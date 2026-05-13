AK Parti\'den Engelliler Haftası\'nda anlamlı program

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, parti olarak yola çıktıklarında, "kimsesizlerin kimi, herkesin sesi olacağız" dediklerini ve bunu asla unutmadıklarını belirtti.

AK Parti Genel Merkez Kongre Salonu'nda, 10–16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla "Engelleri Aşan Anne Yüreği" programı düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim'i hatmeden otizmli Ahmet Öztürk tarafından tilavet gerçekleştirildi. Engelli Levent Metin'in "Annem" ilahisini seslendirdiği programda, "Umudun Kanatları" semazen topluluğu tarafından da sema gösterisi yapıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, programın açılışında yaptığı konuşmada, insanı görmeyen, gözetmeyen ve dikkate almayan hiçbir faaliyetin başarı şansı olmadığını vurguladı.

Yazıcı, "AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yola çıktığımız andan itibaren 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışını referans olarak kabullenmiş ve yola çıkmış bulunuyoruz. Yola çıktığımızda, 'kimsesizlerin kimi, herkesin sesi olacağız' dedik, bunu asla unutmadık." dedi.

AK Parti iktidarları olarak sosyal devlet kavramını yalnızca söylemde bırakmadıklarını, bu anlayışı somut hale getirip hayatın her alanında görünür kılmak için imkanların artırıldığını anlatan Yazıcı, çevresindeki insanları görmezden gelmenin asıl engel olduğunu belirtti.

Bu hususları dikkate alan pratiklerini hayata yansıttıklarını aktaran Yazıcı, "İnşallah bu alandaki hizmetlerimizi, hizmet kalitesini daha da çoğaltmak suretiyle sizlerin desteğiyle yürüyüşümüzü sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

"Milletimizin en sağlam kalesi ailemizdir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da programın amacının, annelere duyulan minneti ifade etmek ve anneliğin toplum için taşıdığı anlamı bir kez daha hatırlamak olduğunu belirtti.

Anneliğin yalnızca bir evlat büyütmek olmadığını ifade eden Kaya, "Annelik, bir karakter inşa etmektir. Bir vicdan mayalamaktır. Bir nesle yön vermektir. Bir annenin kalbi yalnızca kendi evladına değil, bir milletin geleceğine de şekil verir. Milletimizin en sağlam kalesi ailemizdir. Ailemizin taşıyıcı kolonu, sarsılmaz burcu da kıymetli annelerimizdir." dedi.

Bir çocuğun ilk öğretmeninin annesi olduğunu, ilk kelimesini, ilk ahlakı, ilk aidiyet duygusunu annesinden öğrendiğini anlatan Kaya, bu nedenle aile politikalarını yalnızca sosyal bir düzenleme alanı olarak değil, aileyi, milletin istikbali, medeniyetin sürekliliği ve Türkiye Yüzyılı ideallerinin en güçlü zemini olarak gördüklerini vurguladı.

Kaya, bugün eğitimden sosyal politikalara kadar attıkları her adımda, insanı merkeze alan, aileyi güçlendiren, değer odaklı bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi.

"Bu milletin mayasında annelerimizin duası var"

Bilginin tek başına yeterli olmadığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Bilgi, şahsiyetle, aidiyetle ve vicdanla buluştuğunda anlam kazanır. Bütün bunların ilk tohumu, annenin gönlünde yeşerir. Bugün aile kurumunu hedef alanların aslında neyi zayıflatmak istediklerini çok iyi biliyoruz. Aileyi zayıflatmanın, toplumsal hafızayı, milli kimliği ve manevi değerleri aşındırmanın en kısa yolu olduğunu düşünüyorlar. Ancak hesaba katamadıkları çok önemli bir hakikat var. Bu milletin mayasında annelerimizin duası var. Bu milletin karakterinde annelerimizin feraseti vardır. Bu milletin dirayetinde annelerimizin sabrı vardır. İşte bu yüzden diyoruz ki asla bu millete aile kurumunu çökertmelerine izin vermeyeceğiz."

"Aileyi toplumun temel taşı olarak görüyoruz"

Kaya, görevlerinin bireylerin önüne engel koymak değil, engelleri kaldırarak imkan vermek olduğunu belirterek, engelli annelerine, "Sizlerin taşıdığı yükü yalnızca takdir etmekle yetinmiyoruz. O yükü hafifletecek her adımı sosyal devlet sorumluluğumuzun asli bir gereği olarak görüyoruz." diye seslendi. 25 senede bu anlamda çok yol kat ettiklerini, sosyal politikalar alanında güçlü bir dönüşüme imza attıklarını belirten Kaya, 2002'de kamuda istihdam edilen engelli memur sayısının 5 bin olduğunu anımsattı. Kaya, bu sayının 83 bine ulaştığı bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen evde bakım desteğiyle, bugün 520 binden fazla engelli aileye evde bakım desteği ulaştırdıklarını belirten Kaya, "Bugün her ilimizde engelli vatandaşlarımız için teknolojiyle donatılmış rehabilitasyon ve meslek kazandırıcı merkezlerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025'i 'Aile Yılı' ilan ettik ve bununla da yetinmeyerek, gelecek 10 yılı da kapsayacak şekilde uzattık. Çünkü biz aileyi toplumun temel taşı olarak görüyoruz. Biliyoruz ki engelli bir evladı olan annenin yükünü hafifletmek, babanın kaygısını azaltmak bizim en temel sorumluluğumuzdur. Engelli bir kardeşimizi topluma kazandırmak, aslında bir aileyi ve dolayısıyla tüm toplumu kazanmaktır." ifadelerini kullandı.

Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile kurumuna ve özellikle anneliğe verdiği önemin, AK Parti iktidarlarının en kıymetli kazanımlarından biri olduğunu dile getirdi.

Sosyal devlet anlayışını yalnızca ekonomik desteklerle değil, insanı merkeze alan, aileyi koruyan, güçlü bir vizyonla hayata geçirdiklerini vurgulayan Kaya, "Bu devlet, yetimin, öksüzün, mazlumun ve kimsesizin sığınağıdır. Şefkat bekleyen herkes için bir yuvadır. Bu anlayış, bizim medeniyet tasavvurumuzun özüdür." dedi.

Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın da selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Program, engelli bireylerin annelerine plaket takdimiyle sona erdi.