Canbey, Manyas'lılara seslendi - Son Dakika
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Canbey, Manyas'lılara seslendi

04.08.2022 20:13
Canbey, Manyas'lılara seslendi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey Manyas'ı ziyaret etti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey Manyas'ı ziyaret etti.

AK Parti Manyas İlçe Başkanı Yücel Günay ve partililer tarafından karşılanan Canbey parti binasına geçerek partililere hitap etti. Yaptığı konuşma da bir pandemi dönemi yaşandığını, sonrasında tüm dünyayı etkileyen ekonomik krizin ortaya çıktığını belirterek " Kriz sadece ülkemiz de olsaydı, ülke iyi yönetilemiyor denirdi. Cumhurbaşkanımız bugün Dünya liderleri arasında kendini kanıtlamış birisi, önümüzde 11 ay sonra genel seçimler var. Ben inanıyorum ki vatandaşlarımız yine AK Partiyi tercih edeceklerdir. Yirmi yıldır iktidar da olan bir partinin tabi ki eksikleri, kusurları olacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Devlet adamlığı SSK Genel Müdürlüğüdür ve onu da batırmıştır. Bazı teşkilatlarımız da küskünlükler oluyor, çok şükür Manyas'ta bunu görmüyorum. Genel seçimlere kadar küslük, kaos olmasın istiyoruz. Önümüzde ki seçimleri almak için tüm gücümüzle çalışacağız."

Daha sonra kırsal Akçaova Mahallesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi alım merkezini ziyaret eden Canbey ve beraberindekiler, TMO yetkililerinden alımlar ile ilgili bilgi aldılar. Gönen ilçesi üreticilerinin de ilçelerinde TMO alım merkezi olmadığı için Manyas alım merkezine getirdikleri ancak gelen buğdayın yaklaşık yüzde 80'inin Manyaslı üreticiler tarafından getirildiği belirtildi. TMO yetkilileri bu yıl 25 Haziran'da başlayan alımlarda bugüne kadar 6 bin 396 ton buğday alınarak tarihi bir rekora imza attıklarını belirttiler. Günlük alım limitini 450 kg ile sınırladıklarını, normal de her yıl 2 bin- 2 bin 500 ton alım yapılırken bu yıl rakamın üçe katlandığını bunun da hükümetin buğday fiyatlarına uyguladığı kilo başına yaklaşık 7.5 TL. lik rakamın etkili olduğunu söyledi. Buğday alımlarının yapıldığı alana giden Canbey üreticilerle görüşürken, üreticiler dekar başına ortalama verimin 600-800 kilo arasında değiştiğini söylediler.

Milletvekili Mustafa Canbey daha sonra Manyas'ın kırsal Kocagöl Mahallesinde Balıkesir BŞB tarafından yapımı devam eden çocuk parkı ve düğün salonu onarım çalışmalarını izledi, Salur ve Börülceağaç Mahallesinde vatandaşlarla kısa sohbetler yaptı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Mustafa Canbey, Milletvekili, Balıkesir, Manyas, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Canbey, Manyas'lılara seslendi - Son Dakika

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