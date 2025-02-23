AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu - Son Dakika
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Politika

AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu

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AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin Merkez Yürütme Kurulu'nda yer alacak isimleri ve görevlerini açıkladı.

23.02.2025 18:31  Güncelleme: 18:46
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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ile Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulunun yeni üyeleri belirlendi. AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan tüzük değişikliğiyle MKYK'de 36 isim yerini korurken, 39 isim yeni parti yönetiminde yer almadı. Kurula 39 yeni isim girdi. Böylece MKYK'nin yüzde 52'si yenilenmiş oldu.

YENİ MKYK İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

AK Parti'nin yeni MKYK'si kongrenin ardından ilk toplantısını da gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 15 dakika sürdü.

A TAKIMI NETLEŞTİ

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) yer alan isimleri ve görevlerini açıkladı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda yer alan isimler ve görevleri şu şekilde:

AK Parti\'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu

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Son Dakika Politika AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • İbrahim ozturk:
    hahha aynı tas aynı hamam gidicisiniz az kaldı badem yağları 3 3 Yanıtla
  • k K:
    Rakip olmadan seçime girip kazanana diktatör demezler mi? Dünyanın her yerinde?Eğer bir rakip çıksaydı Tayyip'e Tayyip onu ortada kaldırttırırdı hemen. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu - Son Dakika
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