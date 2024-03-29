AK Parti Malatya Büyükşehir Adayı Sami Er, Seçim Çalışmalarını Yoğunlaştırdı

Politika

AK Parti Malatya Büyükşehir Adayı Sami Er, seçime günler kala çalışmalarını yoğunlaştırdı. Her gün birçok ziyaret ve toplantı ile vatandaşlarla buluşan Sami Er, 31 Mart akşamı Malatyalıların Cumhur ittifakına en yüksek oyla destek olacağına inandığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, beraberinde AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın ile Kışla Caddesi'nde MHP'li Veysel Karaçay tarafından düzenlenen sokak iftarı programına katıldı.

Önceki dönem Milletvekillerinden Öznur Çalık, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök'ünde katıldığı iftar programı sonrası Büyükşehir Başkan Adayı Sami Er'in bir sonraki durağı Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe mahallesi oldu.

Burada gençler tarafından meşaleler yakılarak coşkuyla karşılanan Sami Er ve Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit'e mahalle halkı yoğun ilgi gösterdi. Cumhur İttifakı üyesi MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök ve yönetimi ile AK Parti yönetimi ve AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan'da katıldı.

"Malatya'yı en kısa sürede ayağa kaldırma adına çalışacağız"

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı adaylarını rekor oyla seçileceğine inandıklarını ifade ederek, "Sizlerin bize verdiği bu desteği hiçbir zaman suiistimal etmeyeceğiz. Büyükşehir ve diğer belediyeler ile uyum içerisinde çalışarak Malatya'yı en kısa sürede ayağa kaldırma adına çalışacağız" dedi.

"Çalışmaları hızlandıracağız, yeni kaynaklar üreteceğiz"

Daha sonra söz alan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er de, "Umudunuzu asla yitirmeyin, çok güçlü bir devletimiz var" diyerek göreve geldiklerinde yapacakları projeleri anlattı. Hükümetin deprem bölgesi için tüm kaynakları ayarladığını ifade eden Er, belediyecilik ve TOKİ deneyimi olan biri olarak göreve geldiklerinde bu kaynakların Malatya'dan en hızlı ve doğru kullanımı konusunda gayret göstereceklerini dile getirdi.

Malatya'yı el birliği ile yeniden ayağa kaldırma adına merkezi hükümet ve diğer tüm belediyelerle uyum içerisinde çalışacaklarını anlatan Sami Er, "Çalışmaları hızlandıracağız, yeni kaynaklar üreteceğiz. Hak sahiplerinin planlanan konutlarının yanı sıra kiracılar içinde belediyemiz öncülüğünde 15 bin ek konut üretimi yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Yeşiltepe'de bulunan Yeşilevler alanının rezerv alanı olduğunu ve buraya yapılacak konutlar ile ilgili TOKİ çalışmasının sürdüğünü kaydeden Er, yine yeni Adliye Binasının da Yeşiltepe'ye yapılmasıyla birlikte bölgenin bir cazibe merkezi haline dönüşeceğini ifade etti.

Yerinde dönüşüm ve güçlendirme projeleri konusundaki yavaş işleyişi de göreve gelir gelmez hızlandıracaklarının altını çizen Sami Er, "Bizler bir taraftan seçim çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da Allah izin verirse göreve geldiğimizde neler yapacağımız konusunda ödevimize iyi çalıştık. Ön hazırlıklarımızı tamamlayarak 1 Nisan'dan itibaren sizlerin desteği ile geleceğimiz görevimizde zaman kaybetmeden Malatya'nın inşası ve ihyası adına çalışmalara hemen başlayacağız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak merkez ilçeler ve diğer belediyeler ile uyum içerisinde çalışacaklarını da dile getiren Sami Er, böylece kente gelecek yatırım ve hizmetlerinde hızlanacağını söyledi. Özellikle muhalefet adayları tarafından oluşturulmaya çalıştırılan algılara da kulak asılmamasını isteyen Sami Er, "Gelişi güzel dedikodularla algı yönetmeye çalışan arkadaşlar görecekler, 31 Mart akşamı nasıl bir sonuç elde ettiğimizi. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı olarak Malatya'da en yüksek oyu göreceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Veli Ağbaba neden CHP ismini logosunu kullanmaktan utanıyor"

Programda son olarak söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ise Cumhur İttifakı adaylarının göreve gelmesi ile kendisinin de her zaman onların yanında olacağı sözünü verdi.

Konuşmasında ana muhalefet partisi CHP'yi de topa tutan Babacan, "Malatya'da 1978'de Hamido ile CHP'nin defterini dürdük, Malatya'da CHP bir daha yok. CHP Malatya Büyükşehir Adayı Veli Ağbaba, kendi siyasi partisinden neden utanıyor? Niye partisinin ismini ve logosunu kullanmıyor. Genel Başkanları Özgül Özel Malatya'ya gelecekken neden arayıp gelme burada CHP ismini unutturarak seçime gidiyorum dedin? Malatyalı CHP'yi bilmiyor mu? Veli Ağbaba'nın PKK/ YPG'li teröristleri mecliste nasıl ağırladığını bilmiyor mu? Mecliste kirli para trafiğinin merkezindeki aktörlerden biri olduğunu bilmiyor mu? Şimdi bize sevgi pıtırcığı rolünü niye oynuyor. Çok sevgi dolu bir insan olduğuna Malatyalılar gerçekten emin mi? Bakın bizler Allah'ın vermiş olduğu izan, akılla bütün meselelere bakarız" diye konuştu.

CHP'nin özellikle bu seçimlerde Yeniden Refah Partisi'ni kullanarak AK Parti'nin oylarını bölmeye çalıştığını da ifade eden Babacan, "Yeniden Refah Partili arkadaşlarımız bu oyuna gelmenin, oyları bölme lüksümüz yok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bunca emeğini, gayretini heder edemeyiz" diye konuştu. - MALATYA