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AK Parti'den CHP için anketlerde verilen oy oranına itiraz var - Son Dakika

AK Parti'den CHP için anketlerde verilen oy oranına itiraz var

07.01.2022 18:20

Son dönemde seçim anketleri peş peşe yayınlanırken AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP'nin oy oranına ilişkin anketlerden yaklaşık 8 puan daha düşük bir oran paylaştı. Akbaşoğlu, "Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi, anketlerde her şeye rağmen yüzde 20'nin altına doğru iniş içinde olduklarını net gördükleri için hırçınlaşarak, dengelerini yitirerek, ağızlarına geleni söyleyerek kaos ortamında kendilerine yol açmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Muhalefetten erken seçim çağrılarının gelmeye devam ederken, anket sonuçları en merak edilen konuların başında geliyor. Seçim anketleri peş peşe yayınlanırken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

FOTOĞRAF GÖSTERDİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 2014'te, FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle bir arada bulunduğunu söyleyip fotoğraflar gösteren Akbaşoğlu, "CHP Grup Başkanvekili, bu fotoğrafın 2013 yılına ait olduğunu söyledi. Özkoç'un FETÖ liderleriyle boy boy verdiği fotoğraf, arkasında '8-9 Nisan 2014' diye yazıyor zaten. Hatırlarsanız genel başkanı da Kızılay çadırına girmişti ama 'Ben hiçbir Kızılay çadırı görmedim' demişti. Maalesef CHP hiyerarşik bir yalan içinde hareket ediyor. Ne demişti Kılıçdaroğlu, 'Yalancıdan devlet adamı olmaz.' Evet çok haklı Kılıçdaroğlu, yalancıdan devlet adamı olmaz. Yani Sayın Kılıçdaroğlu ve onun referans vereceği kimseden devlet adamı, Cumhurbaşkanı asla olmaz. Yalan ve yalancıdan kimseye hayır gelmez." dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu: CHP anketlerde yüzde 20'nin altına doğru iniş içinde

"OLUP BİTENLERİN NEDENİ CHP'NİN YÜZDE 20'NİN ALTINA DÜŞMESİ"

CHP'nin bu tavrını anketlerdeki oy oranı düşüşüne bağlayan Akbaşoğlu, "Bütün bu olup bitenlerin asıl sebebi nedir peki? Başta Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi, yapılan anketlerde her şeye rağmen yüzde 20'nin altına doğru bir iniş içinde olduklarını net bir şekilde gördükleri için bu konuda hırçınlaşarak, dengelerini yitirerek, ağızlarına geleni söyleyerek bir kaos ortamında kendilerine yol açmak istiyorlar. İşin özü, bu gerçekliğe dayanıyor. Milletimiz sağ duyusuyla bütün olup bitenleri tartıyor ve haktan, hakikatten yana tavır koyuyor. Bunun en güzel örneğini, Haziran 2023'te bir kez daha göreceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖZKİRAZ: CHP'NİN ANKETLERDEKİ OY ORANI YÜZDE 26

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 21 araştırma şirketinin yaptırdığı 103 anketin ortalama sonuçlarını katıldığı canlı yayında paylaşmıştı. 1 yıllık süreçteki değişime dikkat çeken Özkiraz, "CHP ise ocak ayında yüzde 24,1 iken aralık ayında yüzde 26,7'ye yükselmiş" demişti.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: AK Parti'den CHP için anketlerde verilen oy oranına itiraz var - Son Dakika
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