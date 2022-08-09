AK Parti'li Kaya: "Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli dünyaya siyaseti öğretiyor" - Son Dakika
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AK Parti'li Kaya: "Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli dünyaya siyaseti öğretiyor"

09.08.2022 19:25
AK Parti'li Kaya: "Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli dünyaya siyaseti öğretiyor"

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık ilçesinde AK Parti ve MHP üyeleri ile bir araya geldi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık ilçesinde AK Parti ve MHP üyeleri ile bir araya geldi. Osmancıklıları 13 Ağustos'ta Çorum'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programına davet eden Kaya, "Yerli, milli silahlarımızı üretiyoruz. İHA'larla, SİHA'larla dünya harp tarihini değiştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız ve ona destek olan Devlet Bahçeli'nin katkıları ile dünyaya siyaset öğretiyoruz" dedi.

Saray Düğün Salonunda düzenlenen programda konuşan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakına verdiği öneme dikkat çekerek, "2023 seçimlerinden zaferle çıkmak zorundayız. Çünkü 2023, 100'üncü yılın meşalesidir. Genel Başkanımız Cumhur İttifakına çok önem veriyor. Cumhurbaşkanımızı tekrardan Cumhurbaşkanı seçmekten başka hedefi ve görüşü yoktur. Genel Başkanımız, Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayın, dinleyin, tanıtınız diyerek mesaj verdi. Bu mesajın bir manası vardır. Bizim tek sevdamız bayrak ve toprağımız. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar olmasıdır. Biz hep birlikte 2023'ü zaferle çıkmak zorundayız" dedi.

'Cumhurbaşkanımız ve Bahçeli dünyaya siyaseti öğretiyor'

Dünyanın karşı karşıya kaldığı gıda krizi tehlikesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözdüğünü hatırlatan Kaya, "Cumhurbaşkanımız Kocaeli'nde yerli otomobilin çalışmalarını yerinde inceledi. İnşallah seri üretime geçiyoruz. Bir taraftan Abdülhamid Han gemisini denize indirdik. Bir taraftan Karadeniz de bulunan doğalgazı 2023'ün başlarında milletin hizmetine sunacağız. Yerli, milli silahlarımızı üretiyoruz. İHA'larla, SİHA'larla dünya harp tarihini değiştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız ve ona destek olan Devlet Bahçeli'nin katkıları ile dünyaya siyaset öğretiyoruz. Bir ay önce Amerika Devlet Başkanı ile NATO'da İngiliz Başbakanına ayar verirken, bir taraftan da İran'a ve Rusya'ya ayrı ayrı toplantılar yapıyoruz. Dünyanın beklediği gıda krizini Cumhurbaşkanımız çözüyor. Yani öyle lafla laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz. Sadece Türkiye genelinde yaptığımız yerli, milli işler inşallah 2023'te de bunu ortaya koymamız gerekiyor "diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dünya lideri olduğunu dile getiren Milletvekili Kaya; "Cumhurbaşkanımızın kalitesinde kalibresinde dünyada başka bir lider yoktur. Hepiniz yaşayarak görüyorsunuz bunu. Cumhurbaşkanı gibi liderler 100 yılda bir gelir. Zor yetişir. 20 yıllık bir tecrübe ile her şey ortada" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Kaya: 'Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli dünyaya siyaseti öğretiyor' - Son Dakika

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