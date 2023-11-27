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Temayül yoklaması sona erdi! İşte AK Parti'nin İstanbul adaylığı için öne çıkan 3 isim - Son Dakika

Temayül yoklaması sona erdi! İşte AK Parti'nin İstanbul adaylığı için öne çıkan 3 isim

AK Parti 150 bin civarındaki teşkilat üyesinin katılımıyla 81 ilde yerel seçimler için temayül yoklaması gerçekleştirdi. Temayül yoklaması sonuçlarına göre AK Partinin İstanbul adaylığı için 3 ismin öne çıktığı iddia edilirken, bu isimlerin Osman Nuri Kabaktepe, Murat Kurum ve Selçuk Bayraktar olduğu öne sürülüyor.

27.11.2023 - 11:33,  Güncelleme: 11:37
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AK Parti'nin geleneksel hale gelen teşkilatla temayül yoklaması Türkiye genelinde yapıldı. 150 bin civarında teşkilat üyesi yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adayları için görüşlerini ortaya koydu.

TEMAYÜL SONUÇLARI BUGÜNKÜ TOPLANTIDA ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sonuçları an be an canlı olarak gördü. Bugün Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak MYK toplantısında temayül yoklamasının sonuçları ile birlikte seçim süreci ile ilgili hazırlıklar ele alınacak.

AK Parti'de temayül yoklaması bitti! İşte İstanbul adaylığı için öne çıkan 3 isim

TEMAYÜLDE AK PARTİLİLERE NELER SORULDU?

AK Parti, temayül yoklamasında oy kullanacak teşkilat mensuplarına AK Partili belediyeler için ve muhalefetin yönetimindeki belediyeler için ayrı ayrı sorular hazırladı. AK Partili belediyeler için sorulan sorularda;

  • Belediye hizmetleri yönünden nasıl buluyorsunuz?
  • Halkla ilişkiler yönünden nasıl buluyorsunuz?,
  • Teşkilat ilişkileri yönünden nasıl buluyorsunuz?
  • Partimizin ilke ve değerleri açısından nasıl buluyorsunuz?
  • Ve Belediye başkanının yeniden aday gösterilmesini ister misiniz?
AK Parti'de temayül yoklaması bitti! İşte İstanbul adaylığı için öne çıkan 3 isim

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN İDDİA

AK Parti'de temayül yoklamalarından çıkan sonuçlarla ilgili kulislerde isimler konuşulmaya başlandı. İstanbul'daki temayül yoklamasında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin ilk sırada yer aldığı iddia edildi.

AK Parti'de temayül yoklaması bitti! İşte İstanbul adaylığı için öne çıkan 3 isim
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe.

İSTANBUL ADAYLIĞI İÇİN 3 İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Temayül yoklamasına göre AK Partinin İstanbul adaylığı için 3 isim öne çıkıyor: Osman Nuri Kabaktepe, Murat Kurum ve Selçuk Bayraktar... Tevfik Göksu, Adil Karaismailoğlu, Hilmi Türkmen, Şadi Yazıcı, Ergün Turan, İsmet Yıldırım, Mehmet Sekmen gibi isimlerin Ekrem İmamoğlu'na göre oldukça düşük oyda kaldıkları öne sürüldü.

AK Parti'de temayül yoklaması bitti! İşte İstanbul adaylığı için öne çıkan 3 isim
AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum.
AK Parti'de temayül yoklaması bitti! İşte İstanbul adaylığı için öne çıkan 3 isim
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar.

Osman Nuri Kabaktepe, Selçuk Bayraktar, Murat Kurum, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Temayül yoklaması sona erdi! İşte AK Parti'nin İstanbul adaylığı için öne çıkan 3 isim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Temayül yoklaması sona erdi! İşte AK Parti'nin İstanbul adaylığı için öne çıkan 3 isim - Son Dakika
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