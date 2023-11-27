AK Parti'nin geleneksel hale gelen teşkilatla temayül yoklaması Türkiye genelinde yapıldı. 150 bin civarında teşkilat üyesi yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adayları için görüşlerini ortaya koydu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sonuçları an be an canlı olarak gördü. Bugün Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak MYK toplantısında temayül yoklamasının sonuçları ile birlikte seçim süreci ile ilgili hazırlıklar ele alınacak.
AK Parti, temayül yoklamasında oy kullanacak teşkilat mensuplarına AK Partili belediyeler için ve muhalefetin yönetimindeki belediyeler için ayrı ayrı sorular hazırladı. AK Partili belediyeler için sorulan sorularda;
AK Parti'de temayül yoklamalarından çıkan sonuçlarla ilgili kulislerde isimler konuşulmaya başlandı. İstanbul'daki temayül yoklamasında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin ilk sırada yer aldığı iddia edildi.
Temayül yoklamasına göre AK Partinin İstanbul adaylığı için 3 isim öne çıkıyor: Osman Nuri Kabaktepe, Murat Kurum ve Selçuk Bayraktar... Tevfik Göksu, Adil Karaismailoğlu, Hilmi Türkmen, Şadi Yazıcı, Ergün Turan, İsmet Yıldırım, Mehmet Sekmen gibi isimlerin Ekrem İmamoğlu'na göre oldukça düşük oyda kaldıkları öne sürüldü.
Son Dakika › Politika › Temayül yoklaması sona erdi! İşte AK Parti'nin İstanbul adaylığı için öne çıkan 3 isim - Son Dakika