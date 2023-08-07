AK Parti'de İstanbul adayı kim olacak? İsmi geçen 5 isimle Erdoğan bizzat görüşecek - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'de İstanbul adayı kim olacak? İsmi geçen 5 isimle Erdoğan bizzat görüşecek

07.08.2023 10:05

2024 yerel seçimleri için geri sayım devam ederken AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık için kulislerde Murat Kurum, Fahrettin Koca, Şadi Yazıcı, Tevfik Göksu ve Hilmi Türkmen isimleri ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday belirleme sürecinde ince eleyip sık dokuyacağı ve bu isimlerle görüşme yapacağı konuşuluyor. Aday belirleme sürecinde anket çalışması yapılacak ve CHP'nin güçlü olduğu ilçelerde vatandaşa ismi İBB adayı olarak geçen vitrindeki isimler sorulacak. Erdoğan'ın bu isimlerle görüşerek adaylık için yeşil ışık yakacak ve İstanbul'un sorunlarını kapsayan bir rapor hazırlamalarını isteyeceği belirtiliyor.

2024 yılında yapılacak yerel seçimler için geri sayım devam ederken özellikle AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi ismi tercih edeceği kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. Adaylık için kulislerde Murat Kurum, Fahrettin Koca, Şadi Yazıcı, Tevfik Göksu ve Hilmi Türkmen isimleri ön plana çıkıyor. "Aşkım, sevdam" olarak nitelendirdiği İstanbul'u mutlaka almak istediği bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday belirleme sürecinde ince eleyip sık dokuyacağı ve adaylık için vitrine çıkan bu isimlerle baş başa birer görüşme gerçekleştireceği konuşuluyor.

HEDEF BÜYÜKŞEHİRLERİ ALMAK

Seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere dikkat çeken Erdoğan, İstanbul başta olmak üzere 2019 yerel seçimlerinde muhalefete kaptırdıkları büyükşehirleri yeniden almak istediklerini ifade etmişti. Bunun için de en önemli kriter hiç kuşkusuz ki aday çıkarılacak isimler...

ANKET ÇALIŞMASI YAPILACAK

AK Parti kulislerinde konuşulanlara göre; işi şansa bırakmak istemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle İstanbul'da aday gösterilecek isim için kapsamlı bir anket çalışması yapılmasını istediği öğrenildi. Özellikle CHP'nin güçlü olduğu ilçelerde vatandaşa ismi İBB adayı olarak geçen vitrindeki isimler sorulacak. Bu anketten elde edilecek sonuç adayın belirlenmesi hususunda önemli bir kriter olacak.

PEKİ HANGİ İSİMLER ÖN PLANA ÇIKIYOR?

AK Parti'nin İBB adayı olabileceği konuşulan isimlerden şunlar;

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  • Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  • Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı
  • Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu
  • Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen

ERDOĞAN BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK

AK Parti'ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vitrine çıkan bu isimlerle önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirebilir. Yapılacak görüşmede bu isimlere öncelikle böyle bir göreve talip olup olmak istemedikleri sorulacak. Adaylık için yeşil ışıl yakanlardan İstanbul'un temel sorunlarını kapsayan kapsamlı bir rapor hazırlamasını isteyeceği konuşuluyor.

AK Parti'de İstanbul adayı kim olacak? İsmi geçen 5 isimle Erdoğan bizzat görüşecek

"FETRET DEVRİ" VURGUSU YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir açılışta isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek "Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı. Ancak İstanbul'un birkaç senedir yerel hizmetler noktasında tekrar bir Fetret Devri'ne girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu Fetret Devri'nden hep beraber çıkartacağız" ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
Erdoğan, ''Aşkım'' dediği İstanbul'u kime emanet edecek? Zafer Şahin, 5 isim sıraladı Erdoğan, ''Aşkım'' dediği İstanbul'u kime emanet edecek? Zafer Şahin, 5 isim sıraladı

Hilmi Türkmen, Şadi Yazıcı, Murat Kurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'de İstanbul adayı kim olacak? İsmi geçen 5 isimle Erdoğan bizzat görüşecek - Son Dakika


Son Dakika
10:05 AK Parti'de İstanbul adayı kim olacak? İsmi geçen 5 isimle Erdoğan bizzat görüşecek
10:01 AK Parti'de İstanbul adayı kim olacak? Erdoğan, ismi geçen 5 isimle bizzat görüşecek
10:02 Esma Esad, Suriye'deki bir fabrikayı ziyaret etti
09:55 Görüntü Suriye'den! Esma Esad ziyaret ettiği fabrikada alkış ve güllerle karşılandı
09:56 Bella Hadid, Lyme Hastalığıyla Mücadele Ederken İçini Döktü
09:51 Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid, en özel anlarını paylaştı
09:48 En Tehlikeli 100 Kaçak Listesindeki Firari, Napoli Şampiyonluk Kutlamalarında Yakalandı
09:44 Tek bir kare sonunu getirdi! En tehlikeli 100 kaçak listesindeki firariyi futbol aşkı ele verdi
09:46 Petrol fiyatlarının son 4 ayın zirvesine çıkmasıyla akaryakıta yeni zam göründü
09:42 Petrol fiyatları son 4 ayın zirvesini gördü! Akaryakıta yeni zamlar yolda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2023 10:11:12. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'de İstanbul adayı kim olacak? İsmi geçen 5 isimle Erdoğan bizzat görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement