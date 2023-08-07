AK Parti'de İstanbul adayı kim olacak? İsmi geçen 5 isimle Erdoğan bizzat görüşecek

2024 yılında yapılacak yerel seçimler için geri sayım devam ederken özellikle AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi ismi tercih edeceği kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. Adaylık için kulislerde Murat Kurum, Fahrettin Koca, Şadi Yazıcı, Tevfik Göksu ve Hilmi Türkmen isimleri ön plana çıkıyor. "Aşkım, sevdam" olarak nitelendirdiği İstanbul'u mutlaka almak istediği bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday belirleme sürecinde ince eleyip sık dokuyacağı ve adaylık için vitrine çıkan bu isimlerle baş başa birer görüşme gerçekleştireceği konuşuluyor.

HEDEF BÜYÜKŞEHİRLERİ ALMAK

Seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere dikkat çeken Erdoğan, İstanbul başta olmak üzere 2019 yerel seçimlerinde muhalefete kaptırdıkları büyükşehirleri yeniden almak istediklerini ifade etmişti. Bunun için de en önemli kriter hiç kuşkusuz ki aday çıkarılacak isimler...

ANKET ÇALIŞMASI YAPILACAK

AK Parti kulislerinde konuşulanlara göre; işi şansa bırakmak istemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle İstanbul'da aday gösterilecek isim için kapsamlı bir anket çalışması yapılmasını istediği öğrenildi. Özellikle CHP'nin güçlü olduğu ilçelerde vatandaşa ismi İBB adayı olarak geçen vitrindeki isimler sorulacak. Bu anketten elde edilecek sonuç adayın belirlenmesi hususunda önemli bir kriter olacak.

PEKİ HANGİ İSİMLER ÖN PLANA ÇIKIYOR?

AK Parti'nin İBB adayı olabileceği konuşulan isimlerden şunlar;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen

ERDOĞAN BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK

AK Parti'ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vitrine çıkan bu isimlerle önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirebilir. Yapılacak görüşmede bu isimlere öncelikle böyle bir göreve talip olup olmak istemedikleri sorulacak. Adaylık için yeşil ışıl yakanlardan İstanbul'un temel sorunlarını kapsayan kapsamlı bir rapor hazırlamasını isteyeceği konuşuluyor.

"FETRET DEVRİ" VURGUSU YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir açılışta isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek "Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı. Ancak İstanbul'un birkaç senedir yerel hizmetler noktasında tekrar bir Fetret Devri'ne girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu Fetret Devri'nden hep beraber çıkartacağız" ifadelerini kullanmıştı.