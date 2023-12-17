 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
Üye Girişi

Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, kadınların fırsat ve imkanlardan eşit bir şekilde faydalanması, hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi, siyasetten çalışma hayatına her alana etkin katılımlarının sağlanması amacıyla tarihi adımlar attıklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda
17.12.2023 - 21:10,  Güncelleme: 21:17
Abone Ol

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, kadınların fırsat ve imkanlardan eşit bir şekilde faydalanması, hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi, siyasetten çalışma hayatına her alana etkin katılımlarının sağlanması amacıyla tarihi adımlar attıklarını söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri üzerinde AK parti milletvekilleri söz aldı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti hükümetlerinin art arda 22'nci bütçesini yaptığına dikkati çekerek, bu alanda, cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir istikrar sağladıklarını söyledi.

AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millette derin bir muhabbet kurduklarını ifade eden Gürcan, "Bu dönemde, halka tepeden bakan, üstenci, kendisini adeta halkın efendisi gören anlayışı kaldırıp attık. Millete efendi değil, hizmetkar olmayı hedefleyen, milletin iradesini tüm karar alma süreçlerinde merkeze alan bir yönetim anlayışını hayata geçirdik. Bu zihniyet devrimini idrak edebileceğimiz en kıymetli alan, hiç kuşkusuz, sosyal hizmetlerdir." diye konuştu.

Sosyal devlet anlayışının, AK Parti iktidarları döneminde gerçek anlamda uygulanmaya başladığını dile getiren Gürcan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Güçlü Aile, Güçlü Toplum, Güçlü Türkiye" anlayışıyla eş zamanlı olarak birçok proje yürüttüğünün altını çizdi.

Gürcan, "Hükümetlerimiz boyunca, kadınların fırsat ve imkanlardan eşit bir şekilde faydalanması, hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi, siyasetten çalışma hayatına her alana etkin katılımlarının sağlanması amacıyla tarihi adımlar attık." dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, son 20 yılda sosyal yardım alan kişi sayısının arttığına işaret ederek, "Bir arkadaşımız 'AK Parti'den önce 1 milyon vatandaş sosyal yardım alıyordu, şimdi 4 milyon kişi yardım alıyor' demişti. Evet, bu doğru. Ancak eskiden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında iki çeşit yardım veriliyordu, onlara da şanlıysanız başvuru yapabiliyordunuz. Ancak şu anda 47 çeşit yardım var. Şu anda kaynaklarını kendisi değerlendiren ve bu kaynakları da vatandaşıyla paylaşan bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.

Öztürk, "Vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için birçok çalışma yapılıyor. Biz, 'Her şeyi çözdük, her şey dört dörtlük demiyoruz' zaten. Her şey daha iyiye gidiyor ve hep beraber çok daha iyisini yapmak için buradayız." dedi.

"Devrim niteliğindeki reformlarla yasaları kadınlar lehine dönüştürdük"

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü Türkiye hedefiyle dur durak bilmeden çalıştığını söyledi.

Kadın ve aileye yönelik AK Parti iktidarları dönemlerinde yapılan çalışmaları anlatan Ekmekci, "Devrim niteliğindeki reformlarla yasaları kadınlar lehine dönüştürdük. Kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planlarını hayata geçirdik, kadınların ekonomik alanda güçlendirilmesi için çabaladık. Türkiye Yüzyılı, sosyal devlet anlayışının daha da geliştiği bir dönem olacak inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti iktidarları döneminde eğitim alanında yapılan çalışmaları anlatarak, şunları kaydetti:

"Şartlı eğitim desteği, ders kitaplarının ücretsiz olması, eğitime erişiminin önündeki engellerin kaldırılması, 8 yıllık eğitimin 12 yıla çıkarılması, başörtüsü ve katsayı zulmünün ortadan kaldırılması, mesleki eğitimde yeni alanların açılması, derslik ve okul sayılarındaki artış, okul öncesi eğitimde yüzde 85'lere varan katılım, evde eğitim ve kaynaştırma eğitim faaliyetleri ilk defa bu dönemde faaliyete geçirilmiştir. Öğretmenlere 3600 ek gösterse sözü yerine getirilmiş, uzmanlık ve başöğretmenlik unvanları getirilmiş, Türkiye genelinde 207 üniversiteye ulaşılmış, Maarif Vakfı ile dünyanın 105 ülkesinde eğitime başlanmış veya temsilcilik kurulmuştur. AK Parti, 2003 yılından itibaren en yüksek bütçeyi eğitime vermiş ve 21 yıldır da bu şekilde devam etmiştir."

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Türkiye'de üniversite sayısıyla paralel olarak akademisyen ve bilim insanı sayısını da arttıklarını; nitelikli akademisyen sayısının artmasına özen gösterdiklerini söyledi.

Üniversiteleri sadece eğitim kurumu olarak görmediklerini; üniversite-sanayi işbirliği ile üretime de katkı yapar hale geldiklerini vurgulayan Avcı, "Ülkemizi 2023 yılında, 340 bine yakın yabancı öğrenciyle dünyada en fazla uluslararası öğrencinin bulunduğu ilk 10 ülke arasına soktuk." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Milletvekili, Eskişehir, Son Dakika

Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika


19:57
İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57
TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28
İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15
İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48
Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47
Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu
17:41
Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim

Son Dakika
19:57 İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55 Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57 TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28 İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15 İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48 Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47 Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu
17:41 Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
16:55 Emre Belözoğlu, Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'ya sahip çıktı: Başkanımız çok değerli bir insan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 21:26:51. #1.11#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement