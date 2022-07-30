Milletvekili Çelebi: "300 konutun teslimine Ağustos ayı içinde başlanacak" - Son Dakika
Üye Girişi

Milletvekili Çelebi: "300 konutun teslimine Ağustos ayı içinde başlanacak"

30.07.2022 16:41
Milletvekili Çelebi: "300 konutun teslimine Ağustos ayı içinde başlanacak"

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ağrı'da yapılan 300 konutun ağustos ayı içinde teslim edilmeye başlanacağını açıkladı.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ağrı'da yapılan 300 konutun ağustos ayı içinde teslim edilmeye başlanacağını açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Merkez Yolugüzel'de yapımı TOKİ tarafından yapılan konutlarda incelemelerde bulundu. Sosyal donatıların da bulunduğu alanı gezen Milletvekili Çelebi, yetkililerden bilgi aldı. AK Parti hükümetleri olarak herkesin ev sahibi olması için son 20 yılda 1 milyonun üzerinde toplu konut yaptıklarını belirten Çelebi, vatandaşları ucuz fiyatlı ev sahibi yapmak için gayret gösterdiklerini belirtti. Ağrı'da da Merkez Yolugüzel'de yaklaşık 2 yıldır yapımı süren TOKİ konutlarının tamamlandığını belirten Çelebi, konutların ağustos ayı içinde hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını açıkladı. Projede toplam 300 konut olduğunu vurgulayan Çelebi, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirilen 'Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye' çerçevesinde yapılan TOKİ konutlarımız Ağrı'mıza çok yakıştı. Kura çekilerek hak sahipleri belirlenmişti. Bugün buraya geldik ve TOKİ konutlarında incelemelerde bulunduk. 206 adet 3+1, 94 adet de 2+1 olmak üzere toplam 300 konut ile proje ile birçok sosyal donatı artık hazır halde. İnşallah ağustos ayı içinde hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. Ağrı'lı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ağrı'mıza böyle güzel bir projenin kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve tüm yetkililere hemşehrilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - AĞRI

YORUMLAR
500
AK Parti'li Turan: 'Anketler halen AK Parti çok büyük bir farkla önde diyor' AK Parti'li Turan: 'Anketler halen AK Parti çok büyük bir farkla önde diyor'
Kaynak: İHA

Milletvekili, AK Parti, Çelebi, Ağrı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milletvekili Çelebi: '300 konutun teslimine Ağustos ayı içinde başlanacak' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:27 Bilim insanlarının teorisi korkutucu! İşte dünyanın son gününde yaşanacaklar
16:17 Ünlü golcüden kötü haber! Sebatian Haller'in testis tümörünün kötü huylu olduğu açıklandı
15:57 Togg'un deneme üretimine başlandı! Bakan Mehmet Muş test sürüşü gerçekleştirdi
15:47 Yarı insan yarı hayvan! Bu görüntü ABD'de günün konusu oldu
15:28 Fenerbahçe'den karşı atak! UEFA'ya Dinamo Kievli futbolcuların videoları gönderildi
15:23 Gamze Özçelik'in kız kardeşi görenleri şaşkına çevirdi! Ablasına ikizi gibi benziyor
15:22 Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa CHP koltuğuna kim geçecek? İşte konuşulan adaylar...
15:02 Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan İrem toprağa verildi
14:55 Fenerbahçe'den Lucescu açıklaması! Neden basın toplantısına çıkmadı?
14:43 Bodrum'daki fiyatlara bir isyan da Merve Boluğur'dan geldi: Bu nedir baba?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 16:48:27. #1.11#
SON DAKİKA: Milletvekili Çelebi: "300 konutun teslimine Ağustos ayı içinde başlanacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement