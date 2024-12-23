AK Parti\'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu

Politika

Değişim rüzgarlarının estiği AK Parti İstanbul'da dikkat çeken bir isim İl Başkanlığı koltuğuna oturacak. Osman Nuri Kabaktepe'nin şubat ayındaki kongrede il başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından yerine gelecek isim netleşti.

AK PARTİ İSTANBUL'DA DEĞİŞİM RÜZGARİ

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, şubattaki olağan kongrede il başkanlığı için yarışacak. Açıklama bizzat Kabaktepe'den geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kabaktepe şu ifadelere yer verdi: "Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli teşkilat mensuplarımız, AK Parti, geçmişten geleceğe uzanan köklü bir medeniyet hareketidir. Bu dava, milletimizin değerlerini baş tacı eden, topluma hizmeti Hakk'a hizmet bilen, mazlumların umudu, güçlü Türkiye'nin inşasında öncü olan büyük bir kadro hareketidir. Bizler, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu kutlu davayı daha da ileriye taşımak için gece gündüz çalışan bir dava kardeşliği içerisindeyiz.

BAŞKAN ADAYI ABDULLAH ÖZDEMİR

AK Parti'de her kongre, bir demokrasi şöleni, bir yenilenme ve güçlenme vesilesidir. Kongrelerimiz, aynı zamanda dava bilinciyle, bir bayrak yarışının en güzel örnekleridir. Bu bayrak, her seferinde daha yükseğe taşınır; bir Ulubatlı Hasan kararlılığıyla yeni hedeflere doğru yol alınır. Şimdi, İstanbul'umuzda bu kutlu davayı, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan bu aziz şehrimize hizmet bilinciyle daha da ileriye taşıyacak yeni bir döneme adım atıyoruz. 8. Olağan İl Kongremizde İl Başkan adayımızın Sayın Abdullah Özdemir kardeşimiz olduğunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir

Abdullah Özdemir kardeşimiz, genç, dinamik, vizyoner bir dava adamı olarak İstanbul teşkilatımızın güçlü kadrolarıyla birlikte, bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacak; İstanbul'umuzda nice yeni zaferlere imza atacaktır. Bu vesileyle, 8. Olağan İl Kongremizin İstanbul'umuza, teşkilatımıza ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizler, bu davanın bir neferi olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimize ve partimize hizmet etmeye, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha büyük zaferlere ulaşacağız."