AK Parti\'den Devlet Memurları Kanunu ile İlgili Yeni Düzenleme Teklifi

Politika

AK Parti, 'Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun teklifine ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Güler, 26 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını söyledi. Güler, kanun teklifi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Teşkilatı'nda personel istihdamına dair mevcut uygulamalarda yer alan hususların kanun düzeyine taşınmasını hedeflediklerini söyledi. Güler, "Teşkilatın üstlendiği görevlerin daha da güçlü bir mesleki omurgayla yürütülebilmesini teminen kariyer meslek personeli istihdam edilebilmesi yönünde düzenlemeler de teklifimizde yer almaktadır. Halihazırda kariyer meslek personeli kadroya bağlı süreli olarak geçici görevlendirme yoluyla Cumhurbaşkanlığımızda istihdam edilmektedir. Teklifimiz ile bu nitelikteki personelin kamuda kariyer meslek alımını düzenleyen 657 sayılı kanunun ek 41'inci maddesi çerçevesinde kadrolu olarak bir kariyer sistemi dahilinde çalıştırabilmesini öngörüyoruz" diye konuştu.

Güler, yurtdışı daimi görevlere atanma ile ilgili genel, usul ve esasları kanun düzeyinde yeniden tarif ettiklerini belirterek, "Bu çerçevede esas olarak mevcut uygulama korunmakla birlikte yine memurlarımız bakımından önemli bir iyileştirici düzenleme yapılarak bu görevlere atanmayla ilgili disiplin şartının yönetici görevlere atanmada aranan disiplin şartları ile aynı şekilde belirlenmesini de sağlamayı öngörüyoruz. Mevcut durumda uyarma dahil herhangi bir disiplin cezası alan memurumuz yurtdışı görevlere atanma hakkını ilanihaye kaybetmekte iken düzenlememizde mevcut mevzuatın yönetici görevler için aradığı şartların aynısını getirerek bir mağduriyeti de burada engelleyerek bu teklifi de oluşturmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaretinden sonra yaptığı açıklamalara değinerek, "Son dönemlerde görüyoruz ki CHP Genel Başkanı dahil milletvekilleri, genel başkan yardımcıları veya belediye başkanları kendilerini başka bir aleme taşıdılar. Adeta hiçbir kanunun kendilerinin muhatabı olmadığı, kanunlardan münezzeh oldukları, kanunların onları ilgilendirmediği gibi tavır ve davranışlara girdiklerini görüyoruz. Esenyurt Belediyesi ile ilgili sürdürülen soruşturma Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 157'nci maddesi kapsamı içerisinde gizli bir soruşturmadır. İddianame hazırlandığında ve mahkemece kabul edildiğinde ilgili belediye başkanı hakkında nelerin olduğunu, hangi iddiaların, hangi şüphelerin olduğunu veya hangi suça karıştığını göreceğiz. ve ondan sonra da yargılama başlayacak. Gizli olarak yürütülen bu soruşturma ve henüz iddianameye dönmediyse şimdiden ilgili kişiyi 'suçsuz' ilan etmek, 'suçu olmadığını' söylemek acaba ne biliyorlar da böyle bir kanaate sahipler çok merak ediyorum" diye konuştu.

'PARMAK SALLAMASINLAR, TEHDİT ETMESİNLER'

Güler, kamu görevi ifa eden başsavcıların, savcıların, hakimlerin de yine son dönemde CHP'li yetkililer tarafından tehdit edildiğini söyleyerek, "Adeta onlara parmak sallandığını görüyoruz. Herkes kanunlar önünde eşittir. Kim suç işliyorsa, kim bir suça karışmışsa bağımsız ve tarafsız yargı önünde hesap vereceklerdir. Zamanında bu ülkede hangi başsavcıların, hangi savcıların neler çevirdiğini yıllar sonra öğrendik. Google'dan tarama yaparak sahte üretilmiş gazete küpürleri ile iddianameler hazırlayan, bununla ilgili parti kapatmalarına yönelik iddianame hazırlayan, yine uydurulmuş bilgiler ışığında iddianameler hazırlayan savcıları gördük. Herhalde CHP onlarla şu andaki görev yapanları karıştırıyor. Geçmişte bu türden sahte evraklar, gazete küpürleri, Google taramasıyla nice başsavcılarının hazırladığı iddianameleri hatırlayarak şimdikilerle lütfen karıştırmasınlar. Yargımız, bağımsız ve tarafsız olarak görevinin başındadır. Kimse de adil yargılanmayı etkileyecek şekilde birilerine parmak sallamasınlar, tehdit etmesinler. Türkiye bir hukuk devleti ve hukukun gereğinin de yapılması için herkes saygı duysun" ifadelerini kullandı.

Güler, Maccabi Tel Aviv forması giyen Gavriel Kanichowsky'ın Beşiktaş maçında asker selamı vermesiyle ilgili, "Katliamları sanki onaylıyormuş gibi gösteren asker selamını kınıyoruz. UEFA yetkililerinin neler yapacağını izliyoruz. Tamamen bu topraklara ait bir Bozkurt işaretini yapan futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza veren UEFA'nın bu kadar açık bir hadsizliği, pervasızlığı ve saygısızlığı ifade eden, adeta katliamları onaylayan bu asker selamına ne yapacağını göreceğiz" dedi.