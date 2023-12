Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, kadınların fırsat ve imkanlardan eşit bir şekilde faydalanması, hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi, siyasetten çalışma hayatına her alana etkin katılımlarının sağlanması amacıyla tarihi adımlar attıklarını söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri üzerinde AK parti milletvekilleri söz aldı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti hükümetlerinin art arda 22'nci bütçesini yaptığına dikkati çekerek, bu alanda, cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir istikrar sağladıklarını söyledi.

AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millette derin bir muhabbet kurduklarını ifade eden Gürcan, "Bu dönemde, halka tepeden bakan, üstenci, kendisini adeta halkın efendisi gören anlayışı kaldırıp attık. Millete efendi değil, hizmetkar olmayı hedefleyen, milletin iradesini tüm karar alma süreçlerinde merkeze alan bir yönetim anlayışını hayata geçirdik. Bu zihniyet devrimini idrak edebileceğimiz en kıymetli alan, hiç kuşkusuz, sosyal hizmetlerdir." diye konuştu.

Sosyal devlet anlayışının, AK Parti iktidarları döneminde gerçek anlamda uygulanmaya başladığını dile getiren Gürcan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Güçlü Aile, Güçlü Toplum, Güçlü Türkiye" anlayışıyla eş zamanlı olarak birçok proje yürüttüğünün altını çizdi.

Gürcan, "Hükümetlerimiz boyunca, kadınların fırsat ve imkanlardan eşit bir şekilde faydalanması, hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi, siyasetten çalışma hayatına her alana etkin katılımlarının sağlanması amacıyla tarihi adımlar attık." dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, son 20 yılda sosyal yardım alan kişi sayısının arttığına işaret ederek, "Bir arkadaşımız 'AK Parti'den önce 1 milyon vatandaş sosyal yardım alıyordu, şimdi 4 milyon kişi yardım alıyor' demişti. Evet, bu doğru. Ancak eskiden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında iki çeşit yardım veriliyordu, onlara da şanlıysanız başvuru yapabiliyordunuz. Ancak şu anda 47 çeşit yardım var. Şu anda kaynaklarını kendisi değerlendiren ve bu kaynakları da vatandaşıyla paylaşan bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.

Öztürk, "Vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için birçok çalışma yapılıyor. Biz, 'Her şeyi çözdük, her şey dört dörtlük demiyoruz' zaten. Her şey daha iyiye gidiyor ve hep beraber çok daha iyisini yapmak için buradayız." dedi.

"Devrim niteliğindeki reformlarla yasaları kadınlar lehine dönüştürdük"

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü Türkiye hedefiyle dur durak bilmeden çalıştığını söyledi.

Kadın ve aileye yönelik AK Parti iktidarları dönemlerinde yapılan çalışmaları anlatan Ekmekci, "Devrim niteliğindeki reformlarla yasaları kadınlar lehine dönüştürdük. Kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planlarını hayata geçirdik, kadınların ekonomik alanda güçlendirilmesi için çabaladık. Türkiye Yüzyılı, sosyal devlet anlayışının daha da geliştiği bir dönem olacak inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti iktidarları döneminde eğitim alanında yapılan çalışmaları anlatarak, şunları kaydetti:

"Şartlı eğitim desteği, ders kitaplarının ücretsiz olması, eğitime erişiminin önündeki engellerin kaldırılması, 8 yıllık eğitimin 12 yıla çıkarılması, başörtüsü ve katsayı zulmünün ortadan kaldırılması, mesleki eğitimde yeni alanların açılması, derslik ve okul sayılarındaki artış, okul öncesi eğitimde yüzde 85'lere varan katılım, evde eğitim ve kaynaştırma eğitim faaliyetleri ilk defa bu dönemde faaliyete geçirilmiştir. Öğretmenlere 3600 ek gösterse sözü yerine getirilmiş, uzmanlık ve başöğretmenlik unvanları getirilmiş, Türkiye genelinde 207 üniversiteye ulaşılmış, Maarif Vakfı ile dünyanın 105 ülkesinde eğitime başlanmış veya temsilcilik kurulmuştur. AK Parti, 2003 yılından itibaren en yüksek bütçeyi eğitime vermiş ve 21 yıldır da bu şekilde devam etmiştir."

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Türkiye'de üniversite sayısıyla paralel olarak akademisyen ve bilim insanı sayısını da arttıklarını; nitelikli akademisyen sayısının artmasına özen gösterdiklerini söyledi.

Üniversiteleri sadece eğitim kurumu olarak görmediklerini; üniversite-sanayi işbirliği ile üretime de katkı yapar hale geldiklerini vurgulayan Avcı, "Ülkemizi 2023 yılında, 340 bine yakın yabancı öğrenciyle dünyada en fazla uluslararası öğrencinin bulunduğu ilk 10 ülke arasına soktuk." ifadesini kullandı.