türkiye de uyguluyoruz. Bu programın farklı bir modelini yurt dışındaki vatandaşlarımıza sunmak için çalışmalarımızı başlattık."
"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın başarısı Türkiye'yi daha güçlü kılıyor"
Türkiye'ye yönelik yurt dışındaki tehditlere karşı o ülkelerdeki vatandaşların duruşlarının önemine dikkat çeken Göktaş, "Burada yaşayan vatandaşlarımızın kardeşlik bağıyla birbirlerine kenetlenmesi ülkemizi daha da güçlü kılacaktır. Birliğimiz, Türkiye'ye kasteden her türlü örgüt ve yapılanmaya karşı özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın savunucusu olacaktır. Beraberliğimiz, ülkemizin bu yapılanmalara karşı haklı davasında milletimizin sesi olacaktır. Bu anlamda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza hizmet veren, destek olan tüm kuruluşlarımıza ve okullarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yurt dışında yaşayan siz kıymetli vatandaşlarımızın her alanda ortaya koyacağı başarı Türkiye'yi daha güçlü kılıyor. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna olan inancımız artıyor. Biz de devlet olarak her daim sizin yanınızda olmaya, her türlü desteği vermeye hazırız. Evlatlarımızın geleceği, ülkemizin geleceği, milletimizin geleceği için her türlü fedakarlığa hazırız" şeklinde konuştu.
Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ı ve beraberindeki heyeti Türkevi'nde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.
Bakan Göktaş'ın ABD'deki temaslarının önemine işaret eden Özgür, ABD'deki Türk diplomatik misyonları eliyle yürütülen ve kadınların gelişimine katkı sağlayabilecek çalışma ve projelere yönelik de bilgi verdi. Özgür, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve diğer ilgili kurumların bu noktadaki katkıları dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.
"Türkevi'nde bu hafta kadınlara yönelik faaliyetlere devam edecek"
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sedat Önal da Bakan Göktaş ile beraberindeki heyetin BM'de katıldıkları toplantıların çok önemli olduğunu belirterek kadınların tüm toplumsal alanlarda daha aktif şekilde rol almalarının önemine vurgu yaptı. Önal, Bakan Göktaş ile beraberindeki heyeti misafir etmekten memnuniyet duyduklarını ve Göktaş'ın BM'de Türkiye'nin kadın hakları ve kadınların toplumsal rolü ile ilgili görüş ve tezlerini dile getirecek olmasının çok önemli olduğunu belirtti.
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine yakın zamanda resmen başlaması beklenen Önal, Türkevi'nin ABD'deki tüm Türkler için de değerli bir buluşma mekanı olduğunu ve adının ifade ettiği gibi gerçek anlamda bir "Türk evi" olduğunu vurguladı. Önal, Türkevi'nde bu hafta kadınlara yönelik faaliyetlere devam edileceğini de sözlerine ekledi.
Toplantıya ABD'deki Türk vatandaşlarının yanı sıra TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan ile KEFEK Başkanvekili ve AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal da katıldı.
Bakan Göktaş, toplantı sonrası New York'ta, First Robotics Competitions'a (FRC) katılarak Türkiye'yi başarıyla temsil eden İstanbul Tenzile Erdoğan İmam Hatip Lisesi kız öğrencilerinden oluşan robot takımı ile sohbet etti, öğrencilerle fotoğraf çektirerek, başarılarından dolayı kutladı. - NEW YORK
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