AK Parti Darıca 57. Danışma Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Darıca İlçe Başkanlığınca, 57. Danışma Meclis Toplantısı yapıldı.

Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, milletin egemenliğine yönelik her türlü saldırılara karşı durduklarını belirterek, "Terörsüz Türkiye en kısa zamanda olacaktır. Nereden geldiğimizi asla unutmayacağız. Türkiye'yi geleceğe hazırlamak için gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Türkiye'nin dünyadan pozitif ayrıştığını dile getirerek, Türkiye'nin dünyaya karşı sorumluluğunun büyük olduğunu aktardı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba ise belediyeciliğin kalıcı işler yaparak geleceği planladıklarını kaydetti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçim meydanlarında ne söz verdiyseler yerine getirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Biz birlikte olursak kazanamayacağımız, başaramayacağımız hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, sadece Darıca'daki vatandaşlardan değil, Türkiye'de yaşayan herkesten sorumlu olduklarını bilerek çalıştıklarını bildirdi.

Toplantıya AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman ve Veysal Tipioğlu, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve partililer katıldı.