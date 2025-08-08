Aileyi Güçlendirerek Türkiye'yi İleri Taşımak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Hedefimiz, aileyi güçlü bir toplumun özü haline getirmek. Çünkü biliyoruz ki güçlü nesiller, güçlü ailede yetişir ve güçlü aileler, güçlü Türkiye'nin de teminatıdır." dedi.

Göktaş, AK Parti Yalova İl Başkanlığındaki Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Programı'nda, il teşkilatlarının en büyük güçleri olduğunu, teşkilat mensuplarının emek ve gayretleriyle Türkiye'yi her alanda daha ileriye taşıdıklarını, kararlılıkla hep birlikte büyük başarılara imza atacaklarını söyledi.

Türkiye Yüzyılı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkeyi her alanda kalkındıran büyük bir vizyonun adı olduğunu belirten Göktaş, "Bu hedefle, bilimden sanayiye, kültürden sanata, spordan sosyal politikalara kadar her alanda geleceğimizi inşa ediyoruz. Milletimizin desteği ve inancı, Türkiye Yüzyılı'nın temellerini, teşkilatımızın alın teri ise o temelleri sağlamlaştıran harcı oluşturuyor." diye konuştu.

AK Parti'nin hizmetleriyle Türkiye'yi bir uçtan diğer uca eserlerle donattığını anlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Son 20 yılı aşkın sürede her şehre nice dev yatırımlar, her haneye nice hizmetler kazandırdık. Ülkemize yollar, köprüler, hastaneler, okullar, sosyal konutlar ve daha nice değerler kazandırdık. Ancak biz biliyoruz ki asıl gücümüz, ailelerimizdir. Bu inançla, toplumun tüm kesimlerine dokunan projelere imza attık. Sosyal yardımlarla vatandaşlarımıza dokunduk, özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduk. Kadınları eğitimden istihdama, hayatın her alanında güçlendirdik. Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve mutlu bir ortamda büyümelerine özellikle önem veriyoruz. Engelli kardeşlerimize, hayatın her alanında daha rahat hareket edebilmeleri için çeşitli şekillerde destek olduk. Evde bakım yardımıyla yaşlısına, engellisine bakan ailelere olduk. Bakım ve destek hizmetlerini güçlendirdik. Yaşlılarımızın huzur ve güven içinde yaşamaları için evde bakım hizmetlerini yaygınlaştırdık."

"Bu yıl bizim için çok önemli"

Göktaş, Bakanlığa ait kuruluşlarda 7'den 70'e tüm vatandaşlara hizmet etmeyi sürdürdüklerini dile getirerek "Bu kapsamda, Armutlu'ya 44 yatak kapasiteli bir huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi kazandırıyoruz. Çok kısa bir süre içinde Çınarcık'ta bir sosyal hizmet merkezi açacağız. Altınova'da da gündüz hizmet ve engelsiz yaşam merkezimizin projelerini çok kısa bir süre içinde başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Büyük Türkiye ailesi"ni güçlü kılmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için 2025 yılını Cumhurbaşkanımız, 'Aile Yılı' olarak ilan etti. Türkiye'nin dört bir yanında ailemizi güçlü ve dirençli kılmak, her türlü riskten ve tehditten korumak ve değerlerimize sahip çıkmak adına, bu yıl bizim için çok önemli. Hedefimiz, aileyi güçlü bir toplumun özü haline getirmek. Çünkü biliyoruz ki güçlü nesiller, güçlü ailede yetişir ve güçlü aileler, güçlü Türkiye'nin de teminatıdır. Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki 10 yılı 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' olarak ilan etti; 2026-2035 dönemini. Bunu, teşkilatımızla, kıymetli yol ve dava arkadaşlarımızla gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Aile, bizim dünümüz, bugünümüz, yarınımız. Biz, ailelerimizle güçlüyüz, daha dirençliyiz. Ailelerimizden güç alarak yaşadığımız sınamalardan daha güçlü çıkıyoruz. O yüzden ailemize dün olduğu gibi bugün de yarın da sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Aile Yılı'nda çok güzel çalışmalara imza attıklarını aktaran Göktaş, evlenecek gençlere, yeni doğum yapan annelere destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

"Geleceğin teminatı çocukların, gençlerin yüzlerinin hep güldüğü, ailelerin mutlu olduğu, huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz." diyen Göktaş, bunu gerçekleştirmek için Türkiye'yi, barışın egemen olduğu güzel yarınlara taşıdıklarını, birlik ve beraberlik ruhuyla terörden uzak, güvenli bir Türkiye inşa etmeye devam edeceklerine dikkati çekti.

Göktaş, Türkiye Yüzyılı'nın ortak bir gelecek üzerinde yükseleceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Biz, bu büyük davanın yol arkadaşları olarak, her zaman olduğu gibi yine omuz omuza, el ele, gönül gönüle çalışmaya ve bu güçlü hedefi oluşturmaya devam edeceğiz. Ülkemizin her köşesine eserler kazandıracağız. İlk günkü heyecanımızla milletimize hizmet götürmeye devam edeceğiz. Çünkü biz, millete hizmeti, hakka hizmet olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Sadece bugüne değil, bu ülkenin geleceğine, çocuklarına, memleketin güzel insanlarına hizmet etmek, gönülden yaptığımız çalışmalardır. Gönülden yapmazsanız zaten bu eserler ortaya çıkmaz. Hem gönül çalışması hem sizlerin vefakar, cefakar çalışmalarıyla inşallah memleketimizin dört bir yanında güzel eserler, çalışmalarla terörden arındırılmış bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Çünkü biz, her bir vatandaşımızın huzurunu, refahını, önceliğimiz olarak biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda hep birlikte yürüyeceğiz. Güçlü aile yapısını koruyacak, sosyal dayanışmayı güçlendirerek Türkiye'nin yüzyılını el birliğiyle ihya edeceğiz."

Yalova'daki programı kapsamında, Vali Hülya Kaya'yı ziyaret eden Göktaş, ardından MHP İl Başkanı İhsan Güldoğan tarafından ağırlandı. Göktaş'a ziyaretlerinde, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, eşlik etti.