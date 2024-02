AK Parti Aksaray İlçe ve Belde Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı

Politika

AK Parti Aksaray ilçe ve belde belediye başkan adayları düzenlenen törenle tanıtıldı. Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Türkiye Yüzyılı şehirlerini inşa edeceğiz" dedi.

Aksaray'da 7 ilçe ve 14 beldenin AK Parti belediye başkan adayları Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur katıldı. AK Parti'nin gönül belediyeciliği çalışmalarının sunumlarla anlatıldığı aday tanıtım toplantısında belde ve ilçe belediye başkan adayları sırayla sahneye davet edildi.

AK Parti'nin hizmet belediyeciliğini en üst düzeyde yaptığını ve bu başarıyla gönül belediyeciliğini gözler önüne serdiğini vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Milletimiz emaneti bize teslim etmekten tereddüt etmedi. AK Parti seçimlerden zaferle ayrıldı. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini geride bıraktık. Milletimizin her bir ferdinin en güçlü desteğiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye Yüzyılı vizyonu ortaya koydu. 14 ve 28 Mayıs'ta çok milletimizin sağduyusu, ferasetiyle ve büyük desteğiyle Türkiye Yüzyılının kapılarını Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ardına kadar açtık. İnşallah 31 Mart akşamında da yine Türkiye Yüzyılı vizyonumuz ve hedefimizle, Türkiye Yüzyılı şehirlerini inşa edeceğiz. Biz odak noktamıza milletimize hizmeti yerleştirdik. Biz odak noktamıza milletimiz için eser üretmeyi, hizmet üretmeyi yerleştirdik. Bir an bile olsa milletimizle bağlantımızı koparmadık. Cumhurbaşkanımızın tarif ettiği gibi milletimizin sesine kulak verdik. Eserlerimize, hizmetlerimize, politikalarımıza hep milletten gelen talep ve beklentiler doğrultusunda yön verdik. İşte bunun hediyesi olarak da milletimiz her daim emaneti bize teslim etmekte tereddüt etmedi" dedi.

AK Parti Aksaray İlçe ve Belde Belediye Başkan Adayları şu isimlerden oluştu: "İlçeler; Ağaçören: Kemal Salman, Eskil: Mustafa Zavlak, Ortaköy: İzzet Demiryürek, Sultanhanı: Fahri Solak, Güzelyurt: Ünal Demircioğlu, Gülağaç: Ahmet Us, Sarıyahşi: Fatih Ünsal."

"Beldeler; Bağlıkaya: Hüseyin Cansu, Demirci: İsmail Kav, Gülpınar: Mustafa Baymışlıoğlu, Helvadere: Hasan Hüseyin Akyol, Ihlara: Ali Köksal, Sağlık: Mehmet Yiğit, Saratlı: Aziz Aslan, Taşpınar: Metin Dağ, Selime: Levent Çevik, Topakkaya: Adem Baylan, Yenikent: Ali Altınsoy, Yeşilova: Şeref Gürlek, Eşmekaya: İsmail Hakkı Güneş, Yeşiltepe: Ömer Ok." - AKSARAY