AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ile Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulunun yeni üyeleri belirlendi. AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan tüzük değişikliğiyle MKYK'de 36 isim yerini korurken, 39 isim yeni parti yönetiminde yer almadı. Kurula 39 yeni isim girdi. Böylece MKYK'nin yüzde 52'si yenilenmiş oldu.
AK Parti'nin yeni MKYK'si kongrenin ardından ilk toplantısını da gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 15 dakika sürdü.
Toplantının ardından kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) yer alan isimleri ve görevlerini açıkladı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda yer alan isimler ve görevleri şu şekilde:
Son Dakika › Politika › AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu - Son Dakika
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