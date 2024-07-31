AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İnsan Hakları Eğitim Programı düzenleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İnsan Hakları Eğitim Programı düzenleyecek

AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın talimatıyla İnsan Hakları Eğitim Programı düzenleyecek

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla düzenlenen 'İnsan Hakları Eğitim Programı'nı, 5 Ağustos Pazartesi günü yapacak. Program kapsamında toplumun her kesiminden 1500 katılımcıya eğitim verilecek. Eğitimlerde medya, yargı, göç, eğitim, sosyal politikalar ve siyaset gibi konular ele alınacak. Eğitim programı, çeşitli raporlar ve online eğitimlerle desteklenecek.

31.07.2024 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla düzenlenen "İnsan Hakları Eğitim Programı"nı, 5 Ağustos Pazartesi günü yapacak.

Alınan bilgiye göre, AK Parti'nin insan hakları konusunda 22 yılda yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmaları içeren program kapsamında toplumun her kesiminden 1500 katılımcıya eğitim verilecek.

8 oturumda gerçekleştirilecek eğitim programında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "medya ve insan hakları", Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "yargı ve insan hakları", İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "göç ve insan hakları", Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "eğitimin demokratikleşmesi ve fırsat eşitliği", Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "sosyal politikalar ve insan hakları", AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise "siyaset ve insan hakları" konularında bilgi verecek.

Eğitimler, başkanlık tarafından hazırlanan, "Milli iradenin zaferi bürokratik vesayetin geriletilmesi", "Vesayetçilikten çok sesliliğe medyanın dönüşümü", "Eğitimin demokratikleşmesi ve fırsat eşitliği", " İsrail'in insan hakları ihlalleri", "Hazırlık ve katılım süreci açısından yeni anayasa", "Avrupa'da göçmen meselesi" ile İngilizce hazırlanan " Avrupa Birliği'nde İslamofobi" adlı raporlar çerçevesinde şekillenecek.

"Fikirlerimizi vatandaşla paylaşmak istiyoruz"

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AA muhabirine, programa ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki eğitim talimatının ardından başvuru sürecini başlattıklarını söyledi.

Yalçın, Türkiye genelinde partinin teşkilatlarından ve toplumun diğer kesimlerinden yoğun bir katılım başvurusu aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz insan hakları meselesini hem çalışmalarda hem bu eğitimde ele alırken sadece alan düşünmedik. 22 yıllık iktidarımız boyunca insan haklarına hangi alanlarda ne tür katkılar yaptığımızı sunarken, onların biraz arka planını, felsefi pozisyonunu da ortaya çıkarmaya çalıştık. Bunlardan en önemlisi AK Parti'nin uzun yıllar boyunca ülkedeki bürokratik, askeri oligarşik bir vesayete karşı mücadele vermesi ve milli iradenin, demokrasinin, sandıktan çıkanın iktidar olması en temel insan hakları meselelerinden bir tanesidir. Bunu sağlamış olmasını AK Parti iktidarlarının en önemli başarılarından bir tanesi olarak görüyoruz. Bunun yöntemi, nasıl gerçekleştiği, tarihi, hikayesi ve sonuçlarının neler olduğunu anlatmak istiyoruz."

İnsan haklarını Türkiye ve AK Parti iktidarları çerçevesinde izlemediklerini, küresel bir mesele olarak gördüklerini vurgulayan Yalçın, Dünyanın ciddi çalkantılı bir döneminde, insan haklarını konuşmanın ve insan özgürlüklerini artırmanın çok kolay olmadığını dile getirdi.

Yalçın, "Ama bir şekilde ülke güvenliğini, kamu düzenini tehlikeye atmadan insanların hem bireysel hem toplumsal haklarını savunması, bunlar hakkında düşünmek, çalışmak, söylem ve siyaset üretmek mümkündür. Biz elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Hem bunun Türkiye ayağı var. Yani Türkiye'de AK Parti iktidarlarının bir şekilde insan hakları konusunda vatandaşa hesap vermesi. 'Bakın biz şunları yaptık, şunları da yapmayı planlıyoruz' demesi." değerlendirmesinde bulundu.

"Online bir eğitim programı yapabiliriz"

Eğitim programını devam ettirmeyi planladıklarını ifade eden Yalçın, "Eğitimlerimizi çeşitli şehirlerimizde hem teşkilatlara hem kamuoyuna açık salon toplantıları şeklinde yapmak istiyoruz. Böyle bir ayağı da olacak. Online bir eğitim program yapabiliriz. Mümkün olduğunca toplumsallaştırmak, fikirlerimizi vatandaşla paylaşmak, yaptığımız icraatları anlatmak, yapabileceklerimizi konuşmak istiyoruz. Bu çerçevede devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Siyaset, Yargı, İnsan Hakları, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İnsan Hakları Eğitim Programı düzenleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 13:44:42. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İnsan Hakları Eğitim Programı düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement